GÃ¼ncelleme: 14:18, 04 Åžubat 2018 Pazar

Acil servislerde yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ±... Gece 23.00'e kadar poliklinik hizmeti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, Emirgan Korusu'ndaki Beyaz KÃ¶ÅŸk'te dÃ¼zenlenen Ä°stanbul SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Koordinasyon toplantÄ±sÄ±nda, Ä°stanbul'da belediye baÅŸkanlarÄ±yla kentin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±, saÄŸlÄ±kla ilgili taleplerini, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini belirtti.

Ä°stanbul'un nÃ¼fusunun sÃ¼rekli arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Demircan, "BÃ¼tÃ¼n alanlarda olduÄŸu gibi saÄŸlÄ±k alanÄ±nda da Ä°stanbul'un sorunlarÄ± bu bÃ¼yÃ¼meye uygun dinamizmle geliÅŸiyor, artÄ±yor ve Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ de sÃ¼rekli dinamik bir ÅŸekilde duruma hakim olmayÄ± gerektiriyor. Ä°stanbul'un saÄŸlÄ±kla ilgili ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± bu Ã§alÄ±ÅŸmada gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz. Hastanelerimizin sayÄ±larÄ± yeterli mi? Yatak sayÄ±larÄ±mÄ±z yeterli mi? Nerelerde ihtiyaÃ§lar var? Belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zla onlarÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Demircan, koruyucu hekimliÄŸin de Ã¶nemini vurgulayarak, birinci basamak saÄŸlÄ±k hizmetleri konusunda yerel yÃ¶netimlerle iÅŸ birliÄŸi yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yerel yÃ¶neticilerin birinci basamak saÄŸlÄ±k hizmetlerinin verilmesi iÃ§in gerekli altyapÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile hareket etmesinin bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Demircan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"AÄŸÄ±z diÅŸ saÄŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± merkezi kuracaksak onunla ilgili arsa temini konusunda, aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezi kuracaksak, aile hekimliÄŸi iÃ§in onunla ilgili yer temini konusunda yerel yÃ¶netimlerle birlikte hareket edersek iÅŸimiz daha kolaylaÅŸÄ±yor ve yerel yÃ¶netimler de halka hizmet noktasÄ±nda burada baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶rnekler sunmuÅŸ olurlar. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n bir kÄ±smÄ± da bununla ilgili olacak. GeleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k de Ä°stanbul'un gidiÅŸatÄ±, geliÅŸme istikametleri de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak saÄŸlÄ±k ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama konusunda yerel yÃ¶netimler bizimle koordinasyon iÃ§inde olurlarsa biliniz ki biz daha verimli, daha kolay Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retiriz. Halka daha yakÄ±n, halkÄ±n daha kolay ulaÅŸabileceÄŸi Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retilir. Åžehirler geliÅŸirken, oluÅŸurken bunlar planlanmazsa ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±nda, uzaÄŸÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼mler aramak zorunda kalÄ±yoruz. Bundan da kurtulmuÅŸ oluruz."

Demircan, Ã¶zellikle tedavi edici saÄŸlÄ±k hizmetleri verirken acillerdeki yÄ±ÄŸÄ±lma, poliklinikler ve yoÄŸun bakÄ±m yataÄŸÄ± ihtiyacÄ± gibi sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "YoÄŸun bakÄ±m yataÄŸÄ± ihtiyacÄ± aslÄ±nda TÃ¼rkiye'nin ihtiyaÃ§ duyacaÄŸÄ±nÄ± hesapladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yatak kapasitesine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z ama 'yoÄŸun bakÄ±m yataklarÄ±mÄ±zÄ± biraz verimli kullanmÄ±yoruz' noktasÄ±nda konu bizim Ã¶nÃ¼mÃ¼ze geliyor. O da ihtiyaÃ§tan fazla eÄŸer bir yoÄŸun bakÄ±m yataÄŸÄ±nda hasta tutulursa ihtiyacÄ± olan hasta iÃ§in orasÄ± dolu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Burada hastalarÄ±n fazla zaman kullanmadan, uygun zamanda yoÄŸun bakÄ±m yataklarÄ±nÄ± boÅŸaltmalarÄ±, yani normal odaya alÄ±nmalarÄ± saÄŸlanÄ±r. Biz ihtiyaÃ§larÄ± tekrar gÃ¶zden geÃ§iriyoruz. Ä°htiyaÃ§ olan yerlerde yoÄŸun bakÄ±m yatak sayÄ±sÄ±nÄ± da arttÄ±racaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

"16.00-23.00 SAATLERÄ°NDE POLÄ°KLÄ°NÄ°K HÄ°ZMETÄ°"

Polikliniklerin mekan aÃ§Ä±sÄ±ndan sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olan yerler olduÄŸunu ifade eden Demircan, yeterli sayÄ±da uzman sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekilen yerlerin de olabildiÄŸini sÃ¶yledi.

Genel olarak poliklinik taleplerini karÅŸÄ±layabilecek durumda olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Demircan, doktor aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±n bir gelecekte azalacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–ngÃ¶rÃ¼ olarak 2024 yÄ±lÄ±ndan sonra fakÃ¼ltelerdeki (tÄ±p fakÃ¼ltesi) Ã¶ÄŸrenci kontenjanÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek durumda kalacaklarÄ±nÄ± ifade eden Demircan, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ yeterli sayÄ±da Ã¶ÄŸrencimiz var. YÄ±llÄ±k 11 bin civarÄ±nda mezun veriyoruz. Bu 2020'lere gelindiÄŸinde, birkaÃ§ sene sonra pratisyen aÃ§Ä±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kapatacak, gelen mezun sayÄ±sÄ± ve fakÃ¼ltelerdeki Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±. Uzman sayÄ±mÄ±z da 2030'lara kalmadan inÅŸallah karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ olacak." diye konuÅŸtu.

