GÃ¼ncelleme: 20:33, 04 Åžubat 2018 Pazar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan CHP kongresi iÃ§in 'ince' mesaj

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a hareketi Ã¶ncesi AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Devlet Konukevi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gazetecilerin gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

"ABD YANINDA SADECE Ä°SRAÄ°L'Ä° BULMUÅžTUR VE YALNIZ KALMIÅžTIR"

Ziyarette, KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼yle ilgili yeni bir geliÅŸmenin gÃ¼ndeme gelip gelmeyeceÄŸine iliÅŸkin soru Ã¼zerine ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin 1 milyar 700 milyonluk Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Papa Franciscus'un da Katolik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki kiÅŸi olduÄŸunu dile getirerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu iki Ã¶nemli blok, ÅŸu anda bu bÃ¶lgede adeta belirleyici bir unsur konumundadÄ±r. Zira KudÃ¼s'te atÄ±lan adÄ±mda gerek Papa Franciscus'un gerekse bizlerin hatta bizim de dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdaki birÃ§ok Ã¼lkenin, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada katkÄ±larÄ±nÄ± bir kenara koymak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. ABD yanÄ±nda sadece Ä°srail'i bulmuÅŸtur ve yalnÄ±z kalmÄ±ÅŸtÄ±r. DiÄŸer 6-7 tane, ki onlara Ã¼lke demek bile zor, adeta TÃ¼rkiye'nin birer ilÃ§esi mesafesinde olan ama adÄ± Ã¼lke olan toplamda 8 Ã¼lke diye kabul edelim. Ama karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok ciddi bir katÄ±lÄ±m oldu ve bu katÄ±lÄ±mla da bu yaklaÅŸÄ±ma 'HayÄ±r' denildi. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§ de 'Gelin KudÃ¼s'Ã¼ Filistin'in baÅŸkenti olarak kabul edin.' Gelinecek nokta bu. Åžimdi biz buna Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeleri de doÄŸru bulmuyoruz. Amerika'nÄ±n ÅŸu andaki yaklaÅŸÄ±mÄ± zaten tamamÄ±yla doÄŸru olmayan ve 'Ben yaptÄ±m oldu.' anlayÄ±ÅŸÄ±na dayalÄ± bir geliÅŸmedir. Amerika burada yalnÄ±zlÄ±klarÄ± oynamÄ±ÅŸtÄ±r. BugÃ¼ne kadar gelen yÃ¶netimlerden SayÄ±n Trump gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nenler Ã§ok oldu ama bu adÄ±mÄ± atmadÄ±lar, bÃ¶yle bir adÄ±ma yaklaÅŸmadÄ±lar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÃ¼nyadan alacaklarÄ± tepkiyi biliyorlardÄ±. O tepkiyi bildikleri iÃ§in bu adÄ±mÄ± atmadÄ±lar. SayÄ±n Trump maalesef bÃ¶yle bir adÄ±mÄ± atmak suretiyle Ã§ok yanlÄ±ÅŸ ve kendisini dÃ¼nyada yalnÄ±zlÄ±ÄŸa itecek bir adÄ±mÄ± attÄ±. Her ÅŸey gÃ¼Ã§le olmuyor. Ekonomik gÃ¼cÃ¼nÃ¼z olabilir, silah gÃ¼cÃ¼nÃ¼z olabilir, her ÅŸeyiniz olabilir ama unutmayalÄ±m ki siyasi gÃ¼Ã§ Ã§ok ama Ã§ok Ã¶nemlidir. Nitekim o cevap da siyasi gÃ¼cÃ¼n tecelli etmiÅŸ olmasÄ±dÄ±r."

