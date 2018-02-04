Maldivler'de siyasi kriz

GÃ¼ney Asya Ã¼lkesiÂ Maldivler'de BaÅŸsavcÄ± Muhammed Anil, YÃ¼ksek Mahkeme'nin Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'u azledemeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BaÅŸsavcÄ± Anil, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, YÃ¼ksek Mahkeme'nin Gayyum'un azlini isteyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶ylentilerden haberdar olduÄŸunu ancak Gayyum'un parlamentoda yapÄ±lacak bir oylamayla gÃ¶revinden alÄ±nabileceÄŸini belirtti.
Anil, hÃ¼kÃ¼met ile yargÄ± arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin YÃ¼ksek Mahkeme'den gelecek "meÅŸru olmayan" bir azil emrine uymayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ãœlkenin sÃ¼rgÃ¼ndeki eski Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed NaÅŸid, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Anil ve diÄŸer yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n darbe anlamÄ±na geldiÄŸini savundu.
Sri Lanka'da bulunan NaÅŸid, "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri anayasayÄ± destekler ve Maldivler halkÄ±na hizmet eder." ifadesini kullandÄ±.
DiÄŸer yandan, YÃ¼ksek Mahkeme'nin 1 Åžubat'ta salÄ±verilmesine hÃ¼kmettiÄŸi siyasi tutuklularÄ±n hiÃ§birinin serbest bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Maldivler'de muhalefet, 29 Ocak'ta hakkÄ±ndaki yolsuzluk ve gÃ¶revi susitimal iddialarÄ± nedeniyle Gayyum'un geÃ§ici olarak gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÃ§in YÃ¼ksek Mahkeme'ye baÅŸvurmuÅŸtu. Mahkeme, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ terÃ¶r suÃ§lamasÄ±yla hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan eski Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed NaÅŸid ve devlet baÅŸkanÄ±na suikast planladÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla hapis cezasÄ±na mahkum edilen eski Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmed Adeeb'in de aralarÄ±nda olduÄŸu Gayyum karÅŸÄ±tÄ± tutuklu siyasetÃ§ilerin salÄ±verilmesine hÃ¼kmetmiÅŸti.
YargÄ±lamalarÄ±n da yeniden yapÄ±lmasÄ±na karar veren YÃ¼ksek Mahkeme, Gayyum'un en yakÄ±n mÃ¼ttefiklerinden Meclis BaÅŸkanÄ± Abdullah Mesih Muhammed'in gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±na destek verdiÄŸi iÃ§in gÃ¶revden alÄ±nan 12 milletvekilinin de gÃ¶revlerine iade edileceÄŸini bildirmiÅŸti.
Bu milletvekillerinin dÃ¶nmesiyle Yamin'in partisi 85 Ã¼yeli parlamentodaki Ã§oÄŸunluÄŸunu kaybedecek.
Gayyum, turizm cenneti Maldivler'de, 2013'teki tartÄ±ÅŸmalÄ± seÃ§imleri kazanarak, 2008'de Ã¼lkenin demokratik yollarla seÃ§ilen ilk devlet baÅŸkanÄ± olan NaÅŸid'den gÃ¶revi devralmÄ±ÅŸtÄ±.
Yamin AbdÃ¼l Gayyum'un iktidara gelmesinin ardÄ±ndan NaÅŸid, eski Savunma BakanÄ± Muhammed NazÄ±m, muhalefet partisi lideri Åžeyh Ä°mran Abdullah ve eski Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmed Adeeb terÃ¶r suÃ§lamasÄ±yla hapse mahkum edilmiÅŸti.
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Maldivler'de BaÅŸsavcÄ± Muhammed Anil, YÃ¼ksek Mahkeme'nin Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'u azledemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Ãœlkenin sÃ¼rgÃ¼ndeki eski Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed NaÅŸid ise Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Anil ve diÄŸer yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n darbe anlamÄ±na geldiÄŸini savundu.
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