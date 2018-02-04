GÃ¼ncelleme: 12:58, 04 Åžubat 2018 Pazar

Fransaâ€™nÄ±n Afrika'daki insan haklarÄ± ihlalleri sicili kabarÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa,Â sÃ¶mÃ¼rgecilikÂ tarihinde tÃ¼m dÃ¼nya coÄŸrafyasÄ±nda koloniler kurarak Ã¶zellikleÂ Afrika'daki sÃ¶mÃ¼rgelerindeÂ bÃ¼yÃ¼kÂ insan haklarÄ± ihlalleriÂ yaptÄ±.Â

Fransa'nÄ±n zihinlerde yer eden birÃ§ok uygulamasÄ±nÄ±n izleri Ã¶zellikle Afrika Ã¼lkelerinde hala gÃ¶rÃ¼lebiliyor.

Fransa, 1524'te baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± sÃ¶mÃ¼rgecilik faaliyetleriyle Afrika'nÄ±n batÄ±sÄ±nda ve kuzeyinde 20'den fazla Ã¼lkede hakimiyet kurdu. Afrika'nÄ±n yÃ¼zde 35'i 300 yÄ±l boyunca Fransa'nÄ±n kontrolÃ¼nde kaldÄ±.

Senegal, FildiÅŸi Sahili ve Benin gibi Ã¼lkeler o yÄ±llarda Fransa'nÄ±n kÃ¶le ticaret merkezleri olarak kullanÄ±ldÄ± ve bÃ¶lgedeki tÃ¼m kaynaklar sÃ¶mÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Fransa'nÄ±n dÃ¼nya savaÅŸlarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k vaadiyle kendi saflarÄ±nda savaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ayaklanmalar da ÅŸiddetle bastÄ±rÄ±ldÄ±. BÃ¶lgede beÅŸ asÄ±r sÃ¼ren kolonyal dÃ¶nemde ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k savaÅŸlarÄ±nda 2 milyondan fazla AfrikalÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Senegal'in eski Milli EÄŸitim BakanÄ± ve tarihÃ§i Ä°ba Der Thiam, Fransa ve diÄŸer Avrupa Ã¼lkelerinin Senegal'de sÃ¶mÃ¼rge dÃ¶neminde yaptÄ±ÄŸÄ± insan haklarÄ± ihlallerini deÄŸerlendirdi.

Thiam, zaman iÃ§inde Avrupa'nÄ±n Ã§eÅŸitli limanlarÄ±ndan kalkan gemilerin Afrika'da seÃ§ilen "genÃ§ ve saÄŸlÄ±klÄ± kÃ¶lelerin sergilendiÄŸi" bÃ¶lgelere geldiÄŸini, bunlardan en bilineninin de Senegal'deki Goree adasÄ± olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Goree adasÄ±, Afrika'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinden toplanmÄ±ÅŸ kÃ¶lelerle kÃ¶le tÃ¼ccarlarÄ±nÄ±n buluÅŸma noktasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Esirler, kÃ¶le evinde, kÃ¼Ã§Ã¼k bÃ¶lmelerde birbirlerine zincirlenmiÅŸ ÅŸekilde, pazarda satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kmayÄ± beklerken, Ã¶lenler ya da isyan edenler de denize atÄ±lÄ±yordu. Erkek kÃ¶lelerin deÄŸeri, boylarÄ±, kilolarÄ± ve kas durumlarÄ±na gÃ¶re belirleniyordu. KadÄ±n ve Ã§ocuklarda ise diÅŸ ve genel saÄŸlÄ±k durumlarÄ± baz alÄ±nÄ±yordu."

Thiam, iki katlÄ± gemilerde alt katta kÃ¶lelerin Ã¼st katta tÃ¼ccarlarÄ±n Afrikaâ€™dan Avrupaâ€™ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bu gemilere Portekizcede "yÃ¼zen mezar" anlamÄ±na gelen "Tumberio" isminin verildiÄŸini kaydetti.

Senegalâ€™de Goree adasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kÃ¶le ticaretiyle Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸehir daha bulunuyor. Fransa KralÄ± IV. Louisâ€™nin adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Saint-Louis de kÃ¶le pazarlarÄ± ile tanÄ±nÄ±yordu. Pazara gelen AvrupalÄ± tÃ¼ccarlar "en gÃ¼Ã§lÃ¼ ve saÄŸlÄ±klÄ±" kÃ¶leleri seÃ§erek onlarÄ± gemilerle Fransa gibi Avrupa Ã¼lkelerine taÅŸÄ±yordu.

