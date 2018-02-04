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GÃ¼ncelleme: 17:19, 04 Åžubat 2018 Pazar

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Kilis ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§elerinde yarÄ±yÄ±l tatili uzatÄ±ldÄ±
Kilis ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§elerinde yarÄ±yÄ±l tatili uzatÄ±ldÄ±
Foto: ArÅŸiv

Kilis ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§elerinde yarÄ±yÄ±l tatilinin bir hafta uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kilis ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Kilis merkezi ve merkez ilÃ§eye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerimizdeki okullarÄ±mÄ±zda 2017- 2018 yarÄ±yÄ±l tatili bir hafta sÃ¼reyle uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°kinci yarÄ±yÄ±l eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemi 12 Åžubat 2018 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacaktÄ±r" denildi.

Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§eleri ReyhanlÄ±, Kumlu, Hassa ve KÄ±rÄ±khan'da yarÄ±yÄ±l tatili bir hafta uzatÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular yarÄ±yÄ±l tatili
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