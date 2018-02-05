GÃ¼ncelleme: 10:05, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Endonezya'da deprem





Endonezya'nÄ±n DoÄŸu Nusa Tenggara eyaletinde 5,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Endonezya'nÄ±nÂ DoÄŸu Nusa Tenggara eyaletindeÂ 5,3Â bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik AjansÄ± (BMKG), depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n, eyaletin Sikka bÃ¶lgesinin Hepang kentinin 47 kilometre gÃ¼neyi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Yerin 138 kilometre derinliÄŸinde kaydedilen sarsÄ±ntÄ± nedeniyle ÅŸu ana kadar Ã¶len ya da yaralanan olduÄŸuna dair bir bilgi verilmedi. BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, deprem sonrasÄ± tsunami alarmÄ± vermedi.Â

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