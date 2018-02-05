GÃ¼ney Sudan barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerinde ikinci tur baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney SudanlÄ± siyasi taraflar Ã¼lkede kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilebilmesi iÃ§in dÃ¼zenlenen barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerinin ikinci turunda tekrar masaya oturdu.
Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da baÅŸlayan ve HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± KalkÄ±nma Otoritesinin (IGAD) Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len toplantÄ±larÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ne GÃ¼ney SudanlÄ± temsilcilerin yanÄ± sÄ±ra Afrika BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkanÄ± Musa Faki Muhammed, Avrupa BirliÄŸi (AB) ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) temsilcileri de katÄ±ldÄ±.
2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe sokulmasÄ±nÄ± amaÃ§layan ve AralÄ±k 2017'de gerÃ§ekleÅŸtirilen ilk turunda ateÅŸkes kararÄ± alÄ±nan mÃ¼zakereler, 16 Åžubat'a kadar devam edecek.
ToplantÄ±da GÃ¼ney SudanlÄ± taraflara seslenen Afrika BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkanÄ± Muhammed, Ã¼lkedeki iÃ§ savaÅŸÄ±n milyonlarca insanÄ± maÄŸdur ettiÄŸini ifade ederek, temsilcilerden Ã¼lkeleri iÃ§in sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini istedi.
KoÅŸullar sebebiyle Ã¼lkedeki tÃ¼m "askeri zaferlerin" boÅŸ ve anlamsÄ±z olduÄŸunu kaydeden Muhammed, "Åžimdiye kadar eksik olan ÅŸey gerekli uzalaÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanabilmesi iÃ§in ortaya konmasÄ± gereken gÃ¼Ã§lÃ¼ bir siyasi iradeydi." ifadesini kullandÄ±.
IGAD Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Workneh Gebeyehu ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ± ihlali edenlerin hesap vermek zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Bu sizin en son ÅŸansÄ±nÄ±z. Bu mÃ¼zakereler ileri gitmek iÃ§in son ÅŸans." diye konuÅŸtu.
ToplantÄ±da sÃ¶z alan AB Temsilcisi Alexander Rondos ise bunun "gÃ¶stermelik" bir toplantÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, Ã¼lkedeki insani krize, Ã¶lÃ¼mlere ve tecavÃ¼zlere nasÄ±l son verileceÄŸini tartÄ±ÅŸmak iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini kaydetti.
ABD'nin aldÄ±ÄŸÄ± silah ambargosu kararÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Rondos, "EÄŸer barÄ±ÅŸ namÄ±na bir ÅŸey yoksa, GÃ¼ney Sudan'da yatÄ±rÄ±m olmayacak. Ãœlkede normalleÅŸme saÄŸlanmak zorunda." diye konuÅŸtu.
KALICI ATEÅžKES TARTIÅžMASI
KalÄ±cÄ± ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± ve hÃ¼kÃ¼met yapÄ±sÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere siyasilerin yanÄ± sÄ±ra Ã¼lkedeki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve dini temsilciler de katÄ±lÄ±yor.
AralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±lan ilk tur mÃ¼zakerelerde GÃ¼ney SudanlÄ± taraflar yeniden ateÅŸkes kararÄ± almÄ±ÅŸ ancak 24 saat geÃ§meden ateÅŸkes ihlal edilmiÅŸti.
ABD hÃ¼kÃ¼meti, geÃ§en hafta, GÃ¼ney Sudan'da varÄ±lan ateÅŸkese raÄŸmen devam eden ÅŸiddet nedeniyle Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n tÃ¼m taraflarÄ±na hiÃ§bir savunma ekipmanÄ± ve hizmeti satmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Sudan'dan ayrÄ±larak 2011'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden GÃ¼ney Sudan, Devlet BaÅŸkanÄ± Mayardit'in 16 AralÄ±k 2013'te yardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'Ä± "darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼" iddiasÄ±yla gÃ¶revden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸti.
IGAD gÃ¶zetiminde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonucu 17 AÄŸustos 2015'te taraflar arasÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±lsa da baÅŸkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da Ã§atÄ±ÅŸmalar yeniden patlak vermiÅŸti.
BM Genel Sekreteri Guterres, ''Her ikisinin de baÅŸkentleri KudÃ¼s olan Filistin ve Ä°srail devletleri gÃ¶rmek istiyorum." dedi.
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