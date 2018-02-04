GÃ¼ncelleme: 15:57, 04 Åžubat 2018 Pazar

Togoâ€™da binlerce kiÅŸiden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri





Togo Devlet BaÅŸkanÄ± Faure Gnassingbeâ€™nin anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirme giriÅŸimine karÅŸÄ±, son iki gÃ¼ndÃ¼r baÅŸkent Lomeâ€™de binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan sokaklarda gÃ¶steri dÃ¼zenleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Togoâ€™nun baÅŸkenti Lomeâ€™de binlerce kiÅŸi son 48 saatte dÃ¼zenledikleri gÃ¶sterilerde Devlet BaÅŸkanÄ± Faure Gnassingbe ve hÃ¼kÃ¼metini protesto ediyor. Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, 14 partiden oluÅŸan muhalefet koalisyonunun Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine toplanan binlerce kiÅŸi, iki gÃ¼ndÃ¼r Lome sokaklarÄ±nÄ± doldurdu. GÃ¶stericilerin, Devlet BaÅŸkanÄ± Faure Gnassingbeâ€™nin anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirme giriÅŸimini protesto ettiÄŸi belirtildi.Â Koalisyonun lideri Jean-Pierre Fabre, dÃ¼nkÃ¼ konuÅŸmasÄ±nda, gÃ¶sterilerin anayasal hak olduÄŸunu ifade ederek, Togolulara protesto Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. DiÄŸer yandan iktidardaki Cumhuriyet iÃ§in Birlik (UNIR) partisinin kadÄ±n kollarÄ±, Ã¼lkede barÄ±ÅŸ iÃ§in bir ayin dÃ¼zenledi. Ã–te yandan muhalefet ile iktidar arasÄ±nda ara buluculuk yapan Gana ve Gine devlet baÅŸkanlarÄ± da hafta iÃ§inde yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, muhalefetin 6 aydan uzun sÃ¼redir dÃ¼zenlediÄŸi protestolara ara vermeyi kabul ettiÄŸini bildirmiÅŸti.Â Ara bulucular, iktidarÂ ile muhalefet arasÄ±nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ele alÄ±nacaÄŸÄ± mÃ¼zakere sÃ¼recinin 15 Åžubatâ€™ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ãœlkeyi 38 yÄ±l yÃ¶neten babasÄ±ndan gÃ¶revi devralan ve 2005â€™ten beri iktidarda bulunan Gnassingbe, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda iki dÃ¶nem sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± kaldÄ±rmak amacÄ±yla anayasada deÄŸiÅŸiklik yapmak istiyor.Â SÄ±nÄ±rlamanÄ±n korunmasÄ±nÄ± isteyen muhalefet, AÄŸustos 2017'den bu yanaÂ Ã¼lke Ã§apÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.