Ä°skilipli AtÄ±f Hoca 92'nci Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±ldÄ±

Ä°skilipli AtÄ±f Hoca, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 92'nci yÄ±lÄ±ndaÂ Ã‡orum'unÂ Ä°skilipÂ ilÃ§esindeki kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.
AtÄ±f-DerneÄŸi tarafÄ±ndan Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n katkÄ±larÄ±yla organize edilen program, Ä°skilip ilÃ§esindeki GÃ¼lbaba MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda bulunan Ä°skilipli AtÄ±f Hoca AnÄ±t Mezar ve KÃ¼lliyesi'nde Kur'an-Ä± Kerim okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.
TÃ¶rene katÄ±lan AK Parti Ã‡orum Milletvekili ve TBMM Ä°dare Amiri Salim Uslu, Ã‡orum Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zeki GÃ¼l, Ä°skilip KaymakamÄ± BahadÄ±r GÃ¼neÅŸ, Ä°skilip Belediye BaÅŸkanÄ± Recep Ã‡atma, Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼r Vekili Ã–mer Arslan, eski milletvekili Mehmet SÄ±lay, AtÄ±f Hoca'nÄ±n torunlarÄ± Ahmet Faruk ve Mehmet Ä°mal ile bazÄ± aile yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar, AtÄ±f Hoca'nÄ±n kabri baÅŸÄ±nda dua etti.
Buradaki programÄ±n ardÄ±ndan Åžeyh Yavsi Camisi'nde AtÄ±f Hoca ve ÅŸehitler iÃ§in mevlit okutuldu. Kur'an-Ä± Kerim tilaveti ile baÅŸlayan mevlitte AtÄ±f Hoca ve ÅŸehitler iÃ§in dua edildi.
Mevlite katÄ±lan AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°skilipli AtÄ±f Hoca'nÄ±n idamÄ±nÄ±n TÃ¼rk milletinin son 100 yÄ±llÄ±k tarihinin en hazin anlarÄ±ndan biri olduÄŸunu sÃ¶yledi.
AtÄ±f Hoca'nÄ±n idamÄ±nÄ±n TÃ¼rk milletinin tarihi genlerine uygun devlet geleneÄŸinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± en aÄŸÄ±r vakalardan biri olduÄŸuna dikkati Ã§eken KÃ¼lÃ¼nk, "AtÄ±f Hoca devrinin alimidir. O gÃ¼n yazdÄ±klarÄ±nÄ± bugÃ¼n okuduÄŸumuzda bir kez daha neyin mÃ¼cadelesini verdiÄŸini anlÄ±yoruz. AslÄ±nda AtÄ±f Hoca BatÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yenilmiÅŸ bir milletin, BatÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yenik dÃ¼ÅŸen bir medeniyetin Ä±zdÄ±rabÄ± ile iman ve Ä°slam Ã§izgisinde yeni baÅŸtan bir galibiyet arayÄ±ÅŸ mÃ¼cadelesinin adamÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Kendisinin de Rize'deki ÅŸapka isyanÄ±nda ÅŸapka giymediÄŸi iÃ§in idam edilenlerden birisinin ailesinden olduÄŸuna iÅŸaret eden KÃ¼lÃ¼nk, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bunlar bizim son yÃ¼zyÄ±lÄ±n en aÄŸÄ±r acÄ±larÄ±dÄ±r. Allah bir daha bu millete bunlarÄ± gÃ¶stermesin. Topyekun 81 milyon memleket evladÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n farklÄ±lÄ±klarÄ±yla bir olduÄŸumuz, farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n zenginliklerimiz olduÄŸunu kabul ederek bir devlet aklÄ±yla yolumuza yÃ¼rÃ¼yoruz. Devletle milletin ayÄ±lmaz parÃ§asÄ± olduÄŸunu esas alan bir akÄ±l ile yol yÃ¼rÃ¼yoruz. AtÄ±f Hoca'nÄ±n hukuksuz ÅŸekilde elimizden alÄ±nmasÄ±, sonradan icat edilen aslÄ±nda onun ÅŸahsÄ±nda topyekun millete bir mesaj olarak verilen o hukuksuz karar, bugÃ¼n milletin vicdanÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k bulmamaktadÄ±r. KarÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de bu millet Ä°skilipli AtÄ±f Hoca'yÄ± unutmamÄ±ÅŸtÄ±r ama haksÄ±z ÅŸekilde ÅŸehit edilmesinden sonra dahi devletle kÃ¼smemiÅŸtir, devletle kavga etmemiÅŸtir."
Anma etkinlikleri kapsamÄ±nda "Medreseden DaraÄŸacÄ±na Ä°skilipli AtÄ±f Hoca" paneli de dÃ¼zenlendi.
Haramidere'de, metrobÃ¼s durakta bekleyen araca Ã§arptÄ±. Kazada biri aÄŸÄ±r 22 kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vatikan ziyareti Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada sorulan soru Ã¼zerine CHP kongresiyle ilgili: " Burada zaten malum Ã¶nce 4-5 aday konuÅŸulurken, sonunda 2 adaya dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve seÃ§imi kaybeden kiÅŸinin (Muharrem Ä°nce) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar zaten kongrenin akÄ±betini, iÃ§eriÄŸini, yapÄ±sÄ±nÄ± gayet gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±mlÄ±yor..." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, "Ä°zmir ÅŸehidimizin evinin karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan NATO KomutanlÄ±ÄŸÄ±na bayrak astÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberler doÄŸruyu yansÄ±tmamaktadÄ±r." denildi
Suriyeli askeri muhalifler, Afrin'deki PYD/PKK'lÄ±lara gÃ¶nderilmek istenen aÄŸÄ±r silah yÃ¼klÃ¼ bir tanker ele geÃ§irdi
Ä°skilipli AtÄ±f Hoca'nÄ±n 92'nci Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã‡orum'un Ä°skilip ilÃ§esindeki kabri baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi, mevlit okutuldu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vatikan ve Ä°talyaâ€™ya bugÃ¼n baÅŸlayacak ziyareti Ã¶ncesi La Stampaâ€™ya verdiÄŸi Ã¶zel mÃ¼lakatta Ã§ok Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
PKK'lÄ±larca sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er AkagÃ¼ndÃ¼z, NiÄŸde'de son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, Ä°Ä°T 10. Ä°slam Turizm KonferansÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in gittiÄŸi BangladeÅŸ'te, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kamplarÄ± ziyaret edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ilen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na tebrik telgrafÄ± gÃ¶nderdi.
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a yapacaÄŸÄ± iki gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyaret dolayÄ±sÄ±yla Roma'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. BugÃ¼n itibarÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸehirden ayrÄ±lana kadar Roma'da yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 kolluk kuvveti gÃ¶rev yapacak.
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Yeni yapÄ±lacak dÃ¼zenlemeyle, her araÃ§ sahibi ruhsatÄ±nda ne yazÄ±yorsa onun vergisini Ã¶deyecek. MinibÃ¼slerden alÄ±nan otobÃ¼s vergisi sorunu bitiyor
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BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 'millilik' sÃ¶ylemini eleÅŸtirerek, "AK Parti'ye bak, milli ittifak var. Buyur sen de katÄ±l, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na bomba gibi dÃ¼ÅŸmekle olur" dedi.