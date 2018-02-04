GÃ¼ncelleme: 02:20, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Yemen'de 3 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren savaÅŸ binlerce insanÄ± barÄ±naksÄ±z bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'de Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r devam edenÂ savaÅŸÂ nedeniyleÂ EbyenÂ kentinde 2 binden fazlaÂ iÃ§ gÃ¶Ã§menÂ barÄ±naksÄ±z kaldÄ±.

Ebyen'de SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara BarÄ±nak SaÄŸlama Komitesi BaÅŸkanÄ± Ahmed Seyud, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, savaÅŸ nedeniyle Taiz ve batÄ± sahil bÃ¶lgelerinden kaÃ§arak kente sÄ±ÄŸÄ±nan 2 binden fazla kiÅŸinin, barÄ±naksÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸamlarÄ±nÄ± aÄŸaÃ§larÄ±n altÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini belirtti.

SÃ¶z konusu iÃ§ gÃ¶Ã§menlerin durumunun trajik olduÄŸunu, gÄ±da ve ilaÃ§ sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± da Ã§ektiklerini ifade eden Seyud, "BazÄ±larÄ±, kendilerine samandan basit evler yaptÄ±. Ancak bunlar ne soÄŸuktan ne sÄ±caktan koruyor." dedi. ,

"KRONÄ°K VE PSÄ°KOLOJÄ°K HASTALIKLAR NEDENÄ°YLE SIKINTI Ã‡EKÄ°YORLAR"

Ã‡oÄŸunluÄŸunun ishal gibi Ã§eÅŸitli hastalÄ±klarla boÄŸuÅŸtuÄŸunu sÃ¶yleyen Seyud, bazÄ±larÄ±nÄ±n kronik ve psikolojik hastalÄ±klar nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ektiÄŸini kaydetti.

Seyud, uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tler ile yerli ve yabancÄ± insan haklarÄ± kurumlarÄ±na sÃ¶z konusu iÃ§ gÃ¶Ã§menlere yardÄ±m etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

"BU Ä°NSANLARIN GEREKLÄ° Ä°HTÄ°YAÃ‡LARI KARÅžILANMALI"

SavaÅŸ nedeniyle yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri terk ederek evsiz ve iÅŸsiz kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunun geliri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Seyud, bu insanlarÄ±n yaÅŸamak iÃ§in gerekli ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± talep etti.

Yemen'de uzun sÃ¼redir devam eden savaÅŸ, yÃ¼z binlerce insanÄ±n evlerini terk etmesine, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lara ve yaygÄ±n hastalÄ±klara neden oldu.