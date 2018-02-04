GÃ¼ncelleme: 21:32, 04 Åžubat 2018 Pazar

KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n lideri bir kez daha Anastasiadis





GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde oylarÄ±n yÃ¼zde 56'sÄ±nÄ± alan Nikos Anastasiadis, yeniden KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n lideri seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde (GKRY) yapÄ±lan ''baÅŸkanlÄ±k'' seÃ§imlerinin ikinci turunda, oylarÄ±n yÃ¼zde 56'sÄ±nÄ± alanÂ Nikos Anastasiadis, yeniden KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n lideri olarak seÃ§ildi. GÃ¶revdeki Anastasiadis ile sol parti AKEL'in adayÄ± Stavros Malas'Ä±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ikinci tur ''baÅŸkanlÄ±k'' seÃ§imlerinde oylarÄ±n tamamÄ± sayÄ±ldÄ±. ANASTASÄ°ADÄ°S 215 BÄ°N 281 OY KALDI Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, merkez saÄŸ Demokratik Seferberlik Partisi (DÄ°SÄ°) adayÄ± Nikos Anastasiadis, yÃ¼zde 56 oy oranÄ±yla ikinci kez lider seÃ§ildi. Anastasiadis, 215 bin 281 oy aldÄ±. Anastasiadis'in rakibi Malas ise 169 bin 243 oyla yÃ¼zde 44'te kaldÄ±. 550 BÄ°N SEÃ‡MENÄ°N YÃœZDE 73'Ãœ SANDIÄžA GÄ°TTÄ° GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nde bugÃ¼nkÃ¼ ikinci tur baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde 550 bin seÃ§menin yÃ¼zde 73'Ã¼nÃ¼n sadÄ±ÄŸa gittiÄŸi belirtildi.Â Ä°kinci kez seÃ§imleri kazanarak 5 yÄ±l daha gÃ¶revde kalacak Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde Rum tarafÄ±nÄ± yeniden yÃ¶nlendirecek isim olacak.Â Ä°ki aday 2013'te yapÄ±lan bir Ã¶nceki seÃ§imlerinde de yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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