GÃ¼ncelleme: 10:25, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Ä°dlib'de hava saldÄ±rÄ±larÄ± sivilleri Ã¶ldÃ¼rmeye devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°dlibin, gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi olmasÄ±na raÄŸmenÂ saldÄ±rÄ±larÄ±n durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aksine saldÄ±rÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

AkÅŸam saatlerinde Ä°dlib iline baÄŸlÄ± Serakib, Kefrenbil, Han Åžeyhun ve Marretinnuman ilÃ§eleri ile Tel Merdih, el Gedefe, el Tuh ve Masaran kÃ¶ylerinin yoÄŸun ÅŸekilde hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Yusuf, "Rusya'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Kenfrenbil ilÃ§esine ve Masaran kÃ¶yÃ¼ne akÅŸam saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±nda 8 sivil Ã¶ldÃ¼, en az 40 sivil yaralandÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Ã–LÃœ SAYISININ ARTMASINDAN ENDÄ°ÅžE EDÄ°LÄ°YOR

BÃ¶lgede arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

ESAD REJÄ°MÄ° Ä°DLÄ°B'E KLOR GAZIYLA SALDIRDI

Suriye'de rejimin, Ä°dlib'in Serakib ilÃ§esinde bir sivil yerleÅŸim yerine klor gazÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 7 sivilin etkilendiÄŸi bildirildi.

Sivil savunma kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri, akÅŸam saatlerinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib'in Serakib ilÃ§esindeki sivil yerleÅŸim yerini, klor gazÄ± yÃ¼klÃ¼ bomba ile vurdu.

Suriye Muhalif ve Devrimci GÃ¼Ã§ler Ulusal Koalisyonu (SMDK) SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Firas Cundi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "BeÅŸÅŸar Esad rejimi gÃ¼Ã§leri, Ä°dlib'in Serakib ilÃ§esine klor gazÄ±yla saldÄ±rdÄ±." dedi.

Cundi, klor gazÄ± yÃ¼klÃ¼ bombayla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±dan, aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 7 sivilin etkilendiÄŸini ifade ettiÂ

Gazdan etkilenenler bÃ¶lgedeki saÄŸlÄ±k merkezlerinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi son iki aydÄ±r yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor. YalnÄ±zca ocak ayÄ±ndaki saldÄ±rÄ±larda 211 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, bin 447'si yaralandÄ±.Â

Suriye'nin kuzeyinde TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Ä°dlib, 4-5 MayÄ±s 2017 tarihli Astana toplantÄ±sÄ±nda "gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi" ilan edilmiÅŸti. Askeri muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor.

Ä°DLÄ°B'DE HASTANE VE CAMÄ°LERE HAVA SALDIRISI

Suriye'de savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib'de hastane ve camileri vurdu.

Ä°dlib Sivil Savunma MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°dlib iÃ§ine haftalardÄ±r sÃ¼ren yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ± (dÃ¼n) gece Maaretinuman'da bir hastane ve kent merkezindeki Ã¼Ã§ camiyi hedef aldÄ±" dedi.

Yusuf, saldÄ±rÄ±larÄ±n sivillerin psikolojisini bozmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Oysa hastaneler ve ibadethaneler, dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± en yÃ¼ksek yerler olmalÄ±" diye konuÅŸtu.

SaldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin bilgi veren, muhaliflerin kurduÄŸu Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti'nin SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Firas Cundi de gece saatlerinde sivillerin tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Maaretinuman merkez hastanesi ve Ã§evresine savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n 7 saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti. Cundi, "Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±, Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var. Hastane hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±." dedi.

Bu arada, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya'nÄ±n Ä°dlib'in farklÄ± noktalarÄ±na yÃ¶nelik yoÄŸun hava ve fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ± sivil savunma ekiplerinin tespit ve yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¶lgeden bilgi akÄ±ÅŸÄ± yavaÅŸladÄ±.