GÃ¼ncelleme: 14:56, 04 Åžubat 2018 Pazar

PYD/YPG iÅŸgal ettiÄŸi yerlerde insanlÄ±ÄŸÄ± yok etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin uluslararasÄ± arenada "sivilleri hedef alan bir operasyon" algÄ±sÄ± yaratma Ã§abasÄ± iÃ§indekiÂ PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼nÂ iÅŸlediÄŸi insan haklarÄ± ihlalleri, azÄ±nlÄ±klara dÃ¶nÃ¼k baskÄ±larÄ±, savaÅŸ suÃ§larÄ± ve uyuÅŸturucu ticareti Suriye'de gÃ¶rev yapan uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin raporlarÄ±nda yer aldÄ±.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, "hudutlar ile bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak, Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, bÃ¶lge halkÄ±nÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak" amacÄ±yla 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± sonrasÄ±nda uluslararasÄ± arenada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n siyasi yapÄ±lanmalarÄ±, medya organlarÄ± ve legal gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri eliyle operasyonun sivilleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±na dair algÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tÃ¼nce algÄ± propagandasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in siviller canlÄ± kalkan olarak kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n bu harekat tarzÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ä°nsani KoordinatÃ¶rÃ¼ Jan Egeland'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda da belirtildi.

PKK/PYD/YPG'nin Suriye'de, insan haklarÄ± ihlalleri ve azÄ±nlÄ±k unsurlara dÃ¶nÃ¼k baskÄ±larÄ±na iliÅŸkin derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, Ã¶rgÃ¼t, iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu bÃ¶lgelerde baskÄ± ile taciz politikasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

YÄ±llardÄ±r farklÄ± etnik ve dini unsurlarÄ±n iÃ§ iÃ§e yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸu anda PKK/PYD/YPG'nin iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu bÃ¶lgelerde, azÄ±nlÄ±k unsurlara yaÅŸam ile inanÃ§ hakkÄ± tanÄ±nmÄ±yor.

Ä°nsanlarÄ± zorla evlerinden ve yurtlarÄ±ndan eden, zorunlu askerlik adÄ± altÄ±nda kadÄ±nlarÄ±, Ã§ocuklarÄ± kullanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n insan haklarÄ± ihlalleri, raporlara yansÄ±dÄ±.

SÃ¼ryani Ortodoks Kilisesi, Ermeni Apostolik Kilisesi, Cezire ve FÄ±rat Ermeni Kilisesi Ã–nderliÄŸi, KamÄ±ÅŸlÄ±â€™daki Suriye Keldani Kilisesi, SÃ¼ryani DoÄŸu Kilisesi, Kadim SÃ¼ryani DoÄŸu Kilisesi, SÃ¼ryani Katolik Kilisesi, SÃ¼ryani Ortodoks Sivil BarÄ±ÅŸ Komitesi, Ulusal Evanjelik Kilisesi, SÃ¼ryani Demokratik Organizasyonu, Arami Ã–zgÃ¼r Parti, SÃ¼ryani KÄ±rsal TarÄ±m Arazileri Komitesi, Hristiyan Kent BirliÄŸi, Suriye Ana GenÃ§lik DerneÄŸi, Ulusal UzlaÅŸma GenÃ§lik EnstitÃ¼sÃ¼, Suriyeli Hristiyan GenÃ§liÄŸi Merkezi tarafÄ±ndan 2015'in KasÄ±m ayÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n eylemlerine iliÅŸkin bir bildiri yayÄ±nlandÄ±.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n, insan haklarÄ±nÄ± ihlal etmesi, Ã¶zel mÃ¼lkleri gasp etmesi, azÄ±nlÄ±k unsurlarÄ±nÄ± zorla silah altÄ±na almasÄ±, vergi adÄ± altÄ±nda haraÃ§ talep etmesi ve okul mÃ¼fredatlarÄ±na mÃ¼dahale etmesi sÃ¶z konusu bildirinin ana noktalarÄ±nÄ± oluÅŸturdu.

HRÄ°STÄ°YANLARIN EVLERÄ°NE YAZILARLA EL KOYULDU

Bununla birlikte DÃ¼nya SÃ¼ryani Konseyinin internet sitesinden, Eddie Gabora Hanna isimli bir kiÅŸinin KamÄ±ÅŸlÄ±'da Ã§ektiÄŸi videoya yer verildi.

