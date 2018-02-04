GÃ¼ncelleme: 11:42, 04 Åžubat 2018 Pazar

Somalili SenatÃ¶rden BAE'ye suikast suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Somalili SenatÃ¶r Abdi Hassan Awale, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nce (BAE) eÄŸitilen bir ekibin kendisine ve ailesine suikast giriÅŸiminde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Awale, BaÅŸkent MogadiÅŸu'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "30 AralÄ±k 2017'de Somali Ä°stihbaratÄ± (NISA) destekli, BAE'nin eÄŸittiÄŸi bir ekip bana ve aileme suikast giriÅŸiminde bulundu. O suikast giriÅŸiminden kurtulmayÄ± baÅŸardÄ±m ancak hayatÄ±m ve ailem ÅŸimdi tehlikede." diye konuÅŸtu.

SenatÃ¶r Awale, kendisine yÃ¶nelik suikast giriÅŸiminin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Somali parlamentosundan bir komisyon kurulmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu, Somalili senatÃ¶re saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n gÃ¼venlik birimlerine olayÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ± iÃ§in talimat vermiÅŸti.

HÃ¼kÃ¼metten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, SenatÃ¶r Awale'nin evinde meydana gelen olaya iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸi, konuyla ilgili detaylÄ± bilginin Ã§ok yakÄ±nda paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

Somali'de BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nce eÄŸitildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 50 kiÅŸilik bir ekip 30 AralÄ±k 2017'de SenatÃ¶r Abdi Hassan Awale'nin evine baskÄ±n dÃ¼zenlemiÅŸti. Ã–len ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nda, saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen 50 kiÅŸinin gÃ¶z altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.