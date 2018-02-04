GÃ¼ncelleme: 15:38, 04 Åžubat 2018 Pazar

GÃ¼ven DaÄŸÄ±'nda PKK'lÄ±larca sehit edilen er AkagÃ¼ndÃ¼z defnedildi





PKK'lÄ±larca sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er AkagÃ¼ndÃ¼z, NiÄŸde'de son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkariâ€™de Ã‡ukurca ilÃ§esi GÃ¼ven DaÄŸÄ±'ndaki Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ±larca sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanedeÂ ÅŸehitÂ dÃ¼ÅŸen piyade sÃ¶zleÅŸmeli erÂ Muhammed Osman AkagÃ¼ndÃ¼zâ€™Ã¼n cenazesi NiÄŸde'nin Ã‡amardÄ± ilÃ§esinde topraÄŸa verildi. Åžehit Muhammed Osman AkagÃ¼ndÃ¼zâ€™Ã¼n (21) cenazesi Adana'daki babaevinden helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilÃ§eye baÄŸlÄ± BeyazkÄ±ÅŸlakÃ§Ä± kÃ¶yÃ¼ne getirildi. KÃ¶y mezarlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine, ÅŸehidin babasÄ± Aziz AkagÃ¼ndÃ¼z, annesi Muteber AkagÃ¼ndÃ¼z, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, KÄ±rÄ±kkale MÃ¼himmat ve Garnizon KomutanÄ± TuÄŸgeneral Selami Arslan, NiÄŸde Valisi YÄ±lmaz ÅžimÅŸek. NiÄŸde milletvekilleri Alpaslan KavaklÄ±oÄŸlu ve ErdoÄŸan Ã–zegen, Ä°l jandarma KomutanÄ± Albay Ä°dris TataroÄŸlu, Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Salim CebeloÄŸlu ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin naaÅŸÄ±, kÃ¶y mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi. GÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta durabilen anne Muteber AkagÃ¼ndÃ¼z ve ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ±, uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Bakan Ã–zhaseki, ÅŸehidin ailesi ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Åžehidin, beÅŸ kardeÅŸten en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¼ven DaÄŸÄ±'ndaki Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce 1 Åžubat'ta gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze ile gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi deÄŸerlendirilen saldÄ±rÄ±da bir asker ÅŸehit olmuÅŸ, 5 asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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