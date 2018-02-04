GÃ¼ncelleme: 19:34, 04 Åžubat 2018 Pazar

Tayvanâ€™da orta ÅŸiddette deprem





Tayvan adasÄ±nda 5,1 ÅŸiddetinde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TayvanÂ adasÄ±nda 5,1 ÅŸiddetindeÂ depremÂ meydana geldi. Tayvan Merkezi Meteoroloji BÃ¼rosu, merkez Ã¼ssÃ¼ Tayvanâ€™Ä±n Hualien ilÃ§esinin 24 kilometre kuzeydoÄŸusunda tespit edilen depremin 15,1 kilometre derinlikte gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini duyurdu. Ã‡evre kentlerde de hissedildiÄŸi belirtilen ÅŸiddetli depremin ardÄ±ndan 3 ila 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±lar kaydedilirken, henÃ¼z Ã¶len ya da yaralanan olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmedi.

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