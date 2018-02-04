GÃ¼ncelleme: 12:29, 04 Åžubat 2018 Pazar

Toyota 181 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±





Japon otomobil Ã¼reticisi Toyota'nÄ±n, Ã‡inâ€™deki 181 bin 797 aracÄ±nÄ± hava yastÄ±klarÄ±ndaki iÅŸlev bozukluÄŸu nedeniyle geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japon otomobil Ã¼reticisi Toyota,Â Ã‡inâ€™deki 181 bin 797 aracÄ±nÄ±Â hava yastÄ±klarÄ±ndakiÂ iÅŸlev bozukluÄŸu nedeniyleÂ geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ã‡in Kalite GÃ¶zlem, Ä°zleme ve Karantina Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hava yastÄ±klarÄ±nda arÄ±za bulunan modellerin, 4 MayÄ±s 2015 ile 4 Åžubat 2016 tarihleri arasÄ±nda Ã¼retilen New Highlander, Levin, Levin hibrit ve Corolla hibrit modellerinden oluÅŸtuÄŸu belirtildi. Ä°lgili modellerde arÄ±zalÄ± hava yastÄ±klarÄ±ndaki ÅŸiÅŸirici parÃ§alarÄ±n iÅŸlev bozukluÄŸunun sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in tehlike yaratabileceÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, bundan endiÅŸe duyulduÄŸu kaydedildi. Toyota da Ã¼lkedeki 181 bin 797 aracÄ±nÄ± hava yastÄ±klarÄ±ndaki bu iÅŸlev bozukluÄŸu nedeniyle geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Bu noktada iÅŸlemlerin, 10 Åžubat'tan itibaren baÅŸlayacaÄŸÄ± ve ÅŸirketin arÄ±zalÄ± parÃ§alarÄ± Ã¼cretsiz deÄŸiÅŸtireceÄŸi belirtildi.

Ä°lgili Konular toyota

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.