"KONGRELER SÄ°YASÄ° PARTÄ°LERÄ°N KENDÄ° Ä°Ã‡ MESELESÄ°DÄ°R"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'na iliÅŸkin, "Kongreler, siyasi partilerin kendi iÃ§ meselesidir. Burada zaten malum Ã¶nce 4-5 aday konuÅŸulurken, sonunda 2 adaya dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve seÃ§imi kaybeden kiÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar zaten kongrenin akÄ±betini, iÃ§eriÄŸini, yapÄ±sÄ±nÄ± gayet gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±mlÄ±yor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bizim CHP kongresi ile ilgili sÃ¶yleyecek hiÃ§bir sÃ¶zÃ¼mÃ¼z olamaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan genel baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi ve mÃ¼kerrer oy tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulunmuÅŸtu.



Ä°nce, ÅŸunlarÄ± kaydetmiÅŸti:



"SÃ¶zde mÃ¼kerrer 49 imzayÄ± lÃ¼tuf gÃ¶stererek bana baÄŸÄ±ÅŸlayanlar imzasÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± 291 delegenin oyunu alamadÄ±. Kendi partinizin delegesinden imza alÄ±p oy alamÄ±yorsanÄ±z milleten nasÄ±l oy alacaksÄ±nÄ±z? 127 yeterli imzayÄ± bulamadÄ±, aday olmasÄ± iÃ§in 49 imza baÄŸÄ±ÅŸlÄ±yorum dediÄŸiniz kiÅŸi 447 oy aldÄ±. Partide kurduÄŸunuz bu korku dÃ¼zeniyle mi TÃ¼rkiye'ye Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k getireceksiniz. Sokakta varÄ±z, Ã¶rgÃ¼t tabanÄ±nda varÄ±z, gÃ¶nÃ¼llerde varÄ±z. Onun iÃ§in bu haklÄ± mÃ¼cadelemize devam edeceÄŸiz."

"CHP'NÄ°N BAÅžTAN Ä°TÄ°BAREN YAKLAÅžIMI NE MÄ°LLÄ°DÄ°R NE YERLÄ°DÄ°R"

"MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli bugÃ¼nkÃ¼ konuÅŸmasÄ±nda 'CHP Zeytin DalÄ± Operasyonu'nu sulandÄ±rÄ±yor. ZamanÄ±nda YPG'yi, PYD'yi de terÃ¶rist olarak gÃ¶rmemiÅŸlerdi ama bugÃ¼n Ã–SO'yu terÃ¶rist olarak niteliyorlar.' dedi. Sizin bu operasyon sÃ¼recinde CHP'nin tavrÄ± ve BahÃ§eli'nin aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili yorumunuz nedir?" sorusuna ErdoÄŸan, ÅŸu cevabÄ± verdi:

"Ã–ncelikle ben SayÄ±n BahÃ§eli'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± aynen paylaÅŸÄ±yorum. CHP'nin baÅŸtan itibaren yaklaÅŸÄ±mÄ± ne millidir ne yerlidir. CHP'nin yaklaÅŸÄ±mÄ± tamamÄ±yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine benzer bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. YPG'nin yaklaÅŸÄ±mÄ± neyse CHP'nin yaklaÅŸÄ±mÄ± da odur. PYD'nin yaklaÅŸÄ±mÄ± neyse CHP'nin yaklaÅŸÄ±mÄ± da odur. PKK'nÄ±n yaklaÅŸÄ±mÄ± neyse aynÄ± ÅŸekilde CHP'nin yaklaÅŸÄ±mÄ± da odur. Nitekim genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Bunun dÄ±ÅŸÄ±na il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirdikleri kiÅŸilerin yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± gÃ¶rdÃ¼k. VerdiÄŸi akla baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman ne diyor? Suriye'nin terÃ¶rist baÅŸÄ±, baÅŸÄ±ndaki kiÅŸiyle bize gÃ¶rÃ¼ÅŸme tavsiye ediyor. Bu ne menem iÅŸtir ya. 1 milyon insanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmuÅŸ olan bir kiÅŸiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Åžu anda bizim Zeytin DalÄ± Operasyonumuzu sulandÄ±ran, buna bu kadar uzaktan duran bir kiÅŸinin TÃ¼rk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabÄ± zaten milletim verecektir. Åžu anda ÅŸehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boÄŸacaktÄ±r. Bu nasÄ±l bir yaklaÅŸÄ±m? Sen bu ÅŸehitlerimiz gÃ¶rmÃ¼yor musun? Bu ÅŸehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Sen gittiÄŸin, gideceÄŸin yer belli. Benim ÅŸehidimin de gideceÄŸi yer, gittiÄŸi yer belli. Ben, SayÄ±n BahÃ§eli'nin yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± aynen paylaÅŸÄ±yorum."