Demircan, acillerde hasta yoÄŸunluÄŸu olduÄŸunu ifade ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Acillerdeki yÄ±ÄŸÄ±lmanÄ±n birkaÃ§ nedeni var. Nedenlerden biri elbetteki vatandaÅŸÄ±mÄ±z kendisini acil hissediyorsa, acildir, gelecek acilde biz onu karÅŸÄ±lamakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼yÃ¼z. Ama tabii biz acile gelen hastalarÄ±mÄ±zÄ± alan ayrÄ±mÄ±na tabi tutuyoruz, triaj dediÄŸimiz giriÅŸte. Mutlaka derhal mÃ¼dahalesi gereken hasta kÄ±rmÄ±zÄ± alana alÄ±nÄ±yor, daha kaydÄ± bile yapÄ±lmadan kimliÄŸini belirlemek iÃ§in hemen koluna bilezik takÄ±larak mÃ¼dahalesi yapÄ±lÄ±r. Ä°kincisi sarÄ± alan dediÄŸimiz hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde mÃ¼dahale edilmesi lazÄ±m gelen hastamÄ±zdÄ±r. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼, yeÅŸil alan hastasÄ± ki bu hastamÄ±z aslÄ±nda polikliniklerde sorunlarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼lebilecek hastalarÄ±mÄ±zdÄ±r. SayÄ± olarak da bunlar acile gelenlerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu teÅŸkil ederler. Bu birikmeyi acilde, 'ÅŸimdi git, yarÄ±n gel' dememek iÃ§in hastamÄ±za, 'sen acil deÄŸilsin, bugÃ¼n ÅŸu saatte gel' demek yerine, gelmiÅŸ, hastamÄ±z acil olmasa da 'kendini acil hissediyorsa acildir' deyip, bu hastamÄ±zÄ± hÄ±zla muayene etmemiz lazÄ±m, gerekli tetkikleri yapÄ±p, reÃ§etesini vermemiz lazÄ±m. GÃ¼nlÃ¼k poliklinik kapasitemizin bir kÄ±smÄ±nÄ± ve poliklinik kapasitemizin Ã¼stÃ¼ndeki sayÄ±larÄ±, uzmanlarÄ±mÄ±zÄ±, mesai saatini kaydÄ±rarak, 16.00-23.00 Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak Ã¼zere, acilde de genelde pik saati 20.00'den sonra 23.00'e kadar o arada daha Ã§ok yoÄŸunluklar oluyor, bu yÄ±ÄŸÄ±lmayÄ± eritmek ÅŸeklinde bir planlama yaptÄ±k. AkÅŸam da acilde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za bakÄ±lacak, ertelenmeyecek ve acildeki bu yÄ±ÄŸÄ±lmayÄ± Ã§Ã¶zeceÄŸiz. SarÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± alanda gÃ¶zleme alÄ±nan hastayÄ±, uzun sÃ¼re acilde bekletmeyeceÄŸiz. Belli bir sÃ¼reyle sÄ±nÄ±rlayÄ±p derhal servise Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. HastamÄ±z serviste takip edilecek ki acilde yÄ±ÄŸÄ±lma olmasÄ±n. Acilde yÄ±ÄŸÄ±lma olmasÄ±nÄ±n bir diÄŸer nedeni de Ã¶zel hastaneler acile pek fazla yer ve zaman ayÄ±rmÄ±yorlar. Ã–zel hastanelerimizin de acile yer ve zaman ayÄ±rmasÄ±nÄ± temin edecek tedbirler alÄ±yoruz. DolayÄ±sÄ±yla acil sorununu kÄ±sa zamanda gÃ¼ndemimizden kaldÄ±racaÄŸÄ±z."

Demircan, 16.00-23.00 saatlerinde polikliniklerin hizmet vermesi uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, yoÄŸunluÄŸa gÃ¶re kategorize edildiÄŸini ve TÃ¼rkiye genelinde 63, Ä°stanbul'da 20 hastanede uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bir gazetecinin, "Acile gelen bir hastanÄ±n yanÄ±nda 3-4 yakÄ±nÄ± oluyor. Bunun iÃ§in bir Ã¶nlem dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz" sorusunu Demircan, "Biz millet olarak hastamÄ±zÄ±n yanÄ±nda olmak istiyoruz. Bu bizim kÃ¼ltÃ¼rel bir deÄŸerimiz. Ama vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan istirhamÄ±mÄ±z olur ki yeterli sayÄ±da bir veya 2 kiÅŸi hastamÄ±zÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunda zaten acile giriÅŸte karÅŸÄ±layacak, kendilerine her tÃ¼rlÃ¼ imkan sunulacak, sedye, tekerlekli sandalye gibi. VatandaÅŸÄ±mÄ±z acilin yanlarÄ±nda oluÅŸturacaÄŸÄ±mÄ±z, pek Ã§oÄŸunda da var, acili yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmadan beklerlerse bu saÄŸlÄ±klÄ± bir davranÄ±ÅŸ olur. AyrÄ±ca bir hizmeti daha Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, imkanÄ± olan yerlerde o hizmeti sunmaya baÅŸladÄ±k. Vale bulunduracaÄŸÄ±z. HastalarÄ±mÄ±z geldiÄŸinde arabasÄ±nÄ± parkla uÄŸraÅŸmayacak." ÅŸeklinde cevapladÄ±.Â