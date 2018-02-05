09:49, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ±ndan "Gazze" uyarÄ±sÄ±





Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Eizenkot, Gazze ile Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eizenkot, bu yÄ±l Gazze ile "ÅŸiddetli" Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Ä°srail basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Eizenkot, haftalÄ±k Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¶zellikle elektrik, su ve gÄ±da maddelerinde yaÅŸanan kriz nedeniyle Gazze ile Ã§atÄ±ÅŸmaya girilebileceÄŸini sÃ¶yledi. Ä°srail emniyet teÅŸkilatÄ± da geÃ§en hafta, Gazze'deki duruma bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmadÄ±ÄŸÄ± takdirde askeri Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Filistin'de 2006 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imleri Hamas Hareketi'nin kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail, Gazze'ye aÄŸÄ±r bir ambargo sÃ¼reci baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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