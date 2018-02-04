DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:29, 04 Åžubat 2018 Pazar
KÄ±brÄ±s
GÃ¼ncelleme: 21:32, 04 Åžubat 2018 Pazar

  • PaylaÅŸ
KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n lideri bir kez daha Anastasiadis
KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n lideri bir kez daha Anastasiadis

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde oylarÄ±n yÃ¼zde 56'sÄ±nÄ± alan Nikos Anastasiadis, yeniden KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n lideri seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde (GKRY) yapÄ±lan ''baÅŸkanlÄ±k'' seÃ§imlerinin ikinci turunda, oylarÄ±n yÃ¼zde 56'sÄ±nÄ± alanÂ Nikos Anastasiadis, yeniden KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n lideri olarak seÃ§ildi.

GÃ¶revdeki Anastasiadis ile sol parti AKEL'in adayÄ± Stavros Malas'Ä±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ikinci tur ''baÅŸkanlÄ±k'' seÃ§imlerinde oylarÄ±n tamamÄ± sayÄ±ldÄ±.

ANASTASÄ°ADÄ°S 215 BÄ°N 281 OY KALDI

Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, merkez saÄŸ Demokratik Seferberlik Partisi (DÄ°SÄ°) adayÄ± Nikos Anastasiadis, yÃ¼zde 56 oy oranÄ±yla ikinci kez lider seÃ§ildi. Anastasiadis, 215 bin 281 oy aldÄ±.

Anastasiadis'in rakibi Malas ise 169 bin 243 oyla yÃ¼zde 44'te kaldÄ±.

550 BÄ°N SEÃ‡MENÄ°N YÃœZDE 73'Ãœ SANDIÄžA GÄ°TTÄ°

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nde bugÃ¼nkÃ¼ ikinci tur baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde 550 bin seÃ§menin yÃ¼zde 73'Ã¼nÃ¼n sadÄ±ÄŸa gittiÄŸi belirtildi.Â 

Ä°kinci kez seÃ§imleri kazanarak 5 yÄ±l daha gÃ¶revde kalacak Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde Rum tarafÄ±nÄ± yeniden yÃ¶nlendirecek isim olacak.Â 

Ä°ki aday 2013'te yapÄ±lan bir Ã¶nceki seÃ§imlerinde de yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â 



Ä°lgili Konular Anastasiadis GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

KÄ±brÄ±s Haberleri
KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n lideri bir kez daha Anastasiadis
KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n lideri bir kez daha Anastasiadis

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde oylarÄ±n yÃ¼zde 56'sÄ±nÄ± alan Nikos Anastasiadis, yeniden KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n lideri seÃ§ildi
Tayvan da orta ÅŸiddette deprem
Tayvanâ€™da orta ÅŸiddette deprem

Tayvan adasÄ±nda 5,1 ÅŸiddetinde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi
Maldivler'de siyasi kriz
Maldivler'de siyasi kriz

Maldivler'de BaÅŸsavcÄ± Muhammed Anil, YÃ¼ksek Mahkeme'nin Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'u azledemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Ãœlkenin sÃ¼rgÃ¼ndeki eski Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed NaÅŸid ise Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Anil ve diÄŸer yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n darbe anlamÄ±na geldiÄŸini savundu.
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinlilere ait okulun bir kÄ±smÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinlilere ait okulun bir kÄ±smÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±

Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait bir okulun iki sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± ruhsatsÄ±z olduÄŸu gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Togo da binlerce kiÅŸiden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri
Togoâ€™da binlerce kiÅŸiden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Togo Devlet BaÅŸkanÄ± Faure Gnassingbeâ€™nin anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirme giriÅŸimine karÅŸÄ±, son iki gÃ¼ndÃ¼r baÅŸkent Lomeâ€™de binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan sokaklarda gÃ¶steri dÃ¼zenleniyor
BelÃ§ika'da helal kesim yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele sÃ¼rÃ¼yor
BelÃ§ika'da helal kesim yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele sÃ¼rÃ¼yor

BelÃ§ika'nÄ±n Valonya ve Flaman bÃ¶lgelerinde helak kesimi yasaklayan tasarÄ±ya karÅŸÄ± Anayasa Mahkemesinde 51 dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
PYD YPG iÅŸgal ettiÄŸi yerlerde insanlÄ±ÄŸÄ± yok etti
PYD/YPG iÅŸgal ettiÄŸi yerlerde insanlÄ±ÄŸÄ± yok etti

PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n iÅŸlediÄŸi insan haklarÄ± ihlalleri, azÄ±nlÄ±klara dÃ¶nÃ¼k baskÄ±larÄ±, savaÅŸ suÃ§larÄ± ve uyuÅŸturucu ticareti Suriye'de gÃ¶rev yapan uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin raporlarÄ±nda yer aldÄ±
Sina YarÄ±madasÄ±'nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Sina YarÄ±madasÄ±'nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Kuzey Sina vilayetinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼se yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 2 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Suriye'de keyfi tutuklamalar hÄ±z kesmeden sÃ¼rÃ¼yor
Suriye'de keyfi tutuklamalar hÄ±z kesmeden sÃ¼rÃ¼yor

SNHR, Esad rejimi, PYD/PKK ve DEAÅž, askeri muhalifler ile rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n keyfi tutuklama ve alÄ±koymalarÄ±na iliÅŸkin ocak ayÄ± raporunu yayÄ±nladÄ±. Raporda, Suriye'de 496 kiÅŸinin keyfi olarak tutuklandÄ±ÄŸÄ± veya alÄ±konulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Fransa nÄ±n Afrika'daki insan haklarÄ± ihlalleri sicili kabarÄ±k
Fransaâ€™nÄ±n Afrika'daki insan haklarÄ± ihlalleri sicili kabarÄ±k

Fransa'nÄ±n Afrikaâ€™daki birÃ§ok Ã¼lkede sÃ¶mÃ¼rgecilik dÃ¶nemi ve sonrasÄ±ndaki insan haklarÄ± ihlallerinin izleri halen gÃ¶rÃ¼lebiliyor
Toyota 181 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Toyota 181 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Japon otomobil Ã¼reticisi Toyota'nÄ±n, Ã‡inâ€™deki 181 bin 797 aracÄ±nÄ± hava yastÄ±klarÄ±ndaki iÅŸlev bozukluÄŸu nedeniyle geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã‡in den ABD ye 'NÃ¼kleer Durum Ä°nceleme Belgesi tepkisi
Ã‡inâ€™den ABDâ€™ye 'NÃ¼kleer Durum Ä°nceleme Belgesiâ€™ tepkisi

Ã‡in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ RÄ±n, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yayÄ±mlanan NÃ¼kleer Durum Ä°nceleme Belgesiâ€™nde Ã‡inâ€™in nÃ¼kleer gÃ¼cÃ¼ konusunda Ã§arpÄ±tma ve abartma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, bu rapora kesinlikle karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Somalili SenatÃ¶rden BAE'ye suikast suÃ§lamasÄ±
Somalili SenatÃ¶rden BAE'ye suikast suÃ§lamasÄ±

Somalili SenatÃ¶r Abdi Hassan Awale, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nce eÄŸitilen bir ekibin kendisine ve ailesine suikast giriÅŸiminde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi
GÃ¼ney Asya'nÄ±n kanayan yarasÄ± KeÅŸmir
GÃ¼ney Asya'nÄ±n kanayan yarasÄ±: KeÅŸmir

Pakistan ile Hindistan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947'den bu yana Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulamayan KeÅŸmir sorunu, GÃ¼ney Asya'nÄ±n kanayan yarasÄ± olmaya devam ediyor
Ä°ngiltere'de 19 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk genci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°ngiltere'de 19 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk genci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Londra'daki evinin yakÄ±nlarÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan 19 yaÅŸÄ±ndaki Hasan Ã–zcan isimli TÃ¼rk gencinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Fas'taki Ä°slam Ulusal KonferansÄ±'ndan Heniyye'nin 'terÃ¶r' listesine almasÄ±na tepki
Fas'taki Ä°slam Ulusal KonferansÄ±'ndan, Heniyye'nin 'terÃ¶r' listesine almasÄ±na tepki

ABD'nin, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi terÃ¶r listesine almasÄ±na Fas'taki Ä°slam Ulusal KonferansÄ±nca tepki gÃ¶sterildi.

Haberler

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi pazar gÃ¼nÃ¼ sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi pazar gÃ¼nÃ¼ sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor

"BM'nin Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Ã¼Ã§ gÃ¼cÃ¼ birleÅŸtiren bir mÃ¼zakere yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor"
quot BM'nin Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Ã¼Ã§ gÃ¼cÃ¼ birleÅŸtiren bir mÃ¼zakere yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±: TÃ¼rkiye Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± TÃ¼rkiye Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor

Ä°sviÃ§re'deki KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'ndan ilk aÃ§Ä±klama
Ä°sviÃ§re'deki KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'ndan ilk aÃ§Ä±klama

Ä°sviÃ§re'deki KÄ±brÄ±s KonferansÄ± baÅŸladÄ±
Ä°sviÃ§re'deki KÄ±brÄ±s KonferansÄ± baÅŸladÄ±

Guterres, AkÄ±ncÄ± ve Anastasiadis ile New York'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Guterres AkÄ±ncÄ± ve Anastasiadis ile New York'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde gelinen son durum
KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde gelinen son durum

'SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'
SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 