GÃ¼ncelleme: 23:30, 04 Åžubat 2018 Pazar

PYD/PKK'dan Azez'deki mÃ¼lteci kamplarÄ±na saldÄ±rÄ±



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PYD/PKK, Azez ilÃ§esindeki mÃ¼lteci kamplarÄ±na roket saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de Halep ilinin kuzeyindekiÂ AzezÂ ilÃ§esindeki mÃ¼lteci kamplarÄ±na,Â Afrin'deki PYD/PKK tarafÄ±ndan roket saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilen Azez bÃ¶lgesinde bulunan mÃ¼lteci kamplarÄ±na Afrin'deki PYD/PKK unsurlarÄ± tarafÄ±ndan bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde roketli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Kilis ilinin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan kamplarÄ± hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullanÄ±lan roketlerin boÅŸ araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 200 bin mÃ¼ltecinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kamplarda ciddi bir panik yaÅŸandÄ±. 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana devam eden savaÅŸtan etkilenerek evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin misafir edildiÄŸi kamplarda, Rakka, Humus, Halep, Åžam, Ä°dlib, Deyrizor ve Haseke bÃ¶lgesinden gelen mÃ¼lteciler bulunuyor. PYD/PKK mensuplarÄ± dÃ¼n Afrin'in doÄŸusunda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§esindeki bir pazara 7 fÃ¼ze fÄ±rlatmÄ±ÅŸ ve 4 sivil yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana PYD/PKKÂ tarafÄ±ndan Kilis ve Hatay'a baÄŸlÄ± ReyhanlÄ± ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez ve Mare beldelerine sÄ±k sÄ±k roketli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenleniyor. Â

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