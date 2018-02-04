GÃ¼ncelleme: 12:15, 04 Åžubat 2018 Pazar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan iÃ§in Roma'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ Papa Franciscus'unÂ davetlisi olarakÂ Vatikan'aÂ yapacaÄŸÄ± iki gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyaret dolayÄ±sÄ±ylaÂ Roma'da gÃ¼venlik Ã¶nlemleri en Ã¼st seviyeyeÂ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Ä°talya'nÄ±n resmi ajansÄ± ANSA'nÄ±n haberine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Vatikan'a bugÃ¼n baÅŸlayacak iki gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyareti dolayÄ±sÄ±yla Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±.

BugÃ¼n itibarÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸehirden ayrÄ±lana kadar Roma'da yaklaÅŸÄ±kÂ 3 bin 500 kolluk kuvvetiÂ gÃ¶rev yapacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n geliÅŸinden saatler Ã¶nce ÅŸehirde en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±karÄ±lan gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã§erÃ§evesinde Roma'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.

Kolluk kuvvetleri, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± konvoyu iÃ§in belirlenen Ã¶zel rotalarÄ±n gÃ¼venliÄŸinden emin olmak adÄ±na Ã§ok yoÄŸun mesai harcÄ±yor. RotalarÄ±n gÃ¼venliÄŸi hem polis kuvvetleriyle hem de gÃ¼venlik kamera sistemleriyle her an takip edilerek saÄŸlanÄ±yor.

Ziyaret boyunca "nÃ¼kleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik" tehlikelere karÅŸÄ± eÄŸitilen NBCR timleri de gÃ¶rev baÅŸÄ±nda olacak.

ROMA'DA 'YEÅžÄ°L BÃ–LGE'

Ä°talya'nÄ±n Ã¶nde gelen gazetelerinden La Repubblica'nÄ±n haberine gÃ¶re 3 bin 500 kolluk kuvveti ve NBRC timlerinin yanÄ± sÄ±ra Roma'da "yeÅŸil bÃ¶lge" oluÅŸturuldu.

Ä°lan edilen "yeÅŸil bÃ¶lge" kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti boyunca ÅŸehirde hiÃ§bir gÃ¶steriye izin verilmeyecek. BÃ¶ylece terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n olasÄ± provokasyon ve yasa dÄ±ÅŸÄ± eylemleri Ã¶nlenmiÅŸ olacak.

TÃ¼rkiye'den Vatikan'a 59 yÄ±l sonra ilk kez CumhurbaÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olacak. Ziyaret kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Papa Franciscus'la yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Vatikan Devlet Sekreteri (BaÅŸbakan) Kardinal Parolin'i kabul edecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vatikan ziyaretinin ardÄ±ndan Roma'da Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella'yla Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya gelecek ve Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.