PKK/PYD/YPG'nin HristiyanlarÄ±n evlerine el koyduÄŸu, Hristiyanlara ait binalara "KamÄ±ÅŸlÄ± YÃ¶netim Konseyi tarafÄ±ndan el koyulmuÅŸtur" yazÄ±larÄ±yla da aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Konseyin internet sitesindeki aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n KÃ¼rtlerin yerel ve Ã§oÄŸunluk olmadÄ±ÄŸÄ± bir coÄŸrafyada, demokrasi ile Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k gibi kavramlarÄ± kullanarak aÃ§Ä±kÃ§a insan haklarÄ± ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

ARAP VE TÃœRKMENLERE YAÅžAM HAKKI TANINMADI, EVLER YAKILDI YIKILDI

PKK/PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n etkinliÄŸini artÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde, Ã§ok sayÄ±da Arap ve TÃ¼rkmen'in yanÄ± sÄ±ra SÃ¼ryani, Ermeni gibi etnik gruplar da bulunuyor.

Ä°ÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu yerlerde kendi hakimiyetini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶rgÃ¼t, bÃ¶lgede yaÅŸayan insanlarÄ± zorunlu gÃ¶Ã§e de tabi tutuyor. Ã–rgÃ¼t, ayrÄ±ca bazÄ± yerleÅŸim yerlerini yÄ±karak demografiyi deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR) tarafÄ±ndan Ocak 2016'da hazÄ±rlanan raporda, PYD/YPG'nin yerleÅŸim yerlerine girerek buralarÄ± yaÄŸmaladÄ±klarÄ±, KÃ¼rt nÃ¼fusun olmadÄ±ÄŸÄ± yerlerde etnik temizlik yaptÄ±klarÄ±, evlerin yakÄ±lÄ±p yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve insanlarÄ±n gÃ¶Ã§e zorlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã‡oÄŸunluÄŸu Arap, on binlerce insanÄ±n PYD/YPG tarafÄ±ndan yerinden edildiÄŸi, dÃ¼zinelerce kÃ¶yÃ¼n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkatin Ã§ekildiÄŸi raporda, tÃ¼m bu eylemlerin, Roma SÃ¶zleÅŸmesi'nin 8. maddesi gereÄŸince savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ olduÄŸu, yerleÅŸik uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukunun ihlali anlamÄ±na geldiÄŸinin altÄ± Ã§izildi.

Raporda, 9 yerleÅŸim yerinin tamamÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sakinlerinin yerinden edildiÄŸi belirtilirken, 19 kÃ¶yÃ¼n ise parÃ§alÄ± olarak ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, istenmeyen kiÅŸilerin de buralardan sÃ¼rgÃ¼n edildiÄŸine yer verildi. Bunun yanÄ± sÄ±ra, PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ele geÃ§irdiÄŸi kÃ¶ylerde, etnik temizlik yapmak maksadÄ±yla tehdit ve ÅŸiddet yoluyla KÃ¼rt olmayan nÃ¼fusu, yerlerinden ettiÄŸi vurgulandÄ±.

SNHR raporuna gÃ¶re, en az 49 yerleÅŸim yerinden on binlerce insan sÃ¼rgÃ¼n edildi. Raporda, sÃ¼rgÃ¼n edilenlerin de aÃ§Ä±klamalarÄ± yer aldÄ±.

PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, 26 MayÄ±s 2015â€™te, Haseke'nin gÃ¼neyindeki 26 kÃ¶yde yaÅŸayanlara buralarÄ± boÅŸaltmalarÄ± iÃ§in 24 saat verdiÄŸi, Araplara yÃ¶nelik saldÄ±rgan tutum iÃ§erisinde bulunduÄŸu, sÃ¶zde KÃ¼rdistan'da Araplara ve TÃ¼rkmenlere yer olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenerek birÃ§ok evin terÃ¶ristlerce yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da rapora yansÄ±dÄ±.

Raporda, TÃ¼rkmen ailelerin keyfi tutuklamalar ve Ã§eÅŸitli iÅŸkencelerle yerlerinden edildiÄŸi de yer aldÄ±.

KÃ–Y YIKIMLARI, UYDU GÃ–RÃœNTÃœLERÄ°YLE ORTAYA KONDU

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ekim 2015'te gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadeleri, uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ve uzman gÃ¶zlemlerine dayanarak "Gidecek BaÅŸka Yerimiz Yok" (We Had Nowhere Else to Go) baÅŸlÄ±klÄ± bir rapor yayÄ±mladÄ±.

