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11:47, 05 Åžubat 2018 Pazartesi
Filistin
GÃ¼ncelleme: 01:45, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

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Ä°srail'in iÅŸgal birimlerini "meÅŸrulaÅŸtÄ±rma" Ã§abasÄ±
Ä°srail'in iÅŸgal birimlerini
Foto: ArÅŸiv

Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Havat Gilad Yahudi iÅŸgal birimini "meÅŸrulaÅŸtÄ±ran" tasarÄ±yÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin, iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'da bulunan Havat GiladÂ Yahudi iÅŸgal birimini "meÅŸrulaÅŸtÄ±ran" tasarÄ±yÄ± onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°srail'in Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, hÃ¼kÃ¼metin haftalÄ±k toplantÄ±sÄ±nda, BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyinde yer alan Nablus kenti Ã§evresindeki Havat Gilad Yahudi iÅŸgal birimini "meÅŸrulaÅŸtÄ±ran" tasarÄ± iÃ§in oylama yapÄ±ldÄ±.

TasarÄ±nÄ±n oy birliÄŸiyle kabul edildiÄŸi ve 50 Yahudi aile barÄ±ndÄ±ran Havat Gilad'Ä±n Ä°srail'e gÃ¶re, "meÅŸru bir iÅŸgal birimine" dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

BatÄ± Åžeria'daki iÅŸgal birimleri bazen ÅŸahÄ±slar tarafÄ±ndan inÅŸa edilirken, bazÄ±larÄ± da hÃ¼kÃ¼met kararÄ±yla kurularak yasalara gÃ¶re "meÅŸru" kabul ediliyor. Buralarda daha Ã§ok iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n da Ä°srail topraklarÄ±na katÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen radikal Yahudiler yaÅŸÄ±yor.

ULUSLARASASI HUKUKA GÃ–RE "YASA DIÅžI"

UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re, iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki tÃ¼m Yahudi iÅŸgal birimleri "yasa dÄ±ÅŸÄ±" kabul ediliyor.

Ä°srail'in 1967'den bu yana iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu BatÄ± Åžeria'da 131, DoÄŸu KudÃ¼s'te 10, BatÄ± Åžeria'nÄ±n tepelerindeki bÃ¶lgelerde ise 116 iÅŸgal birimi kurduÄŸu ifade ediliyor.

BatÄ± Åžeria'daki iÅŸgal birimlerinde yaklaÅŸÄ±k 500 bin, DoÄŸu KudÃ¼s'te 220 bin iÅŸgalcinin ikamet ettiÄŸi, Ä°srail'in uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olarak BatÄ± Åžeria'daki iÅŸgalcilerin sayÄ±sÄ±nÄ±Â kÄ±sa sÃ¼rede 1 milyona Ã§Ä±karmayÄ± hedeflediÄŸi belirtiliyor.Â 



Ä°lgili Konular Ä°srail filistin
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