Afrin'deki harekatta 932 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, hudutlarda ve bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak maksadÄ±yla, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndakiÂ AfrinÂ bÃ¶lgesinde 20 Ocak saat 17.00'den itibaren baÅŸlayan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlere aitÂ sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, mÃ¼himmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanÄ±lan 5 hedef imha edildi.
Harekata katÄ±lan uÃ§aklar emniyetle Ã¼slerine dÃ¶nerken,Â bÃ¶lgeden elde edilen bilgilere gÃ¶re 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi.Â
HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 932 oldu.Â
HarekatÄ±n planlama ve icrasÄ±nda sadece terÃ¶ristler ve bunlara ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, mevzi, silah, araÃ§ ve gereÃ§ler hedef alÄ±nÄ±rken, sivillerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyet gÃ¶steriliyor.Â
TÃ¼rk SilahlarÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in kuzeyindeki Huruz DaÄŸÄ±'nÄ± PYD/PKK'dan kurtardÄ±.
TSK ve Ã–SO gÃ¼Ã§leri, Afrin'in kuzey kesimlerindeki BÃ¼lbÃ¼l beldesindeki stratejik Huruz DaÄŸÄ±'na gece saatlerinde baÅŸlattÄ±klarÄ± operasyonu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±.
Huruz DaÄŸÄ±'nÄ±n alÄ±nmasÄ± ile BÃ¼lbÃ¼l belde merkezi gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu.Â DaÄŸÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndaki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik operasyonlar sÃ¼rÃ¼yor.
TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana PYD/PKK iÅŸgalindekiÂ Afrin'in beÅŸ beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si kÃ¶y, biri kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 9'u stratejik daÄŸ veya tepe olmak Ã¼zere 31 nokta Ã¶rgÃ¼tten kurtarmÄ±ÅŸ oldu. Ã–rgÃ¼tlerden temizlenen bu yerleÅŸim birimleri ve stratejik noktalar ÅŸÃ¶yle:Â
"BÃ¼lbÃ¼l beldesi merkezinin yanÄ± sÄ±ra Åžengal, Zehran, Bali KÃ¶y, Kurni, Hay OÄŸlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar kÃ¶yleri, Huruz DaÄŸÄ±, DarmÄ±k DaÄŸÄ±, Kurni DaÄŸÄ± ile KÃ¼rdo kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimini, Racu beldesinde Ayn Batman DaÄŸÄ±, Edamanli, Ali Bekki, Bilal KÃ¶y, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±, Mamel UÅŸaÄŸÄ±, SÃ¼leyman Halil, Sati ÅžaÄŸi ve Alkana kÃ¶yleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Åžeyh Hadid beldesinde Åžeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak kÃ¶yÃ¼, Cinderes beldesinde Hammam kÃ¶yÃ¼ ile Mersides Tepesi'ni, Åžeran beldesinde Burseya DaÄŸÄ± ve Kastel CÃ¼ndo kÃ¶yÃ¼".
SÄ±nÄ±rda konuÅŸlu FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleri, Kilis-Hatay hudut hattÄ±ndakiÂ DarmÄ±k DaÄŸÄ±Â bÃ¶lgesinde tespit edilen PYD/PKK'ya ait hedefleri, FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleriyle yoÄŸun olarak ateÅŸ altÄ±na aldÄ±. Bombalanan alanlardaki terÃ¶r hedefleri tam isabetle vuruldu.
Geceden bu yana bÃ¶lgeden aralÄ±klarla Ã§atÄ±ÅŸma seslerinin de duyulduÄŸu bÃ¶lgeden yÃ¼kselen dumanlar, Kilis'in sÄ±nÄ±r kÃ¶ylerinden de izlenebiliyor.
Bu arada bÃ¶lge, askeri araÃ§ gereÃ§ ve personelle takviye ediliyor.Â
Haramidere'de, metrobÃ¼s durakta bekleyen araca Ã§arptÄ±. Kazada biri aÄŸÄ±r 22 kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vatikan ziyareti Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada sorulan soru Ã¼zerine CHP kongresiyle ilgili: " Burada zaten malum Ã¶nce 4-5 aday konuÅŸulurken, sonunda 2 adaya dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve seÃ§imi kaybeden kiÅŸinin (Muharrem Ä°nce) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar zaten kongrenin akÄ±betini, iÃ§eriÄŸini, yapÄ±sÄ±nÄ± gayet gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±mlÄ±yor..." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, "Ä°zmir ÅŸehidimizin evinin karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan NATO KomutanlÄ±ÄŸÄ±na bayrak astÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberler doÄŸruyu yansÄ±tmamaktadÄ±r." denildi
Suriyeli askeri muhalifler, Afrin'deki PYD/PKK'lÄ±lara gÃ¶nderilmek istenen aÄŸÄ±r silah yÃ¼klÃ¼ bir tanker ele geÃ§irdi
Ä°skilipli AtÄ±f Hoca'nÄ±n 92'nci Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã‡orum'un Ä°skilip ilÃ§esindeki kabri baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi, mevlit okutuldu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vatikan ve Ä°talyaâ€™ya bugÃ¼n baÅŸlayacak ziyareti Ã¶ncesi La Stampaâ€™ya verdiÄŸi Ã¶zel mÃ¼lakatta Ã§ok Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
PKK'lÄ±larca sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er AkagÃ¼ndÃ¼z, NiÄŸde'de son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, Ä°Ä°T 10. Ä°slam Turizm KonferansÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in gittiÄŸi BangladeÅŸ'te, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kamplarÄ± ziyaret edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ilen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na tebrik telgrafÄ± gÃ¶nderdi.
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a yapacaÄŸÄ± iki gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyaret dolayÄ±sÄ±yla Roma'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. BugÃ¼n itibarÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸehirden ayrÄ±lana kadar Roma'da yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 kolluk kuvveti gÃ¶rev yapacak.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlere ait 5 hedef imha edilirken 35 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi. 16. gÃ¼nÃ¼ndeki harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 932'ye Ã§Ä±ktÄ±
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nda 790 oy alan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸa yeniden seÃ§ildi. Muharrem Ä°nce, 447 oyda kaldÄ±.
Yeni yapÄ±lacak dÃ¼zenlemeyle, her araÃ§ sahibi ruhsatÄ±nda ne yazÄ±yorsa onun vergisini Ã¶deyecek. MinibÃ¼slerden alÄ±nan otobÃ¼s vergisi sorunu bitiyor
"2018 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti" etkinlikleri kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen ve 73 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÄ±zak yarÄ±ÅŸlarÄ± tamamladÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 'millilik' sÃ¶ylemini eleÅŸtirerek, "AK Parti'ye bak, milli ittifak var. Buyur sen de katÄ±l, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na bomba gibi dÃ¼ÅŸmekle olur" dedi.