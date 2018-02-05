15:10, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Saraybosna'daki Markale katliamÄ± kurbanlarÄ± unutulmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki Markale pazar yerine 5 Åžubat 1994 tarihinde SÄ±rp askerler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava topu saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler tÃ¶renle anÄ±ldÄ±.

SÄ±rp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) tarafÄ±ndan 5 Åžubat 1994'te gerÃ§ekleÅŸtirilen, 68 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 144 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± katliamÄ±n 24. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, ÅŸehir merkezinde bulunan Markale pazar yerinde anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rene, Saraybosna Kantonu BaÅŸbakanÄ± Elmedin Konakovic, Bosna Hersek Federasyonu Gazi ve Engelli Ä°ÅŸleri BakanÄ± Salko Bukvarevic, Saraybosna Kantonu Meclis BaÅŸkanÄ± Ana Babic, kurban yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

Anma tÃ¶reninde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in anÄ±ta Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±, dua edilip saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

Bukvarevic, savaÅŸta Bosna Hersek'in ve halkÄ±nÄ±n yok edilmek istendiÄŸini vurgulayarak, "Ãœlkemizi yok etmek isteyenler amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadÄ± ama binlerce vatandaÅŸÄ±mÄ±z, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Markale pazar yerindeki saldÄ±rÄ±da yaralanan Hasan Banda isimli vatandaÅŸ da o gÃ¼n pazar yerine Ã§ocuklarÄ±na erzak almak iÃ§in geldiÄŸini anlatarak, "Birden patlama oldu. Ä°nsan parÃ§alarÄ± pazarÄ±n her yerine saÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±." dedi.

Banda, gelecek nesillere burada neler olduÄŸunun anlatÄ±lmasÄ± ve yaÅŸananlarÄ±n unutulmamasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

KatliamÄ±n tanÄ±klarÄ±ndan Vahida Tvico ise o gÃ¼n pazar yerinin Ã§ok kalabalÄ±k olduÄŸunu belirterek, "PatlamanÄ±n ardÄ±ndan etraf kÄ±rmÄ±zÄ± renge boyanmÄ±ÅŸtÄ± sanki." diye konuÅŸtu.

Bu arada, Markale pazar yeri katliamÄ±nÄ±n 24. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ anma etkinlikleri kapsamÄ±nda Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da da tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

Markale pazar yerinde 68 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ilk katliamÄ±n yanÄ±nda 28 AÄŸustos 1995 tarihinde ikinci bir katliam daha yaÅŸandÄ±. SÄ±rp birliklerince gerÃ§ekleÅŸtirilen bu ikinci katliamda da 43 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 75 kiÅŸi yaralandÄ±.

Bosna'daki savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda, 44 ay boyunca kuÅŸatma altÄ±nda tutulan baÅŸkent Saraybosna'da, bin 601'i Ã§ocuk 11 bin 541 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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