Raporda, PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n iÅŸlediÄŸi etnik temizlik, sÃ¼rgÃ¼n ve yÄ±kÄ±m suÃ§larÄ± ortaya koyuldu.

Tel Hamis kÄ±rsalÄ±nda yer alan AraplarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± HÃ¼seyniye kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan incelemeler ve yÄ±kÄ±m sonrasÄ± geride kalan kÃ¶ylÃ¼lerle gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler rapora yansÄ±tÄ±ldÄ±.

KÃ¶yÃ¼n, Haziran 2014 ve Haziran 2015 tarihlerindeki durumlarÄ± uydu fotoÄŸraflarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± olarak aktarÄ±lan raporda, 225 binalÄ±k kÃ¶yde bir sene iÃ§inde yaÅŸanan yÃ¼zde 94 yÄ±kÄ±mÄ±n bulunduÄŸu ve sadece 14 binanÄ±n ayakta kaldÄ±ÄŸÄ± tespiti aktarÄ±ldÄ±.

Rapordaki bir tanÄ±k ifadesine gÃ¶re, 22 Temmuz 2015'te Suluk'un 35 kilometre gÃ¼neyinde, DEAÅž kontrolÃ¼ndeki en yakÄ±n alana 17 kilometre mesafedeki Asaylem kÃ¶yÃ¼ne gelen PYD/YPG'liler, kÃ¶ylÃ¼lere gÃ¼venlik sebebiyle kÃ¶yÃ¼ boÅŸaltÄ±lmalarÄ±nÄ± ve Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra geri dÃ¶nebileceklerini sÃ¶yledi. Belirlenen zaman sonrasÄ±nda geri dÃ¶nen insanlar, 103 evin 100'nÃ¼n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, el-Ghbein, el-Maghat, Rneen, MelaBerho, Abdi Koy, Tel Diyab, Suluk ve Hammam el TÃ¼rkmen kÃ¶y ve kasabalarÄ±nda yaÅŸayanlarÄ± da tehdit ederek bu bÃ¶lgeleri boÅŸaltmasÄ± raporda anlatÄ±ldÄ±.

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n raporunda, bahsi geÃ§en zorla yerinden etme Ã¶rneklerinin savaÅŸ suÃ§u teÅŸkil ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ifade edildi.

KADINLARA VE Ã‡OCUKLARA ÅžÄ°DDET

PYD/YPGÂ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Suriye'de iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgelerde hakimiyetini korumak, kendisine karÅŸÄ± Ã§Ä±kan halkÄ± sindirmek ve eleman kazanmak maksadÄ±yla kadÄ±nlara ve Ã§ocuklara karÅŸÄ± ÅŸiddete sÄ±kÃ§a baÅŸvurduÄŸu raporlarda yer buldu.

PYD/YPG'nin bu uygulamalarÄ±, SNHR'nin Ocak 2016'daki raporunda yayÄ±mlandÄ±.

42 kadÄ±nÄ±n 2011-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda PYD/YPG'lilerce Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belgeleyen SNHR, bu kadÄ±nlardan Halep'e baÄŸlÄ± Say Ghoul kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan Nabiya El Salah'Ä±n, 14 AÄŸustos 2015'te PYD/YPG'liler tarafÄ±ndan Rakka-Tel Abyad yolunda Ã¼Ã§ kurÅŸunla vurulduÄŸunu rapor etti.

Tarfa Halil el Hasud isimli 58 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ±n, kocasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren PYD/YPG'lilerden saklanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kendi evinin ahÄ±rÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen raporda, PYD/YPG'nin, 2014 Ocak-2015 Ekim arasÄ±nda Haseke, KamÄ±ÅŸlÄ±, Afrin gibi bÃ¶lgelerde "zorunlu askerlik" adÄ± altÄ±nda 88 kadÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu belirtildi.

