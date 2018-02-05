14:30, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Hollanda, TÃ¼rkiye'nin istemediÄŸi bÃ¼yÃ¼kelÃ§iyi resmen geri Ã§ekti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerde neden olduÄŸu krizi telafi etmeye yanaÅŸmayan Hollanda, Ankara'ya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ istenmeyen bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini resmen geri Ã§ekti.

Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n mart 2017'de referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla buluÅŸmalarÄ±nÄ± engellemesiyle baÅŸlayan krizin ardÄ±ndan, TÃ¼rkiye'ye gelmesi istenmeyen Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin resmi olarak geri Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye, krizden sonra Hollanda tarafÄ±na durumu telafi etmesi iÃ§in bazÄ± ÅŸartlar iletti. Ancak Hollanda, iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi iÃ§in beklenen adÄ±mÄ± atmadÄ±.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda devam eden sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayÄ±nca, Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iyle ilgili bÃ¶yle bir karar aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Diplomatik kaynaklar, TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n krizin patlak verdiÄŸi dÃ¶nemde Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Cornelis Van Rij'in Ankara'ya dÃ¶nmesini istemediÄŸini muhataplarÄ±na ilettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Halbe Zijlstra da yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, son dÃ¶nemde TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±nda diplomatik sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden sonuÃ§ alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Zijlstra, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere ara verildiÄŸini ifade etti.

HOLLANDA'NIN NEDEN OLDUÄžU SÄ°YASÄ° KRÄ°ZÄ°N SÃœRECÄ°

Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu dÃ¶neminde, Hollanda'da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya gelerek konuÅŸma yapmayÄ± planlayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±na verilen iniÅŸ iznini iptal etmiÅŸti.

11 Mart 2017'de de Bakan Kaya'nÄ±n Rotterdam'daki TÃ¼rk konsolosluÄŸuna giriÅŸine izin vermeyen HollandalÄ± yetkililer, Kaya'nÄ±n korumalarÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸ ve kendisini de polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamÄ±ÅŸtÄ±.

Hollanda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Kaya'ya destek vermek iÃ§in gelen binlerce TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±na polis kÃ¶pekleri ve atlÄ± polisleri kullanarak sert ÅŸekilde mÃ¼dahale etmiÅŸti. Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde bekleyen TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik polis ÅŸiddetinde, en az 7 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ ve 12 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

GeliÅŸmeler Ã¼zerine TÃ¼rkiye, Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nin dÃ¶nmesini istememiÅŸti.

Ä°ki Ã¼lke, diplomatik temsilini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak maslahatgÃ¼zar dÃ¼zeyinde tutuyor.