CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na tebrik

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±naÂ yeniden seÃ§ilenÂ Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nuÂ kutladÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ErdoÄŸan,Â CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'ndaÂ genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa yeniden seÃ§ilen Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na tebrik telgrafÄ± gÃ¶nderdi.
Haramidere'de, metrobÃ¼s durakta bekleyen araca Ã§arptÄ±. Kazada biri aÄŸÄ±r 22 kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vatikan ziyareti Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada sorulan soru Ã¼zerine CHP kongresiyle ilgili: " Burada zaten malum Ã¶nce 4-5 aday konuÅŸulurken, sonunda 2 adaya dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve seÃ§imi kaybeden kiÅŸinin (Muharrem Ä°nce) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar zaten kongrenin akÄ±betini, iÃ§eriÄŸini, yapÄ±sÄ±nÄ± gayet gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±mlÄ±yor..." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, "Ä°zmir ÅŸehidimizin evinin karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan NATO KomutanlÄ±ÄŸÄ±na bayrak astÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberler doÄŸruyu yansÄ±tmamaktadÄ±r." denildi
Suriyeli askeri muhalifler, Afrin'deki PYD/PKK'lÄ±lara gÃ¶nderilmek istenen aÄŸÄ±r silah yÃ¼klÃ¼ bir tanker ele geÃ§irdi
Ä°skilipli AtÄ±f Hoca'nÄ±n 92'nci Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã‡orum'un Ä°skilip ilÃ§esindeki kabri baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi, mevlit okutuldu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vatikan ve Ä°talyaâ€™ya bugÃ¼n baÅŸlayacak ziyareti Ã¶ncesi La Stampaâ€™ya verdiÄŸi Ã¶zel mÃ¼lakatta Ã§ok Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
PKK'lÄ±larca sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er AkagÃ¼ndÃ¼z, NiÄŸde'de son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, Ä°Ä°T 10. Ä°slam Turizm KonferansÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in gittiÄŸi BangladeÅŸ'te, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kamplarÄ± ziyaret edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ilen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na tebrik telgrafÄ± gÃ¶nderdi.
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a yapacaÄŸÄ± iki gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyaret dolayÄ±sÄ±yla Roma'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. BugÃ¼n itibarÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸehirden ayrÄ±lana kadar Roma'da yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 kolluk kuvveti gÃ¶rev yapacak.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlere ait 5 hedef imha edilirken 35 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi. 16. gÃ¼nÃ¼ndeki harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 932'ye Ã§Ä±ktÄ±
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nda 790 oy alan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸa yeniden seÃ§ildi. Muharrem Ä°nce, 447 oyda kaldÄ±.
Yeni yapÄ±lacak dÃ¼zenlemeyle, her araÃ§ sahibi ruhsatÄ±nda ne yazÄ±yorsa onun vergisini Ã¶deyecek. MinibÃ¼slerden alÄ±nan otobÃ¼s vergisi sorunu bitiyor
"2018 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti" etkinlikleri kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen ve 73 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÄ±zak yarÄ±ÅŸlarÄ± tamamladÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 'millilik' sÃ¶ylemini eleÅŸtirerek, "AK Parti'ye bak, milli ittifak var. Buyur sen de katÄ±l, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na bomba gibi dÃ¼ÅŸmekle olur" dedi.