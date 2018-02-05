Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ±ndan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eizenkot, bu yÄ±l Gazze ile "ÅŸiddetli" Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°srail basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Eizenkot, haftalÄ±k Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¶zellikle elektrik, su ve gÄ±da maddelerinde yaÅŸanan kriz nedeniyle Gazze ile Ã§atÄ±ÅŸmaya girilebileceÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail emniyet teÅŸkilatÄ± da geÃ§en hafta, Gazze'deki duruma bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmadÄ±ÄŸÄ± takdirde askeri Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Filistin'de 2006 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imleri Hamas Hareketi'nin kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail, Gazze'ye aÄŸÄ±r bir ambargo sÃ¼reci baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin 11 Nisan'da yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±
Yeni Delhi yÃ¶netimi kayÄ±p tankere ulaÅŸmak iÃ§in Nijerya ve Benin'den yardÄ±m talep etti
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, Myanmar'Ä±n ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara zulmÃ¼nÃ¼n bÃ¶lgesel bir Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± tetikleyebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°srail Askeri Mahkemesi, tutuklu yargÄ±lanan Filistinli Ahed et-Temimi'nin duruÅŸmasÄ±nÄ± ailesinin isteÄŸiyle 2'nci kez erteledi
Kerimov'un hapse attÄ±ÄŸÄ± muhalif gazetecilerden Dilmurod Sayyid af kapsamÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Rusya'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriyeâ€™nin Kenfrenbil ilÃ§esine ve Masaran kÃ¶yÃ¼ne akÅŸam saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±nda 8 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, en az 40 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Endonezya'nÄ±n DoÄŸu Nusa Tenggara eyaletinde 5,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Eizenkot, Gazze ile Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Yemen'de Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r devam eden savaÅŸ nedeniyle Ebyen kentinde 2 binden fazla iÃ§ gÃ¶Ã§men barÄ±naksÄ±z kaldÄ±.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Havat Gilad Yahudi iÅŸgal birimini "meÅŸrulaÅŸtÄ±ran" tasarÄ±yÄ± onayladÄ±
PYD/PKK, Azez ilÃ§esindeki mÃ¼lteci kamplarÄ±na roket saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde oylarÄ±n yÃ¼zde 56'sÄ±nÄ± alan Nikos Anastasiadis, yeniden KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n lideri seÃ§ildi
Tayvan adasÄ±nda 5,1 ÅŸiddetinde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi
Maldivler'de BaÅŸsavcÄ± Muhammed Anil, YÃ¼ksek Mahkeme'nin Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'u azledemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Ãœlkenin sÃ¼rgÃ¼ndeki eski Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed NaÅŸid ise Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Anil ve diÄŸer yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n darbe anlamÄ±na geldiÄŸini savundu.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait bir okulun iki sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± ruhsatsÄ±z olduÄŸu gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Togo Devlet BaÅŸkanÄ± Faure Gnassingbeâ€™nin anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirme giriÅŸimine karÅŸÄ±, son iki gÃ¼ndÃ¼r baÅŸkent Lomeâ€™de binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan sokaklarda gÃ¶steri dÃ¼zenleniyor