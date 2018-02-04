GÃ¼ncelleme: 01:15, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 2 asker ÅŸehit





Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan iki asker ÅŸehit olduÄŸu, beÅŸ asker yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan iki askerinÂ ÅŸehitÂ olduÄŸu, beÅŸ askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž unsurlarÄ±na karÅŸÄ± bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda iki askerin ÅŸehit olduÄŸu, beÅŸ askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olaylarda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, ÅŸehitlerimizin kederli ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r diler; yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Â

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