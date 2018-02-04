Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinlilere ait okulun bir kÄ±smÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±

Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait bir okulun iki sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± ruhsatsÄ±z olduÄŸu gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±.
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, Ä°srail askerlerinin, KudÃ¼s kÄ±rsalÄ±ndaki bedevi Arap topluluÄŸu Ebu Nuvvar'daki ilkokulun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±flarÄ±n eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lÃ¼mlerini yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
TanÄ±klar, 60 Ã¶ÄŸrenciden oluÅŸan okulun, Ebu Nuvvar'da yaÅŸayan 700 Filistinli bedevinin tek okulu olduÄŸunu ifade etti.
Ma'ale Adumim, Kedar ve Yeni Kedar isimli 3 Yahudi iÅŸgal birimi arasÄ±nda kalan Ebu Nuvvar bedevileri, E1 adÄ± verilen alanda yeni iÅŸgal konutlarÄ± inÅŸa planÄ± nedeniyle Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin bÃ¶lgeyi boÅŸaltmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde baskÄ±sÄ±na maruz kalÄ±yor.Â Â
BaskÄ±lardan payÄ±nÄ± alan Ebu Nuvvar Ä°lkokulu da Ä°srail gÃ¼Ã§lerince 2016'da yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lge sakinleri tarafÄ±ndan tekrar inÅŸa edilmiÅŸti.Â
Okulun tamamÄ± hakkÄ±nda tekrar yÄ±kÄ±m kararÄ± verilmiÅŸ, yÄ±kÄ±m mahkeme nihai kararÄ±nÄ± verene kadar ertelenmiÅŸti. Ancak bu eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemi baÅŸÄ±nda ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in inÅŸa edilen 2 sÄ±nÄ±f hakkÄ±nda kesin yÄ±kÄ±m kararÄ± verildiÄŸinden sÃ¶z konusu sÄ±nÄ±flar misafirhaneye taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail ile Filistin arasÄ±nda yapÄ±lan Oslo anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re C bÃ¶lgesi olarak sayÄ±lan bÃ¶lgede bulunan 700 kiÅŸilik Ebu Nuvvar bedevileri, Ä°srail'in tÃ¼m tehditlerine ve baskÄ±larÄ±na raÄŸmen kÃ¶ylerinden ayrÄ±lmayÄ± reddediyor.
Filistinli taraflar Ä°srail'in bu yÄ±kÄ±mlarla, E1 olarak isimlendirilen bÃ¶lgedeki bedevileri gÃ¶Ã§ ettirerek, DoÄŸu KudÃ¼s'teki, Azariya'daki ve Lut GÃ¶lÃ¼'ndeki (Ã–lÃ¼ Deniz) Yahudi iÅŸgal yerlerini birbirine baÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.Â
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Maldivler'de BaÅŸsavcÄ± Muhammed Anil, YÃ¼ksek Mahkeme'nin Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'u azledemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Ãœlkenin sÃ¼rgÃ¼ndeki eski Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed NaÅŸid ise Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Anil ve diÄŸer yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n darbe anlamÄ±na geldiÄŸini savundu.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait bir okulun iki sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± ruhsatsÄ±z olduÄŸu gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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Ã‡in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ RÄ±n, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yayÄ±mlanan NÃ¼kleer Durum Ä°nceleme Belgesiâ€™nde Ã‡inâ€™in nÃ¼kleer gÃ¼cÃ¼ konusunda Ã§arpÄ±tma ve abartma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, bu rapora kesinlikle karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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