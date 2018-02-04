GÃ¼ncelleme: 13:38, 04 Åžubat 2018 Pazar

Suriye'de keyfi tutuklamalar hÄ±z kesmeden sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±Â (SNHR), geÃ§en ay bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±Â BeÅŸÅŸar Esad rejimiÂ tarafÄ±ndan olmak Ã¼zereÂ 496 kiÅŸinin keyfi ÅŸekilde tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â bildirdi.

SNHR, Suriye'de Esad rejimi, PYD/PKK ve DEAÅž, askeri muhalifler ile rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n keyfi tutuklama ve alÄ±koymalarÄ±na iliÅŸkin ocak ayÄ± raporunu yayÄ±nladÄ±. Raporda, Suriye'de 496 kiÅŸinin keyfi olarak tutuklandÄ±ÄŸÄ± veya alÄ±konulduÄŸu duyuruldu.

Rejim gÃ¼Ã§lerinin geÃ§en ay 19'u Ã§ocuk, 41'i kadÄ±n olmak Ã¼zere toplam 389 kiÅŸiyi keyfi ÅŸekilde tutukladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Rejim gÃ¼Ã§lerinin tutukladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler iÃ§in bir gerekÃ§e gÃ¶stermediÄŸinin altÄ± Ã§izilirken, bu kiÅŸilerin Ã§oÄŸunun rejime karÅŸÄ± suÃ§ teÅŸkil edecek eylemlere dahi katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Raporda geÃ§en ocak ayÄ±nda PYD/PKK'nÄ±n 2'si Ã§ocuk, 6'sÄ± kadÄ±n 42 kiÅŸiyi, DEAÅž'Ä±n da 3'Ã¼ Ã§ocuk 32 kiÅŸiyi alÄ±koyduklarÄ± bilgilerine yer verildi.

SNHR, askeri muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n ise 4'Ã¼ Ã§ocuk, toplam 33 kiÅŸiyi keyfi ÅŸekilde alÄ±koyduÄŸunu bildirdi.

Raporda, tutuklu Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n bir an Ã¶nce serbest kalmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca, tutuklularÄ±n dosyasÄ±nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan gelecek Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin gÃ¼ndemine alÄ±nmasÄ± istendi.

SNHR, Suriye'deki hak ihlallerine iliÅŸkin 2017 raporunda, 4 bin 700'den fazlasÄ± BeÅŸÅŸar Esed rejimi tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 6 bin 517 kiÅŸinin keyfi ÅŸekilde tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.