ÃœÃ‡ YAÅžINDAKÄ° Ã‡OCUK KESKÄ°N NÄ°ÅžANCI TARAFINDAN Ã–LDÃœRÃœLDÃœ

SNHR'nin raporunda, PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan 2011-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 51 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve 111 Ã§ocuÄŸun alÄ±konduÄŸu belgelendi. Haytham Ä°sa el Åžimali'nin, 23 MayÄ±s 2015'te henÃ¼z Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±ndayken Ebu el Åžakhat kasabasÄ±nda PYD/YPG'li keskin niÅŸancÄ±lar tarafÄ±ndan vurularak katledilmesi de raporda Ã¶ne Ã§Ä±kan Ã¶rneklerden oldu. AyrÄ±ca, Ali Ahmed el Ahmed'in, 21 Haziran 2015'de kendisini yakalamaya Ã§alÄ±ÅŸan PYD/YPG'lilerden kaÃ§arken vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ de aktarÄ±ldÄ±.

Amude kasabasÄ±nda, 27 Haziran 2013'te gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶steriye ateÅŸ aÃ§an PYD/YPG'lilerin, kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±ndaki iki Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilen raporda, Haseke'ye baÄŸlÄ± Åžarmuk kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan 16 yaÅŸÄ±ndaki Cuma el AbuÅŸ'un 12 AralÄ±k 2014'te PYD/YPG'lilerce evinde yakalanarak alÄ±konulduÄŸu, beÅŸ gÃ¼n sonra ise Cuma'nÄ±n ailesinin oÄŸullarÄ±n cesedini, PYD/YPG'lilerin kontrol noktasÄ±nÄ±n yanÄ±nda iÅŸkence edilmiÅŸ vaziyette bulduÄŸu kaydedildi.

"PKK/PYD KENDÄ°SÄ°NE DÄ°RENEN KÄ°ÅžÄ°LERÄ° SÃœRGÃœN VE KATLÄ°AMLARLA YOK ETTÄ°"

Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°ktisat FakÃ¼ltesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Haluk Alkan, PKK/PYD/YPG gibi Ã¶rgÃ¼tlerin, ele geÃ§irdikleri bÃ¶lgelerde Ã¶ncelikle tek silahlÄ± gÃ¼Ã§ olarak var olmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ±, silah gÃ¼cÃ¼ kullanarak rakip gÃ¶rdÃ¼kleri gruplarÄ± silah zoruyla sindirip, sÃ¼rgÃ¼n ettiÄŸini ya da muhalefet gÃ¶steren kiÅŸileri katletmeyi bir metot olarak yaygÄ±n ÅŸekilde kullandÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Alkan, Ã¶rgÃ¼tlerin, kendine itaatkar hale getirdiÄŸi toplumsal gruplara, kendi tanÄ±mladÄ±klarÄ± kimlikler Ã¼zerinden sÃ¶zde bir demokrasi tanÄ±mÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±, benzerlerine tarihte Ã§ok rastlanÄ±lan halk komiteleri gibi yapÄ±lar kurdurarak baskÄ± rejimi kurduklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Alkan, PKK/PYD'nin 1970'lerin sonlarÄ±ndan beri bu yÃ¶ntemi kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisine direnen, karÅŸÄ± fikir Ã¼reten, kitleleri yÃ¶nlendirebilecek kiÅŸileri de sÃ¼rgÃ¼n ve katliamlarla yok ettiÄŸini dile getirdi.

Alkan, PKK/PYD'nin, iÅŸgal ettiÄŸi yerlerde insanlarÄ± etnik kimliklerle ayÄ±rarak oluÅŸturduÄŸu komitelerden silah zoruyla kararlar Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yolla da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, insanlarÄ±n evlerine girdiÄŸini, onlarÄ± sorguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, komite kararlarÄ±na uymayanlarÄ± da cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"BUGÃœN TÃœRKÄ°YE Ä°Ã‡Ä°N 'ZOR, OYUN BOZAR' GÃœNÃœDÃœR"

PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi yerlerde, genellikle gÃ¶stermelik bir Ã§oÄŸulculuk Ã¼zerinden, kendi meÅŸruiyetini oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Alkan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"ABD, bu tÃ¼r bir grup ile kol kola girmiÅŸ durumda. Bunu herkesin gÃ¶rmesi gerekir. Bu yapÄ±daki bir Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± kamuoyu oluÅŸturma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bizi etkilememeli. BugÃ¼n, Avrupa'da ve Amerika'da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± kamuoyu oluÅŸturma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na prim verenler, eskiden beri zaten bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼ destekleyen gÃ¼Ã§ler. Amerika, Fransa ve diÄŸer Ã¼lkelerin bu bÃ¶lgede yapmak istedikleri ÅŸey belli. BugÃ¼n TÃ¼rkiye iÃ§in 'Zor, oyun bozar.' gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Biz alana, sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bunlar oluyor."