"935 TERÃ–RÄ°STÄ° ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RDÄ°K"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, inandÄ±klarÄ± yolda kararlÄ±lÄ±kla devam ettiklerini belirterek, "Az Ã¶ncesi itibarÄ±yla 935 terÃ¶risti etkisiz hale getirdik. Tabii ki bu arada ÅŸehitlerimiz de oluyor. Åžunu unutmayalÄ±m ki korkaklar zafer anÄ±tÄ± dikemez. Bu iÅŸler Bay Kemal'in falan yapacaÄŸÄ± iÅŸler deÄŸil. Bu iÅŸler, bu milletin baÄŸrÄ±ndan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ yiÄŸitlerin yapacaÄŸÄ± iÅŸlerdir." dedi.

Anadolu'yu dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerlerde halkÄ±n olaylara yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden ErdoÄŸan, "AradÄ±ÄŸÄ±m ÅŸehit annelerinin, babalarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum, 'GÃ¶nderin, biz gidelim.' diyorlar. Kongrelerdeki bÃ¼tÃ¼n genÃ§lerimiz, hamdolsun, tabanÄ±mÄ±z 'Bizi de Afrin'e gÃ¶nder.' diyor. BÃ¶yle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz." diye konuÅŸtu.

"NETLEÅžTÄ°ÄžÄ° ZAMAN TÃœM DÃœNYAYLA PAYLAÅžIRIZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "5 ÅŸehit verdiÄŸimiz tankÄ± vuran silahÄ± ateÅŸleyen terÃ¶ristler bu silahÄ± hangi Ã¼lkeden aldÄ±? Bu silahÄ±n ait olduÄŸu Ã¼lkeye dair bilgi var mÄ±?" sorularÄ±na, "Bu konuda elimize gelen bilgiler yok deÄŸil, var. Var ama nihai neticeyi almadan bunu aÃ§Ä±klamak doÄŸru olmaz. YarÄ±m saat kadar Ã¶nce SayÄ±n Genelkurmay BaÅŸkanÄ±mÄ±zla da konuÅŸtum, 'Elimizde bazÄ± bilgiler var fakat kesinleÅŸtirmeden bÃ¶yle bir aÃ§Ä±klama yapmamÄ±z doÄŸru olmaz.' diyor. Tahminler var, tahminleri benle paylaÅŸtÄ±lar. Ama ÅŸu anda bunlarÄ± aÃ§Ä±klamak doÄŸru olmaz dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeyim. Ã–yle veya bÃ¶yle bunu veren kim olursa olsun terÃ¶ristlerle beraber demek ki bu yolda yÃ¼rÃ¼yorlar. Bunlar netleÅŸtiÄŸi zaman da bunu biz tÃ¼m dÃ¼nyayla paylaÅŸÄ±rÄ±z." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

"IRKÃ‡ILIKLA MÃœCADELE KONUSUNDA GÃ–RÃœÅž ALIÅžVERÄ°ÅžÄ°NDE BULUNACAÄžIZ"

