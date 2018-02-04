Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 2 asker ÅŸehit

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan iki askerinÂ ÅŸehitÂ olduÄŸu, beÅŸ askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž unsurlarÄ±na karÅŸÄ± bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda iki askerin ÅŸehit olduÄŸu, beÅŸ askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olaylarda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, ÅŸehitlerimizin kederli ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r diler; yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
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Ãœniversiteye iliÅŸkin TeÅŸkilat ve Ä°ÅŸleyiÅŸ, LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim, LisansÃ¼stÃ¼ Ã–lÃ§me ve DeÄŸerlendirme YÃ¶netmelikleri Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 449 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± internet sitesini yeniledi.
Enflasyon, ocak ayÄ±nda yÃ¼zde 1,02 artarken, yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 10,35 oldu.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Uysal, 2017-18 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda yarÄ±yÄ±l tatilinin bugÃ¼n sona ereceÄŸini belirterek, metro, tramvay, metrobÃ¼s ve otobÃ¼s hatlarÄ±na ek seferler koyduklarÄ±nÄ± bildirdi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan iki asker ÅŸehit olduÄŸu, beÅŸ asker yaralandÄ±
Haramidere'de, metrobÃ¼s durakta bekleyen araca Ã§arptÄ±. Kazada biri aÄŸÄ±r 22 kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vatikan ziyareti Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada sorulan soru Ã¼zerine CHP kongresiyle ilgili: " Burada zaten malum Ã¶nce 4-5 aday konuÅŸulurken, sonunda 2 adaya dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve seÃ§imi kaybeden kiÅŸinin (Muharrem Ä°nce) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar zaten kongrenin akÄ±betini, iÃ§eriÄŸini, yapÄ±sÄ±nÄ± gayet gÃ¼zel bir ÅŸekilde tanÄ±mlÄ±yor..." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, "Ä°zmir ÅŸehidimizin evinin karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan NATO KomutanlÄ±ÄŸÄ±na bayrak astÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberler doÄŸruyu yansÄ±tmamaktadÄ±r." denildi
Suriyeli askeri muhalifler, Afrin'deki PYD/PKK'lÄ±lara gÃ¶nderilmek istenen aÄŸÄ±r silah yÃ¼klÃ¼ bir tanker ele geÃ§irdi
Ä°skilipli AtÄ±f Hoca'nÄ±n 92'nci Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã‡orum'un Ä°skilip ilÃ§esindeki kabri baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi, mevlit okutuldu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vatikan ve Ä°talyaâ€™ya bugÃ¼n baÅŸlayacak ziyareti Ã¶ncesi La Stampaâ€™ya verdiÄŸi Ã¶zel mÃ¼lakatta Ã§ok Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
PKK'lÄ±larca sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er AkagÃ¼ndÃ¼z, NiÄŸde'de son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, Ä°Ä°T 10. Ä°slam Turizm KonferansÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in gittiÄŸi BangladeÅŸ'te, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kamplarÄ± ziyaret edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ilen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na tebrik telgrafÄ± gÃ¶nderdi.
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.