PKK/PYD'NÄ°N KARA PROPAGANDASI

Prof. Dr. Alkan, PKK/PYD'nin yÄ±llar Ã¶nce Ã§ekilmiÅŸ ya da baÅŸka yerlerden alÄ±nmÄ±ÅŸ fotoÄŸraflarÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ gibi gÃ¶sterdiÄŸini, Avrupa'daki medya organlarÄ±nÄ±n haberlerinde, parlamenterlerin de sÃ¶ylemlerinde ve sosyal medya hesaplarÄ±nda bunlara yer verdiÄŸine dikkati Ã§ekti.

Afrin operasyonu sÃ¼resince bu yanlÄ±ÅŸ algÄ± oluÅŸturma giriÅŸimlerine karÅŸÄ±, Ã¶ncekilere karÅŸÄ± daha baÅŸarÄ±lÄ± bir enformasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden Alkan, bilerek yÃ¼rÃ¼tÃ¼len algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± propaganda mekanizmalarÄ±nÄ±n mutlaka geliÅŸtirilerek Ã¼retilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Alkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye milli Ã§Ä±karlarÄ± doÄŸrultusunda, kendi alanÄ±ndan Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman, Ã¶nemli adÄ±mlar atmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman zaten engelleyici mekanizmalar devreye girecektir. Ã–nemli olan TÃ¼rkiye'nin kendi milli Ã§Ä±karlarÄ± doÄŸrultusunda bu adÄ±mlarÄ± atmaktan, bu tÃ¼r propagandalar dolayÄ±sÄ±yla geri durmamasÄ±dÄ±r."

"PKK/PYD KENDÄ°SÄ°NE MUHALÄ°F GÃ–RDÃœÄžÃœ KÃœRTLERÄ° ELÄ°MÄ°NE ETMEYE Ã‡ALIÅžTI"

Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± (SETA) DÄ±ÅŸ Politika AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Can Acun, 2011'deki Suriye devriminin baÅŸlamasÄ±yla birlikte Esad rejimi ve PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD arasÄ±nda oluÅŸan iliÅŸkide Afrin, Ayn El Arap ve Haseke'nin Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ± muvazaalÄ± bir ÅŸekilde PKK'ya devredildiÄŸini anÄ±msattÄ±.

Buralarda kontrol saÄŸlamak isteyen PKK'nÄ±n, Ã¶ncelikle kendi gÃ¼cÃ¼nÃ¼ tahkim etmek istediÄŸini ve ilk hedef olarak kendilerine muhalif gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ KÃ¼rtleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Acun, PKK/PYD'nin kendisine muhalif gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ KÃ¼rtleri elimine etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlarÄ±n tÃ¼m siyasal alt yapÄ±larÄ±nÄ± yok ettiÄŸini, yÃ¼z binlerce insanÄ±n bu bÃ¶lgelerden cebren sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Acun, pek Ã§ok yerde rejimle birlikte hareket eden PKK/PYD Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kendisine muhalif olanlara Ã§atÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Bunun ardÄ±ndan en belirleyici unsur ise 2014'te, Amerika ile birlikte kurduklarÄ± angajman. Amerika'nÄ±n hava desteÄŸi ve ateÅŸ gÃ¼cÃ¼ desteÄŸini aldÄ±ktan sonra DEAÅž ile mÃ¼cadele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ altÄ±nda Ã¶zellikle Arap bÃ¶lgelerini hedef almaya baÅŸladÄ±. Tel Abyad bunun en Ã¶nemli Ã¶rneklerinden birisi. Ben de o dÃ¶nemde sahadaydÄ±m. BÃ¶lgede mÃ¼ltecilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Temelde tehcir politikasÄ± izlediler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ demografik olarak kendilerinin yÃ¶netebilecekleri bir alan oluÅŸturmak istiyorlardÄ±; bu anlamda da Arap ve TÃ¼rkmenleri tehdit olarak gÃ¶rdÃ¼kleri iÃ§in Tel Abyad baÅŸta olmak Ã¼zere iÅŸgal ettikleri yerlerde insanlarÄ± zorla tehcir ettiler. Amerikan uÃ§aklarÄ±na, sivillerin yerleÅŸkelerini hedef gÃ¶stereceklerini sÃ¶yleyerek, insanlarÄ± tehditlerle evlerinden, kÃ¶ylerinden kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ±nÄ± biliyoruz."

