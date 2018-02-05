15:18, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

TSK'dan Ä°dlib'e dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¶zlem noktasÄ±





Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§erÃ§evesinde Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'nde oluÅŸturulacak gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ olan 6 No'lu gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n tesisi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±nca, Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§erÃ§evesinde Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'nde oluÅŸturulacak gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan 4'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ olan 6 No'lu gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n tesisi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Astana GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda, Suriye'de ateÅŸkesin tesisi, gÃ¶zetim ve devamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, insani yardÄ±mlarÄ±n ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve yerlerinden edilenlerin evlerine dÃ¶nmesi iÃ§in uygun ÅŸartlarÄ± temin etmek amacÄ±yla Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'nin oluÅŸturulduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgilere yer verildi: "Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'nde, TSK unsurlarÄ± tarafÄ±ndan 5 Åžubat 2018 tarihinde Åžeyh Ä°sa BÃ¶lgesinde, gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ olan 6 No'lu gÃ¶zlem noktasÄ± tesisi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca 7 ve 8 No'lu gÃ¶zlem noktalarÄ±nÄ±n keÅŸif faaliyetlerine baÅŸlanmasÄ± planlanmaktadÄ±r."

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