Yemen'de 3 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren savaÅŸ binlerce insanÄ± barÄ±naksÄ±z bÄ±raktÄ±

Yemen'de Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r devam edenÂ savaÅŸÂ nedeniyleÂ EbyenÂ kentinde 2 binden fazlaÂ iÃ§ gÃ¶Ã§menÂ barÄ±naksÄ±z kaldÄ±.
Ebyen'de SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara BarÄ±nak SaÄŸlama Komitesi BaÅŸkanÄ± Ahmed Seyud, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, savaÅŸ nedeniyle Taiz ve batÄ± sahil bÃ¶lgelerinden kaÃ§arak kente sÄ±ÄŸÄ±nan 2 binden fazla kiÅŸinin, barÄ±naksÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸamlarÄ±nÄ± aÄŸaÃ§larÄ±n altÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini belirtti.
SÃ¶z konusu iÃ§ gÃ¶Ã§menlerin durumunun trajik olduÄŸunu, gÄ±da ve ilaÃ§ sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± da Ã§ektiklerini ifade eden Seyud, "BazÄ±larÄ±, kendilerine samandan basit evler yaptÄ±. Ancak bunlar ne soÄŸuktan ne sÄ±caktan koruyor." dedi. ,
Ã‡oÄŸunluÄŸunun ishal gibi Ã§eÅŸitli hastalÄ±klarla boÄŸuÅŸtuÄŸunu sÃ¶yleyen Seyud, bazÄ±larÄ±nÄ±n kronik ve psikolojik hastalÄ±klar nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ektiÄŸini kaydetti.
Seyud, uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tler ile yerli ve yabancÄ± insan haklarÄ± kurumlarÄ±na sÃ¶z konusu iÃ§ gÃ¶Ã§menlere yardÄ±m etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
SavaÅŸ nedeniyle yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri terk ederek evsiz ve iÅŸsiz kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunun geliri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Seyud, bu insanlarÄ±n yaÅŸamak iÃ§in gerekli ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± talep etti.
Yemen'de uzun sÃ¼redir devam eden savaÅŸ, yÃ¼z binlerce insanÄ±n evlerini terk etmesine, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lara ve yaygÄ±n hastalÄ±klara neden oldu.
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Yemen'de Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r devam eden savaÅŸ nedeniyle Ebyen kentinde 2 binden fazla iÃ§ gÃ¶Ã§men barÄ±naksÄ±z kaldÄ±.
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