Papa Franciscus'a yapacaklarÄ± ziyaretin bir iadeiziyaret olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, merhum CumhurbaÅŸkanÄ± Celal Bayar'Ä±n 1959 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaretten sonra bu ziyaretin bir ilki teÅŸkil ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "HatÄ±rlanacaÄŸÄ± Ã¼zere Papa Franciscus, 28-30 KasÄ±m 2014'te Ã¼lkemize gelmiÅŸ, Ankara ve Ä°stanbul'da temaslarda bulunmuÅŸ, tarihi ve kutsal mekanlarÄ± gezmiÅŸti. O ziyaret hem gÃ¼ndemdeki sorunlara dair bir fikir teatisi hem de ikili iliÅŸkiler baÄŸlamÄ±nda oldukÃ§a verimli geÃ§miÅŸti. Biz de ÅŸimdi kendilerine bu iadeiziyareti gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Bu ziyaretimi ortak insani deÄŸerlere dikkat Ã§ekilmesi, dostluk ve barÄ±ÅŸ mesajlarÄ± verilebilmesi baÄŸlamÄ±nda Ã¶nemli bir fÄ±rsat olarak gÃ¶rÃ¼yorum." dedi.

Papa Franciscus'un Katolik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ruhani lideri seÃ§ildiÄŸi 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana oldukÃ§a aktif bir rol izlediÄŸini, dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren meselelere iliÅŸkin tÃ¼m giriÅŸimleriyle uluslararasÄ± kamuoyunun da takdirini topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti

"Biz de Ã¶zellikle KudÃ¼s konusundaki tavrÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±k. Kendisiyle birkaÃ§ telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmem oldu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde. Olumlu yaklaÅŸÄ±mlarÄ± gerÃ§ekten Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n dini lideri olarak mÃ¼ÅŸterek neler yapabileceÄŸimizi gÃ¶stermesi bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemliydi. Kendisiyle yapacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Filistin, KudÃ¼s, Suriye, Irak, terÃ¶rle mÃ¼cadele, mÃ¼ltecilerin sorunlarÄ±, insani yardÄ±mlar gibi konularÄ± da ele alacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca BatÄ± dÃ¼nyasÄ±nda yÃ¼kselen Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rel Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele konusunda da gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunacaÄŸÄ±z."

ErdoÄŸan, dÃ¼n Ä°talya'nÄ±n Macerata kentinde meydana gelen ve yabancÄ±larÄ± hedef alan eylemin, zenofobinin ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir tehdit olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶sterdiÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin eylemleriyle bu tÃ¼r Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lar arasÄ±nda hiÃ§bir fark yoktur. Camilere, mescitlere, MÃ¼slÃ¼manlara ait iÅŸ yerlerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±, Arakan'da olduÄŸu gibi zaman zaman bu saldÄ±rÄ±larÄ±n etnik temizlik boyutuna vardÄ±ÄŸÄ± bu tehlikeli sÃ¼reÃ§te kararlÄ± bir duruÅŸ sergilenmesi ÅŸarttÄ±r. TÃ¼rkiye, asÄ±rlardÄ±r inanÃ§larÄ±ndan dolayÄ± zulme uÄŸrayan herkesin sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± olmuÅŸ bir Ã¼lkedir. BugÃ¼n de Ã¼lkemizde tÃ¼m inanÃ§ mensuplarÄ± bir arada barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸÄ±yor. HiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ±, kÄ±sÄ±tlama olmadan ibadetlerini serbestÃ§e yerine getirebiliyor. Biz bu Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ortamÄ±nÄ± korumakta ve gÃ¼Ã§lendirmekte kararlÄ±yÄ±z. Vatikan'a gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸim ziyaretin bu aÃ§Ä±dan da faydalÄ± geÃ§eceÄŸine inanÄ±yorum."

