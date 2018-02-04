GÃ¼ncelleme: 13:57, 04 Åžubat 2018 Pazar

Numan KurtulmuÅŸ, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek





KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, Ä°Ä°T 10. Ä°slam Turizm KonferansÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in gittiÄŸi BangladeÅŸ'te, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kamplarÄ± ziyaret edecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ,Â Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±Â (Ä°Ä°T) 10. Ä°slam Turizm KonferansÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in gittiÄŸi BangladeÅŸ'teÂ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla bir araya gelecek. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KurtulmuÅŸ, Ä°Ä°T 10. Ä°slam Turizm KonferansÄ±'na iÅŸtirak etmek iÃ§in BangladeÅŸ'e gitti. BaÅŸkent Dakka'da, Ä°Ä°T'ye Ã¼ye Ã¼lkelerin bakanlarÄ± ile bir araya gelecek ve Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacak KurtulmuÅŸ, daha sonra ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Myanmar sÄ±nÄ±rÄ±ndaki kamplarÄ± ziyaret edecek. KurtulmuÅŸ, resmi ve sivil insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgede sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi alacak.

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