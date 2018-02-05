09:40, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 05 Åžubat 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Vatikan ve Ä°talya ziyareti

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vatikan'daki Apostol SarayÄ±'nda tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.

- Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ErdoÄŸan, ardÄ±ndan Vatikan Devlet Sekreteri (BaÅŸbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Roma'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda, Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve mevkidaÅŸÄ±yla heyetlerarasÄ± Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸine katÄ±lacak.

- BaÅŸbakanlÄ±k SarayÄ±'nda Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ardÄ±ndan Ä°talya'nÄ±n Ã¶nde gelen ÅŸirketlerinin yÃ¶neticileriyle yemekli toplantÄ±da bir araya gelecek.

(Vatikan/Roma)â€‹Â

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/14.00)Â

3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â

4- EÄŸitimde ikinci yarÄ±yÄ±l baÅŸlÄ±yor.

- Okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± ile ilk ve ortaÃ¶ÄŸretimdeki, yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ders baÅŸÄ± yapacak.Â Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ile SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, Muazzez KaraÃ§ay Ä°lkokulu'nda Okul SÃ¼tÃ¼ ProgramÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/09.30)

2- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, BangladeÅŸ Sivil HavacÄ±lÄ±k ve Turizm BakanÄ± AKM Shahjahan Kamal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Dakka)Â



3- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, AK Parti Ekonomi Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen, "DÄ±ÅŸ Ticaretin GeliÅŸtirilmesine YÃ¶nelik Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacak.

(Ankara/09.30)

EKONOMÄ°

1- TÃœÄ°K, ocak ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)



GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Suudi Arabistan'da din gÃ¶revlileri ile Din Ä°ÅŸleri Davet ve Ä°rÅŸat BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerine konferans verecek, Riyad TÃ¼rk Okulunu ziyaret edecek.

(Riyad)

2- FETÃ– DavalarÄ±

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Tuzla OrhanlÄ± GiÅŸeleri ve MehmetÃ§ik VakfÄ±'nda meydana gelen olaylarda 6 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesi ve 42 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na iliÅŸkin 184'Ã¼ tutuklu 187 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri'de devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemelerce tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

- Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin internet ortamÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu 171 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan davada, aralarÄ±nda eski Kilimli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Soner Durgun'un da bulunduÄŸu 16'sÄ± tutuklu 24 sanÄ±ÄŸÄ±n, Zonguldak 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek

(Zonguldak/10.00)

- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, emniyetin mahrem imamlarÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 12'si tutuklu 14 sanÄ±ÄŸÄ±n, Bolu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek

(Bolu/14.00)

- Ä°zmir'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in bir numaralÄ± sanÄ±k olduÄŸu, 147'si tutuklu 280 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek

(Ä°zmir/10.00)

- Denizli'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) finans kaynaklarÄ± ve il yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 29'u tutuklu 68 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek

(Denizli/09.30)

- FETÃ–/PDY'nin Didim yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 44 sanÄ±klÄ± dava AydÄ±n 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.

(AydÄ±n/09.30)

SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 20. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Trabzonspor ile GÃ¶ztepe, Medical Park'ta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Trabzon/20.00) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)



2- Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta, AltÄ±nordu-BalÄ±kesirspor Baltok mÃ¼sabakasÄ±yla tamamlanacak.

(Ä°zmir/18.00)