71 BÄ°N AFRÄ°KALI FRANSA Ä°Ã‡Ä°N Ã–LDÃœ

Robert Schuman AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nin 2011'de Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n kayÄ±plarÄ±yla ilgili yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir raporda, Ã§oÄŸunluÄŸunu Fas, Senegal, Cezayir, Tunus ve Madagaskarâ€™dan gelen sÃ¶mÃ¼rge askerlerinin oluÅŸturduÄŸu 71 bin kiÅŸinin Fransa saflarÄ±nda savaÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtilmiÅŸti.

BAÄžIMSIZLIK TALEP EDEN YÃœZ BÄ°NLER Ã–LDÃœRÃœLDÃœ

Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nda da Afrika'dan Ã§ok sayÄ±da askeri zorla kendi bÃ¼nyesinde askere alan Fransa, savaÅŸ sonrasÄ±nda geliÅŸen sÃ¶mÃ¼rgecilik karÅŸÄ±tÄ± ayaklanmalarÄ± da ÅŸiddetle bastÄ±rdÄ±.

Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± bitmeden kÄ±sa zaman Ã¶nce baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k vaadiyle Fransa saflarÄ±nda savaÅŸan Cezayirlilerin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde binlerce Cezayirli, FransÄ±z askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Tarihe "8 MayÄ±s 1945 Setif ve Guelma" katliamÄ± olarak geÃ§en olaylardan Cezayirâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± 1962â€™ye kadar ÅŸiddet olaylarÄ± sistematik ÅŸekilde devam etti. Cezayir BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k SavaÅŸÄ±'nda 1 milyon kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

FRANSA, RUANDA'DA KATLÄ°AM HAZIRLIKLARINI Ã–NCEDEN BÄ°LÄ°YORMUÅž

Fransa sadece eski sÃ¶mÃ¼rgelerinde deÄŸil siyasi nÃ¼fuz sahibi olduÄŸu Ã¼lkelerde de bÃ¼yÃ¼k insan haklarÄ± ihlalleri gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ä°nsanlÄ±k tarihin en bÃ¼yÃ¼k soykÄ±rÄ±mlarÄ±ndan kabul edilen, 800 bin kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 1994 Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ±nda da Fransa'nÄ±n rolÃ¼ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ (HRW), Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ±na iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir raporunda, soykÄ±rÄ±mdan hemen Ã¶nce bÃ¶lgede bulunan FransÄ±z askerlerinin aldÄ±klarÄ± istihbaratlarÄ± deÄŸerlendirmeyerek bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ± FransÄ±z askerlerinin bizzat katliamlara destek verdiÄŸini kaydetmiÅŸti.

Ruanda AraÅŸtÄ±rma Komisyonu da 2008'de yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka raporda, Fransaâ€™nÄ±n katliam hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± bildiÄŸini, soykÄ±rÄ±mcÄ±lara silah ve bilgi saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ruanda Devlet BaÅŸkanÄ± Paul Kagame'nin, 2014'te "Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ±nda Fransaâ€™nÄ±n rolÃ¼nÃ¼ kesin olarak tespit ettiklerini" sÃ¶ylemesi iki Ã¼lke arasÄ±nda siyasi krize neden olmuÅŸtu.

Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ±na iliÅŸkin Fransa aleyhine birÃ§ok uluslararasÄ± dava halen sÃ¼rÃ¼yor.

FASLI Ä°ÅžÃ‡Ä°LERE AYRIMCILIK

Fransa'ya karÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k savaÅŸlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kayÄ±plar veren ve ekonomileri Ã§Ã¶ken Ã¼lkelerden bu Ã¼lkeye gelen iÅŸÃ§iler, dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda FransÄ±zlara gÃ¶re daha aÄŸÄ±r ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bunun Ã¼zerine Ã¼lkedeki FaslÄ±lar mahkemeye baÅŸvurdu.

Fransaâ€™da Ulusal DemiryollarÄ± Ä°daresinin (SNCF) 1970â€™lerde Fasâ€™tan gelen iÅŸÃ§ilere sÃ¶zleÅŸmelerde ve Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nda ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± mahkeme kararÄ±yla kesinleÅŸti.Â Â