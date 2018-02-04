Haramidere'de metrobÃ¼s kazasÄ±: 1'i aÄŸÄ±r 22 yaralÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan CHP kongresi iÃ§in 'ince' mesaj

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vatikan ziyareti Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada sorulan soru Ã¼zerine CHP kongresiyle ilgili: " Burada zaten malum Ã¶nce 4-5 aday konuÅŸulurken, sonunda 2 adaya dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve seÃ§imi kaybeden kiÅŸinin (Muharrem Ä°nce) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar zaten kongrenin akÄ±betini, iÃ§eriÄŸini, yapÄ±sÄ±nÄ± gayet gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±mlÄ±yor..." dedi.