GÃ¼ncelleme: 02:50, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

YarÄ±yÄ±l tatilinin bitmesi nedeniyle Ä°stanbul'da toplu taÅŸÄ±maya ek sefer

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal, yarÄ±yÄ±l tatilinin bugÃ¼n sona ereceÄŸini belirterek, Ä°stanbullularÄ±n toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ± tercih etmesi iÃ§inÂ metro,Â tramvay,Â metrobÃ¼sÂ ve otobÃ¼s hatlarÄ±naÂ ek seferler koyduklarÄ±nÄ± bildirdi.

Uysal, 2017-18 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda ikinci dÃ¶nemin baÅŸlamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

EÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± iÃ§in Ã¶ÄŸrenci, Ã¶ÄŸretmen ve velilerle milli eÄŸitim camiasÄ±na baÅŸarÄ± dileÄŸinde bulunan Uysal, Ã¼lkenin muasÄ±r medeniyet seviyesine ulaÅŸmasÄ± iÃ§in eÄŸitimin Ã¶neminin bilincinde olarak hÃ¼kÃ¼mete bu konuda da her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini kaydetti.

"VATANDAÅžLARIMIZDAN TOPLU TAÅžIMAYI KULLANMALARINI Ä°STÄ°RHAM EDÄ°YORUZ"

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi olarak bugÃ¼n kentte trafik yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in Ä°stanbul ValiliÄŸi ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde gerekli tedbirleri aldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Uysal, "Ä°stanbullularÄ±n toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ± tercih etmesi iÃ§in metro, tramvay, metrobÃ¼s ve otobÃ¼s hatlarÄ±na ek seferler koyduk. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ± kullanmalarÄ±nÄ± istirham ediyoruz. Velilerimize de Ã§ocuklarÄ±nÄ± okula Ã¶zel araÃ§larÄ±yla gÃ¶tÃ¼rmek yerine okul servislerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, gelecek hafta okul trafiÄŸini etkileyecek yol-kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmayacak ve kazalar iÃ§in trafikte Ã§ok sayÄ±da Ã§ekici hazÄ±r bulunduracak. Ä°stanbul Trafik ZabÄ±tasÄ± da polis ve jandarma ekipleriyle trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k tutulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacak.

16 BÄ°N SERVÄ°S ARACI TRAFÄ°ÄžE Ã‡IKACAK

Ä°stanbul'da yarÄ±n 5 bin 771 okulda 3 milyona yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci, 143 bin Ã¶ÄŸretmen ders baÅŸÄ± yapacak ve 16 bin servis aracÄ± trafiÄŸe Ã§Ä±kacak.