"Ä°TALYA; ORTAK GÃ–RÃœÅžLERÄ° PAYLAÅžTIÄžIMIZ DOST BÄ°R ÃœLKEDÄ°R"Â

Vatikan'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Roma'da Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella ve Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile bir araya geleceÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ä°talya; ikili iliÅŸkilerimizin mÃ¼kemmel seviyede olduÄŸu, bÃ¶lgesel sorunlar karÅŸÄ±sÄ±nda ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸleri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dost bir Ã¼lkedir. Akdeniz havzasÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± iÃ§in beraber gayret gÃ¶steriyoruz. Ä°ki NATO mÃ¼ttefiki olarak birbirimizin gÃ¼venliÄŸine katkÄ±da bulunuyoruz. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizde siyasi, ekonomik, savunma sanayi gibi alanlarda ikili iliÅŸkilerimizi masaya yatÄ±racaÄŸÄ±z. BildiÄŸiniz gibi savunma sanayinde Ä°talya ile Ã¶zellikle AgustaWestland, ki savunma sanayindeki bizim en Ã¶nemli mÃ¼ÅŸterek yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±zdÄ±r, bu yatÄ±rÄ±mÄ± ÅŸu ana kadar baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼k, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz ve ATAK helikopterlerinde bizim iÃ§in Ã§ok ciddi bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼reci olmuÅŸtur. Ãœlkemizin DEAÅž ve PKK-YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar hakkÄ±nda muhataplarÄ±mÄ±zÄ± bilgilendireceÄŸiz. Bunun yanÄ±nda Suriye, Irak, Libya, terÃ¶rle mÃ¼cadele, KudÃ¼s gibi gÃ¼ncel bÃ¶lgesel geliÅŸmeleri de ele alacaÄŸÄ±z. Bilhassa Afrin'deki terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ± temizlemek iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda saÄŸlanan baÅŸarÄ±larÄ± ve gelinen son durumu kendileriyle paylaÅŸacaÄŸÄ±z."

"Ä°KÄ°LÄ° TÄ°CARETÄ°MÄ°ZÄ° 2020'DE 30 MÄ°LYAR DOLARA TAÅžIMAYI HEDEFLÄ°YORUZ"

Bu vesileyle Avrupa BirliÄŸi'nin iÃ§inden geÃ§mekte olduÄŸu sÃ¼reci ve TÃ¼rkiye-Avrupa BirliÄŸi iliÅŸkilerini de istiÅŸare etme imkanÄ± bulacaklarÄ±nÄ± aktaran ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:Â

"Roma'yÄ± ziyaretim sÄ±rasÄ±nda Ä°talya'nÄ±n Ã¶nde gelen iÅŸ Ã§evreleriyle de bir araya geleceÄŸiz. Ä°nÅŸallah bu Ã¶nemli toplantÄ±da, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±z iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortak projeleri ve iÅŸ birliÄŸine yÃ¶nelik fÄ±rsatlarÄ± da deÄŸerlendirecektir. Ä°talya ile ikili ticaret hacmimiz geÃ§en yÄ±l 20 milyar dolara yaklaÅŸtÄ±. Ancak iki Ã¼lkenin potansiyeli bunun katbekat Ã¼zerindedir. Ä°kili ticaretimizi 2020 yÄ±lÄ±nda 30 milyar dolara taÅŸÄ±mayÄ± hedefliyoruz. Ziyaretim sÄ±rasÄ±nda bu hedef doÄŸrultusunda atÄ±labilecek ilave adÄ±mlarÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz. Savunma sanayinde ikili iliÅŸkilerimizde bÃ¼yÃ¼k potansiyel barÄ±ndÄ±ran bir diÄŸer alan. Bu alanda beraber yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bazÄ± ortak projelerimiz de var. Ä°nÅŸallah bunlara yenilerini ekleyerek kazan-kazan temelinde iÅŸbirliÄŸimizi derinleÅŸtireceÄŸiz."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve beraberindekileri taÅŸÄ±yan Ã¶zel uÃ§ak "TC-TUR", saat 18.50'de AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan hareket ederekÂ resmi ziyarette bulunmak Ã¼zere Vatikan'a gitti.Â