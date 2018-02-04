GÃ¼ncelleme: 11:28, 04 Åžubat 2018 Pazar

Afrin'deki harekatta 932 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, hudutlarda ve bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak maksadÄ±yla, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndakiÂ AfrinÂ bÃ¶lgesinde 20 Ocak saat 17.00'den itibaren baÅŸlayan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlere aitÂ sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, mÃ¼himmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanÄ±lan 5 hedef imha edildi.

Harekata katÄ±lan uÃ§aklar emniyetle Ã¼slerine dÃ¶nerken,Â bÃ¶lgeden elde edilen bilgilere gÃ¶re 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi.Â

HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 932 oldu.Â

HarekatÄ±n planlama ve icrasÄ±nda sadece terÃ¶ristler ve bunlara ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, mevzi, silah, araÃ§ ve gereÃ§ler hedef alÄ±nÄ±rken, sivillerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyet gÃ¶steriliyor.Â

HURUZ DAÄžI PYD/PKK'DAN KURTARILDI

TÃ¼rk SilahlarÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in kuzeyindeki Huruz DaÄŸÄ±'nÄ± PYD/PKK'dan kurtardÄ±.

TSK ve Ã–SO gÃ¼Ã§leri, Afrin'in kuzey kesimlerindeki BÃ¼lbÃ¼l beldesindeki stratejik Huruz DaÄŸÄ±'na gece saatlerinde baÅŸlattÄ±klarÄ± operasyonu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±.

Huruz DaÄŸÄ±'nÄ±n alÄ±nmasÄ± ile BÃ¼lbÃ¼l belde merkezi gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu.Â DaÄŸÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndaki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik operasyonlar sÃ¼rÃ¼yor.

TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana PYD/PKK iÅŸgalindekiÂ Afrin'in beÅŸ beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si kÃ¶y, biri kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 9'u stratejik daÄŸ veya tepe olmak Ã¼zere 31 nokta Ã¶rgÃ¼tten kurtarmÄ±ÅŸ oldu. Ã–rgÃ¼tlerden temizlenen bu yerleÅŸim birimleri ve stratejik noktalar ÅŸÃ¶yle:Â

"BÃ¼lbÃ¼l beldesi merkezinin yanÄ± sÄ±ra Åžengal, Zehran, Bali KÃ¶y, Kurni, Hay OÄŸlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar kÃ¶yleri, Huruz DaÄŸÄ±, DarmÄ±k DaÄŸÄ±, Kurni DaÄŸÄ± ile KÃ¼rdo kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimini, Racu beldesinde Ayn Batman DaÄŸÄ±, Edamanli, Ali Bekki, Bilal KÃ¶y, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±, Mamel UÅŸaÄŸÄ±, SÃ¼leyman Halil, Sati ÅžaÄŸi ve Alkana kÃ¶yleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Åžeyh Hadid beldesinde Åžeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak kÃ¶yÃ¼, Cinderes beldesinde Hammam kÃ¶yÃ¼ ile Mersides Tepesi'ni, Åžeran beldesinde Burseya DaÄŸÄ± ve Kastel CÃ¼ndo kÃ¶yÃ¼".

DARMIK DAÄžI BÃ–LGESÄ°NDEKÄ° Ã–RGÃœT HEDEFLERÄ° VURULUYOR

SÄ±nÄ±rda konuÅŸlu FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleri, Kilis-Hatay hudut hattÄ±ndakiÂ DarmÄ±k DaÄŸÄ±Â bÃ¶lgesinde tespit edilen PYD/PKK'ya ait hedefleri, FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleriyle yoÄŸun olarak ateÅŸ altÄ±na aldÄ±. Bombalanan alanlardaki terÃ¶r hedefleri tam isabetle vuruldu.

Geceden bu yana bÃ¶lgeden aralÄ±klarla Ã§atÄ±ÅŸma seslerinin de duyulduÄŸu bÃ¶lgeden yÃ¼kselen dumanlar, Kilis'in sÄ±nÄ±r kÃ¶ylerinden de izlenebiliyor.

Bu arada bÃ¶lge, askeri araÃ§ gereÃ§ ve personelle takviye ediliyor.Â