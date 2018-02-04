Kilis ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§elerinde yarÄ±yÄ±l tatili uzatÄ±ldÄ±

Kilis ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Kilis merkezi ve merkez ilÃ§eye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerimizdeki okullarÄ±mÄ±zda 2017- 2018 yarÄ±yÄ±l tatili bir hafta sÃ¼reyle uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°kinci yarÄ±yÄ±l eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemi 12 Åžubat 2018 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacaktÄ±r" denildi.
Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§eleri ReyhanlÄ±, Kumlu, Hassa ve KÄ±rÄ±khan'da yarÄ±yÄ±l tatili bir hafta uzatÄ±ldÄ±.
Kilis ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§elerinde yarÄ±yÄ±l tatilinin bir hafta uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§tiÄŸimiz hafta acil servislerle ilgili yeni dÃ¼zenlemeler iÃ§eren bir genelge yayÄ±nladÄ±. Bakan Ahmet Demircan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada acillerdeki yoÄŸunluk sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in bazÄ± uzman doktorlarÄ±n mesai saatini 16.00-23.00 ÅŸeklinde dÃ¼zenlediklerini belirtti
YaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ile bir milyon Ã¶ÄŸretmen yarÄ±n eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶nemine baÅŸlayacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nun (YÃ–K) yardÄ±mcÄ± doÃ§entlere yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kanun taslaÄŸÄ±nda ikinci bir dÃ¼zeltme teklifi hazÄ±rlandÄ± ve TBMMâ€™ye sunuldu. Bu ikinci dÃ¼zenleme ile ilgili Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± yazdÄ±
TÄ°KA, Arnavutlukâ€™un orta kesimlerinde bulunan Elbasan kentine baÄŸlÄ± Belsh kasabasÄ±ndaki Belsh anaokulunun restorasyon ve donanÄ±m projesini tamamladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Emine ErdoÄŸan, ATV'de yayÄ±nlanan MÃ¼ge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert programÄ±na video konferans yÃ¶ntemiyle baÄŸlanarak okuma yazma seferberliÄŸini baÅŸlattÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 13 Ocak'ta yabancÄ±lara yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk TÃ¼rkÃ§e Yeterlik SÄ±navÄ±'nÄ±n (TYS) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸini kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "SavaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±lacaksa, binlerce kilometre Ã¶telerden gelip, kardeÅŸ ve dost topraklarÄ± iÅŸgal etmek isteyenlere karÅŸÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r." ifadesine yer verildi.
DiÅŸ HekimliÄŸi UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± ile DiÅŸ HekimliÄŸi AlanÄ±nda Yurt DÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
"Guart Endoskopi Cerrahisi-Yeni YaklaÅŸÄ±mlar" konulu konferans baÅŸkent Tiflis'te baÅŸladÄ±. TÃ¼rk ve GÃ¼rcÃ¼ uzmanlar baÅŸkentte izsiz tiroid ameliyatÄ± yaptÄ±
2018 AÃ–F gÃ¼z dÃ¶nemi final sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KPSS'nin birinci yerleÅŸtirmesi iÃ§in 26 Haziran-5 Temmuz, ikinci yerleÅŸtirmesi iÃ§in 11-20 AralÄ±k'ta Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca tercihler alÄ±nacak.
Prof. Dr. Ã‡ekin, "Ã§aÄŸÄ±n vebasÄ±" olarak nitelenen obeziteye kÃ¶tÃ¼ beslenme ve hareketsizlik dÄ±ÅŸÄ±nda etken olan Ã§ok sayÄ±da sebepten birinin de burun solunumunun bozulmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin robotik yol haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak, robotbilim alanÄ±ndaki en yeni teknolojileri paylaÅŸmak ve bu alanda iÅŸ birliklerini arttÄ±rmak amacÄ±yla BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde 12-14 Nisan tarihlerinde "4. TÃ¼rkiye Robotbilim KonferansÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirilecek
TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶ren Ã–zbek Ã¶ÄŸrenciler, ÃœskÃ¼dar GenÃ§lik Merkezi'nde bir araya geldi
Okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± ile ilk ve ortaÃ¶ÄŸretimdeki yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci, karnelerini alarak yarÄ±yÄ±l tatiline Ã§Ä±ktÄ±