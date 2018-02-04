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11:47, 05 Åžubat 2018 Pazartesi
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GÃ¼ncelleme: 22:31, 04 Åžubat 2018 Pazar

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Haramidere'de metrobÃ¼s kazasÄ±: 1'i aÄŸÄ±r 22 yaralÄ±
Haramidere'de metrobÃ¼s kazasÄ±: 1'i aÄŸÄ±r 22 yaralÄ±

Haramidere'de, metrobÃ¼s durakta bekleyen araca Ã§arptÄ±. Kazada biri aÄŸÄ±r 22 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Haramidere'de,Â metrobÃ¼sÃ¼n durakta bekleyen araca Ã§arpmasÄ± sonucu biri aÄŸÄ±r 22 kiÅŸi yaralandÄ±.Â 

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BeylikdÃ¼zÃ¼'nden TopkapÄ± yÃ¶nÃ¼ne giden metrobÃ¼s, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kayganlaÅŸan yolda duramayarak, Haramidere DuraÄŸÄ±'nda bekleyen metrobÃ¼se Ã§arptÄ±. Kazada, biri aÄŸÄ±r 22 kiÅŸi yaralandÄ±.

Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Â 

AraÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan arkadaki metrobÃ¼sÃ¼n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, itfaiye ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±.

YaralÄ±lar, ambulanslarla Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

MetrobÃ¼s hattÄ±nda ulaÅŸÄ±m tek yÃ¶nden kontrollÃ¼ saÄŸlanÄ±yor.



Ä°lgili Konular Haramidere Ä°stanbul
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