GÃ¼ncelleme: 09:50, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

18 milyon Ã¶ÄŸrenci iÃ§in yarÄ±yÄ±l tatili sona erdi





2017-2018 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor. Ä°kinci dÃ¶nem, 8 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ sona erecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± ile ilk ve ortaÃ¶ÄŸretimdeki, yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci yarÄ±yÄ±l tatilinin ardÄ±ndan ders baÅŸÄ± yaptÄ±. Amasya'da Ã¶ÄŸrenciler 2017-2018 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminin heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.