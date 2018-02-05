TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 05 Åžubat 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Vatikan ve Ä°talya ziyareti
- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vatikan'daki Apostol SarayÄ±'nda tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.
- Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ErdoÄŸan, ardÄ±ndan Vatikan Devlet Sekreteri (BaÅŸbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.
- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Roma'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda, Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve mevkidaÅŸÄ±yla heyetlerarasÄ± Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸine katÄ±lacak.
- BaÅŸbakanlÄ±k SarayÄ±'nda Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ardÄ±ndan Ä°talya'nÄ±n Ã¶nde gelen ÅŸirketlerinin yÃ¶neticileriyle yemekli toplantÄ±da bir araya gelecek.
(Vatikan/Roma)â€‹Â
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
(Ankara/14.00)Â
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
4- EÄŸitimde ikinci yarÄ±yÄ±l baÅŸlÄ±yor.
- Okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± ile ilk ve ortaÃ¶ÄŸretimdeki, yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ders baÅŸÄ± yapacak.Â Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ile SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, Muazzez KaraÃ§ay Ä°lkokulu'nda Okul SÃ¼tÃ¼ ProgramÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Ankara/09.30)
2- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, BangladeÅŸ Sivil HavacÄ±lÄ±k ve Turizm BakanÄ± AKM Shahjahan Kamal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(Dakka)Â
3- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, AK Parti Ekonomi Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen, "DÄ±ÅŸ Ticaretin GeliÅŸtirilmesine YÃ¶nelik Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacak.
(Ankara/09.30)
EKONOMÄ°
1- TÃœÄ°K, ocak ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
GÃœNCEL
1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Suudi Arabistan'da din gÃ¶revlileri ile Din Ä°ÅŸleri Davet ve Ä°rÅŸat BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerine konferans verecek, Riyad TÃ¼rk Okulunu ziyaret edecek.
(Riyad)
2- FETÃ– DavalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Tuzla OrhanlÄ± GiÅŸeleri ve MehmetÃ§ik VakfÄ±'nda meydana gelen olaylarda 6 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesi ve 42 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na iliÅŸkin 184'Ã¼ tutuklu 187 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri'de devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemelerce tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesi'nde devam edilecek.
(Ankara/09.00)
- Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin internet ortamÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu 171 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Ankara/09.00)
- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan davada, aralarÄ±nda eski Kilimli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Soner Durgun'un da bulunduÄŸu 16'sÄ± tutuklu 24 sanÄ±ÄŸÄ±n, Zonguldak 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek
(Zonguldak/10.00)
- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, emniyetin mahrem imamlarÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 12'si tutuklu 14 sanÄ±ÄŸÄ±n, Bolu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek
(Bolu/14.00)
- Ä°zmir'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in bir numaralÄ± sanÄ±k olduÄŸu, 147'si tutuklu 280 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek
(Ä°zmir/10.00)
- Denizli'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) finans kaynaklarÄ± ve il yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 29'u tutuklu 68 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek
(Denizli/09.30)
- FETÃ–/PDY'nin Didim yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 44 sanÄ±klÄ± dava AydÄ±n 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.
(AydÄ±n/09.30)
SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 20. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Trabzonspor ile GÃ¶ztepe, Medical Park'ta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Trabzon/20.00) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)
2- Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta, AltÄ±nordu-BalÄ±kesirspor Baltok mÃ¼sabakasÄ±yla tamamlanacak.
(Ä°zmir/18.00)
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in ikinci turda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Vatikan'a hareket edecek.
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±, Ankara Spor Salonu'nda baÅŸlayacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
TBMM Genel Kurul'da, OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri'yi resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Hariri onuruna Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda milletvekillerini bilgilendirecek.
Rusya'da dÃ¼zenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi baÅŸlayacak. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile harekatÄ±n yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
Afrika BirliÄŸi Liderler Zirvesi Etiyopya'da baÅŸlayacak. GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, MÃœSÄ°AD tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" konulu toplantÄ±ya katÄ±lacak.
Avusturya'da dÃ¼zenlenen Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ± devam edecek. Ä°sviÃ§re'de 48'inci DÃ¼nya Ekonomi Forumu (WEF) sÃ¼rÃ¼yor.
Avusturya'da, iki gÃ¼n sÃ¼recek Suriye Ã–zel GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile harekatÄ±n yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
48'inci DÃ¼nya Ekonomi Forumu (WEF) devlet, hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°sviÃ§re'de baÅŸlayacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
TSK tarafÄ±ndan, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin'de PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± izleniyor