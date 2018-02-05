DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:47, 05 Åžubat 2018 Pazartesi
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
09:40, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 05 Åžubat 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 05 Åžubat 2018

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Vatikan ve Ä°talya ziyareti

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vatikan'daki Apostol SarayÄ±'nda tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.

- Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ErdoÄŸan, ardÄ±ndan Vatikan Devlet Sekreteri (BaÅŸbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Roma'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda, Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve mevkidaÅŸÄ±yla heyetlerarasÄ± Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸine katÄ±lacak.

- BaÅŸbakanlÄ±k SarayÄ±'nda Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ardÄ±ndan Ä°talya'nÄ±n Ã¶nde gelen ÅŸirketlerinin yÃ¶neticileriyle yemekli toplantÄ±da bir araya gelecek.

(Vatikan/Roma)â€‹Â 

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/14.00)Â 

3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â 

4- EÄŸitimde ikinci yarÄ±yÄ±l baÅŸlÄ±yor.

- Okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± ile ilk ve ortaÃ¶ÄŸretimdeki, yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ders baÅŸÄ± yapacak.Â Â 

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ile SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, Muazzez KaraÃ§ay Ä°lkokulu'nda Okul SÃ¼tÃ¼ ProgramÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/09.30)

2- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, BangladeÅŸ Sivil HavacÄ±lÄ±k ve Turizm BakanÄ± AKM Shahjahan Kamal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Dakka)Â 


3- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, AK Parti Ekonomi Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen, "DÄ±ÅŸ Ticaretin GeliÅŸtirilmesine YÃ¶nelik Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacak.

(Ankara/09.30)

EKONOMÄ°

1- TÃœÄ°K, ocak ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)


GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Suudi Arabistan'da din gÃ¶revlileri ile Din Ä°ÅŸleri Davet ve Ä°rÅŸat BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerine konferans verecek, Riyad TÃ¼rk Okulunu ziyaret edecek.

(Riyad)

2- FETÃ– DavalarÄ±

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Tuzla OrhanlÄ± GiÅŸeleri ve MehmetÃ§ik VakfÄ±'nda meydana gelen olaylarda 6 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesi ve 42 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na iliÅŸkin 184'Ã¼ tutuklu 187 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri'de devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemelerce tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

- Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin internet ortamÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu 171 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan davada, aralarÄ±nda eski Kilimli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Soner Durgun'un da bulunduÄŸu 16'sÄ± tutuklu 24 sanÄ±ÄŸÄ±n, Zonguldak 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek

(Zonguldak/10.00)

- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, emniyetin mahrem imamlarÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 12'si tutuklu 14 sanÄ±ÄŸÄ±n, Bolu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek

(Bolu/14.00)

- Ä°zmir'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in bir numaralÄ± sanÄ±k olduÄŸu, 147'si tutuklu 280 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek

(Ä°zmir/10.00)

- Denizli'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) finans kaynaklarÄ± ve il yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 29'u tutuklu 68 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek

(Denizli/09.30)

- FETÃ–/PDY'nin Didim yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 44 sanÄ±klÄ± dava AydÄ±n 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.

(AydÄ±n/09.30)

SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 20. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Trabzonspor ile GÃ¶ztepe, Medical Park'ta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Trabzon/20.00) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)


2- Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta, AltÄ±nordu-BalÄ±kesirspor Baltok mÃ¼sabakasÄ±yla tamamlanacak.

(Ä°zmir/18.00)



Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi Haberleri
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 05 Åžubat 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 05 Åžubat 2018

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 4 Åžubat 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 4 Åžubat 2018

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in ikinci turda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Vatikan'a hareket edecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 03 Åžubat 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 03 Åžubat 2018

CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±, Ankara Spor Salonu'nda baÅŸlayacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 02 Åžubat 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 02 Åžubat 2018

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 01 Åžubat 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 01 Åžubat 2018

TBMM Genel Kurul'da, OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 31 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 31 Ocak 2018

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri'yi resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Hariri onuruna Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 30 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 30 Ocak 2018

Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda milletvekillerini bilgilendirecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 29 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 29 Ocak 2018

Rusya'da dÃ¼zenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi baÅŸlayacak. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile harekatÄ±n yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 28 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 28 Ocak 2018

Afrika BirliÄŸi Liderler Zirvesi Etiyopya'da baÅŸlayacak. GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 27 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 27 Ocak 2018

KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, MÃœSÄ°AD tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" konulu toplantÄ±ya katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 26 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 26 Ocak 2018

Avusturya'da dÃ¼zenlenen Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ± devam edecek. Ä°sviÃ§re'de 48'inci DÃ¼nya Ekonomi Forumu (WEF) sÃ¼rÃ¼yor.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 25 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 25 Ocak 2018

Avusturya'da, iki gÃ¼n sÃ¼recek Suriye Ã–zel GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 24 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 Ocak 2018

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile harekatÄ±n yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 23 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 23 Ocak 2018

48'inci DÃ¼nya Ekonomi Forumu (WEF) devlet, hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°sviÃ§re'de baÅŸlayacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 22 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 22 Ocak 2018

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 21 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 21 Ocak 2018

TSK tarafÄ±ndan, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin'de PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± izleniyor

Haberler

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 03 Åžubat 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 03 Åžubat 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 30 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 30 Ocak 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 27 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 27 Ocak 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 26 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 26 Ocak 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 23 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 23 Ocak 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 20 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 20 Ocak 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 19 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 19 Ocak 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 17 Ocak 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 17 Ocak 2018






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 