15:16, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Adnan Kahveci vefatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski bakanlardan Adnan Kahveci, vefatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda Kartal YakacÄ±k'taki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Anma tÃ¶renine, Kahveci'nin oÄŸlu Cihan Kahveci, Kartal Belediye BaÅŸkanÄ± AltÄ±nok Ã–z, Adnan Kahveci VakfÄ± BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p Kahveci, Ä°stanbul KÃ¶prÃ¼baÅŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Osman KaramehmetoÄŸlu ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende, ÅŸehitler iÃ§in saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± ve ardÄ±ndan Kur'an-Ä± Kerim okundu.

Kartal Belediye BaÅŸkanÄ± AltÄ±nok Ã–z, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Kahveci'nin temiz ve dÃ¼rÃ¼st siyaset aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶rnek bir insan olduÄŸunu belirterek, "Ã–nemli bir siyasi ÅŸahsiyetti, Ã¶nemli bir insandÄ±. Halkla beraber olabilen halkÄ±n derdini anlayabilen birisiydi. Rahmetle anÄ±yoruz." dedi.

Cihan Kahveci ise anma tÃ¶renine gelenlere teÅŸekkÃ¼r ederek, Ä°lber OrtaylÄ±'nÄ±n Kahveci hakkÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ okudu.

EyÃ¼p Kahveci de anma tÃ¶renlerinin 25 yÄ±ldÄ±r devam ettiÄŸini belirterek, tÃ¶renlerin dÃ¼zenli ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n son derece Ã¶nemli olduÄŸunu, Adnan Kahveci'nin aziz hatÄ±rasÄ±nÄ± yaÅŸatmak adÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir vefa Ã¶rneÄŸi sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Adnan Kahveci, 25 yÄ±l Ã¶nce geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda eÅŸi ve kÄ±zÄ±yla hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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