Belçika'da helal kesim yasağına karşı mücadele sürüyor

Belçika’da Valonya ve Flaman bölge parlamentolarında İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklayan kararlara karşı Anayasa Mahkemesinde 51 dava açıldı.
Belçika resmi yayın ajansı Belga'nın haberine göre, hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan tasarıya karşı tepki sürüyor.
Yasağı Anayasa Mahkemesine ilk taşıyan Belçika İslam Koordinasyon Kurulu ve Belçika Yahudi Toplumu Örgütünün yanı sıra yasaya karşı 50 dava daha açıldığı belirtildi.
Konuya ilişkin görüşleri sorulan Belçika'nın hayvan haklarından sorumlu Flaman Bakanı Ben Weyts, kararın dönüşü olmayacağını, 2019'da Flaman bölgesinde uygulanmaya başlanacağını kaydetti.
Weyts, "Bunu bir hukuk savaşına çevirmektense herkes hayvan haklarının korunması için çaba sarfetmeli." diye konuştu.
Avrupa Adalet Divanı ise geçen yılın aralık ayında aldığı tavsiye kararında “İslam dininde hayvanların şoklanmadan kesilmesi gerektiğine ilişkin hüküm mahkeme tarafından sorgulanamaz.” ifadesine yer vermiş, kararın dini özgürlük ihlali olacağına dikkati çekmişti.
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