PYD/PKK'nÄ±n, iÅŸgal ettiÄŸi yerlerde insanlarÄ±n tÃ¼m mal varlÄ±klarÄ±na el koyduÄŸunu aktaran Acun, "Sadece Arap ve TÃ¼rkmenlere yÃ¶nelik deÄŸil farklÄ± dini gruplara da baskÄ±lar oluÅŸturuyorlar. Kendilerine biat etmeyeceÄŸini, tahakkÃ¼m altÄ±na alamayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ her tÃ¼rlÃ¼ grubu, etnisiteyi, dini oluÅŸumu, azÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yok etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Temel prensipleri bu. Ã–calanizm'i bir ÅŸekilde insanlara eÄŸitim sistemiyle, cebren dayatabilmek ve bunu karÅŸÄ±sÄ±nda olan gruplarÄ± da yok etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Amerika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra FransÄ±z, Ä°ngiliz Ã¶zel kuvvetlerinin de uzun sÃ¼redir PKK ile bÃ¶lgede hareket ettiÄŸini sÃ¶yleyen Acun, yine Ä°ranâ€™Ä±n bÃ¶lgede PYD'ye ciddi anlamda destek verdiÄŸinin bilindiÄŸini aktardÄ±.

"Ã‡OCUKLARI ELLERÄ°NDEN ALINAN AÄ°LELER KENDÄ°LERÄ°NÄ° YAKTI"

Ekonomik aÃ§Ä±dan Avrupa Ã¼lkelerinin etkisinin bu Ã¶rgÃ¼t Ã¼zerinde daha yÃ¼ksek olduÄŸunu, batÄ±lÄ± Ã¼lkelerin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finansal kaynak aktardÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Acun, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ baÅŸÄ±ndan beri, varlÄ±ÄŸÄ± itibarÄ±yla zaten savaÅŸ suÃ§u iÅŸleyerek bu noktaya geldi. Amerika'nÄ±n desteÄŸini arkasÄ±na alarak katliamlar yaptÄ±. Tehcir politikasÄ± izledi. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ã§ocuklarÄ± zorla ailelerinden uzaklaÅŸtÄ±rarak silah altÄ±na aldÄ±. Onlara terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± yaptÄ±rdÄ±. Ã‡ocuklarÄ± zorla alÄ±nmÄ±ÅŸ bir baba, PYD ofisi Ã¶nÃ¼nde kendisini yaktÄ±. Hem Haseke'de hem de SÃ¼leymaniye'de Ã§ocuklarÄ± kaÃ§Ä±rÄ±lan aileler kendileri yaktÄ±. Ã‡ocuklarÄ± PKK tarafÄ±ndan zorla kaÃ§Ä±lÄ±rmÄ±ÅŸ aileler, DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã¶nÃ¼nde Ã§ok uzun sÃ¼re eylem yaptÄ±."

"PYD'NÄ°N KONTROL ETTÄ°ÄžÄ° ALANLARDA CÄ°DDÄ° ANLAMDA UYUÅžTURUCU ÃœRETÄ°MÄ° VAR"

Burseya DaÄŸÄ±'ndaki operasyonlarda Ã§ok sayÄ±da uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irilmesine de iÅŸaret eden Acun, "Burada iki tane temel mesele var. Bunlardan ilki kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda zorla silah altÄ±na aldÄ±klarÄ± Ã§ocuklara hap iÃ§irerek cephe hatlarÄ±nda onlarÄ± savaÅŸmaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorlar, intihar saldÄ±rÄ±larÄ± yaptÄ±rtÄ±yorlar. Ä°kincisi ise PYD'nin kontrol ettiÄŸi alanlarda ciddi anlamda uyuÅŸturucu Ã¼retimi yaptÄ±ÄŸÄ±, uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¶ntemiyle Avrupa'ya, BatÄ± dÃ¼nyasÄ±na uyuÅŸturucular sevk ederek gelir elde etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Amerika, PKK'yÄ± narkoterÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±yor. Liderlerini uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸ durumda. AynÄ± Amerika, PYD ile direkt iÅŸ birliÄŸi de yapÄ±yor." dedi.