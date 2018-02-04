GÃ¼ncelleme: 16:37, 04 Åžubat 2018 Pazar

Ä°skilipli AtÄ±f Hoca 92'nci Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°skilipli AtÄ±f Hoca, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 92'nci yÄ±lÄ±ndaÂ Ã‡orum'unÂ Ä°skilipÂ ilÃ§esindeki kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

AtÄ±f-DerneÄŸi tarafÄ±ndan Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n katkÄ±larÄ±yla organize edilen program, Ä°skilip ilÃ§esindeki GÃ¼lbaba MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda bulunan Ä°skilipli AtÄ±f Hoca AnÄ±t Mezar ve KÃ¼lliyesi'nde Kur'an-Ä± Kerim okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

TÃ¶rene katÄ±lan AK Parti Ã‡orum Milletvekili ve TBMM Ä°dare Amiri Salim Uslu, Ã‡orum Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zeki GÃ¼l, Ä°skilip KaymakamÄ± BahadÄ±r GÃ¼neÅŸ, Ä°skilip Belediye BaÅŸkanÄ± Recep Ã‡atma, Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼r Vekili Ã–mer Arslan, eski milletvekili Mehmet SÄ±lay, AtÄ±f Hoca'nÄ±n torunlarÄ± Ahmet Faruk ve Mehmet Ä°mal ile bazÄ± aile yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar, AtÄ±f Hoca'nÄ±n kabri baÅŸÄ±nda dua etti.

Buradaki programÄ±n ardÄ±ndan Åžeyh Yavsi Camisi'nde AtÄ±f Hoca ve ÅŸehitler iÃ§in mevlit okutuldu. Kur'an-Ä± Kerim tilaveti ile baÅŸlayan mevlitte AtÄ±f Hoca ve ÅŸehitler iÃ§in dua edildi.

Mevlite katÄ±lan AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°skilipli AtÄ±f Hoca'nÄ±n idamÄ±nÄ±n TÃ¼rk milletinin son 100 yÄ±llÄ±k tarihinin en hazin anlarÄ±ndan biri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

AtÄ±f Hoca'nÄ±n idamÄ±nÄ±n TÃ¼rk milletinin tarihi genlerine uygun devlet geleneÄŸinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± en aÄŸÄ±r vakalardan biri olduÄŸuna dikkati Ã§eken KÃ¼lÃ¼nk, "AtÄ±f Hoca devrinin alimidir. O gÃ¼n yazdÄ±klarÄ±nÄ± bugÃ¼n okuduÄŸumuzda bir kez daha neyin mÃ¼cadelesini verdiÄŸini anlÄ±yoruz. AslÄ±nda AtÄ±f Hoca BatÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yenilmiÅŸ bir milletin, BatÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yenik dÃ¼ÅŸen bir medeniyetin Ä±zdÄ±rabÄ± ile iman ve Ä°slam Ã§izgisinde yeni baÅŸtan bir galibiyet arayÄ±ÅŸ mÃ¼cadelesinin adamÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de Rize'deki ÅŸapka isyanÄ±nda ÅŸapka giymediÄŸi iÃ§in idam edilenlerden birisinin ailesinden olduÄŸuna iÅŸaret eden KÃ¼lÃ¼nk, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bunlar bizim son yÃ¼zyÄ±lÄ±n en aÄŸÄ±r acÄ±larÄ±dÄ±r. Allah bir daha bu millete bunlarÄ± gÃ¶stermesin. Topyekun 81 milyon memleket evladÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n farklÄ±lÄ±klarÄ±yla bir olduÄŸumuz, farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n zenginliklerimiz olduÄŸunu kabul ederek bir devlet aklÄ±yla yolumuza yÃ¼rÃ¼yoruz. Devletle milletin ayÄ±lmaz parÃ§asÄ± olduÄŸunu esas alan bir akÄ±l ile yol yÃ¼rÃ¼yoruz. AtÄ±f Hoca'nÄ±n hukuksuz ÅŸekilde elimizden alÄ±nmasÄ±, sonradan icat edilen aslÄ±nda onun ÅŸahsÄ±nda topyekun millete bir mesaj olarak verilen o hukuksuz karar, bugÃ¼n milletin vicdanÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k bulmamaktadÄ±r. KarÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de bu millet Ä°skilipli AtÄ±f Hoca'yÄ± unutmamÄ±ÅŸtÄ±r ama haksÄ±z ÅŸekilde ÅŸehit edilmesinden sonra dahi devletle kÃ¼smemiÅŸtir, devletle kavga etmemiÅŸtir."

Anma etkinlikleri kapsamÄ±nda "Medreseden DaraÄŸacÄ±na Ä°skilipli AtÄ±f Hoca" paneli de dÃ¼zenlendi.