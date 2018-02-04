GÃ¼ncelleme: 14:37, 04 Åžubat 2018 Pazar

Sina YarÄ±madasÄ±'nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine bombalÄ± saldÄ±rÄ±



Foto: ArÅŸiv

Kuzey Sina vilayetinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼se yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 2 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'Ä±n Kuzey Sina vilayetinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼se yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 2 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. MÄ±sÄ±r'Ä±n yarÄ± resmi gazetesi "Ahbar el-Yevm'in" haberine gÃ¶re, Kuzey Sina'ya baÄŸlÄ± El-AriÅŸ kentinde kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce yola yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 2 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5'i yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±. MÄ±sÄ±r'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve El-AriÅŸ kentlerinin bazÄ± bÃ¶lgelerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n nisan ayÄ±na kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.