GÃ¼ncelleme: 18:35, 04 Åžubat 2018 Pazar

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'dan 'NATO' aÃ§Ä±klamasÄ±



Foto: ArÅŸiv

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, "Ä°zmir ÅŸehidimizin evinin karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan NATO KomutanlÄ±ÄŸÄ±na bayrak astÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberler doÄŸruyu yansÄ±tmamaktadÄ±r." denildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'ninÂ AfrinÂ bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olan TankÃ§Ä± ÃœsteÄŸmen Muhammed Cihangir Ã‡ubukÃ§u'nun Ä°zmir'deki evinin karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan NATO MÃ¼ttefik Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na bayrak astÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dair haberlerin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda, Afrin'deki Åžeyh Horoz bÃ¶lgesinde PYD/PKK mensuplarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ± sonucu isabet alan tankta ÅŸehit olan Ã‡ubukÃ§u'nun Ä°zmir'deki evinin karÅŸÄ±sÄ±nda yer alanÂ NATOÂ KarargahÄ±na bayrak astÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dair haberler yer aldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu haberlerin doÄŸruyu yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "SabahÄ±n ilk saatlerinden itibaren bayraklar asÄ±lmÄ±ÅŸ ve halen de asÄ±lÄ± durumda bulunmaktadÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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