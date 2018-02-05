14:51, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Ã‡ad'da genel greve gidildi





Orta Afrika Ã¼lkesi Ã‡ad'da genel greve gidildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡adÂ genelinde sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine maaÅŸ kesintilerini ve kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ± protesto eden Ã§alÄ±ÅŸanlar iki gÃ¼nlÃ¼k genel grev baÅŸlattÄ±. BÃ¼tÃ¼n kesimlerden sendikalarÄ±n desteÄŸini alan greve katÄ±lÄ±mÄ±n yoÄŸun olduÄŸu belirtildi. Greve saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n katÄ±lmasÄ± Ã¼lke Ã§apÄ±nda hayatÄ± durma noktasÄ±na getirdi. Ã‡ad'da yaÅŸanan ekonomik kriz nedeniyle hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemler kapsamÄ±nda geÃ§en ay memur maaÅŸlarÄ±nda kesintiye gidilmiÅŸti. HÃ¼kÃ¼met memur maaÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 40 oranÄ±nda kesintiye gitmiÅŸ ve yeni vergiler yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. HÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± kararlara tepki olarak Ã¼lkede bir aydÄ±r protesto gÃ¶sterileri yapÄ±lÄ±yordu. HÃ¼kÃ¼metin gÃ¶sterileri yasaklamasÄ± ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶stericilere sert mÃ¼dahale etmesi nedeniyle eylemler sona ermiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.