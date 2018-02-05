TSK'dan Ä°dlib'e dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¶zlem noktasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±nca, Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§erÃ§evesinde Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'nde oluÅŸturulacak gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan 4'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ olan 6 No'lu gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n tesisi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Astana GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda, Suriye'de ateÅŸkesin tesisi, gÃ¶zetim ve devamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, insani yardÄ±mlarÄ±n ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve yerlerinden edilenlerin evlerine dÃ¶nmesi iÃ§in uygun ÅŸartlarÄ± temin etmek amacÄ±yla Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'nin oluÅŸturulduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgilere yer verildi:
"Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'nde, TSK unsurlarÄ± tarafÄ±ndan 5 Åžubat 2018 tarihinde Åžeyh Ä°sa BÃ¶lgesinde, gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ olan 6 No'lu gÃ¶zlem noktasÄ± tesisi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca 7 ve 8 No'lu gÃ¶zlem noktalarÄ±nÄ±n keÅŸif faaliyetlerine baÅŸlanmasÄ± planlanmaktadÄ±r."
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vergi konularÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eren reform paketini Bakanlar Kuruluna sunduÄŸunu bildirdi.
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, Ä°dlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan DSÄ° mensubu Mahmut PakyÃ¼rek, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, Kars Belediye BaÅŸkanÄ± Murtaza KaraÃ§anta'nÄ±n partiden istifasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸini ve iÅŸleme konulduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡ukurambar'daki Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda meydana gelen patlamayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ±nÄ±n 19'a yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, 180 kÄ±rsal mahallede Ã§ocuk parkÄ± inÅŸa ediyor
Rejim ve DEAÅž, koordineli saldÄ±rÄ±larla 3 bin kilometrekare alanÄ± ele geÃ§irdi
Diyanet-Sen Ã¼yeleri, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle Adnan Oktar hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, BangladeÅŸ Sivil HavacÄ±lÄ±k ve Turizm BakanÄ± Kemal ile bir araya geldi
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§erÃ§evesinde Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'nde oluÅŸturulacak gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ olan 6 No'lu gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n tesisi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin vefatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Kartal YakacÄ±k'taki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Vali ZorluoÄŸlu, "EÄŸitimde temel hedefimiz var. Bunlardan biri hÃ¼kÃ¼metimizin de TÃ¼rkiye genelinde hedef olarak koyduÄŸu tam gÃ¼n eÄŸitimidir. 2020 yÄ±lÄ±na kadar il genelinde tam gÃ¼n eÄŸitime geÃ§mek istiyoruz" dedi
TSK konvoyu, Astana anlaÅŸmasÄ± uyarÄ±nca Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde oluÅŸturulacak 4. gÃ¶zlem noktasÄ± iÃ§in bÃ¶lgeye intikal etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ilen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu kutladÄ±
Trabzon'un Ortahisar ilÃ§esinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n park ettiÄŸi rampadan geri kayarak yolun alt kÄ±smÄ±ndaki parka dÃ¼ÅŸen otobÃ¼s, vinÃ§le kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza sÄ±rasÄ±nda parkta kimsenin olmamasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir faciayÄ± Ã¶nledi.
59 yÄ±l sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zeyinde Vatikan'a ilk ziyareti gerÃ§ekleÅŸtiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile 1 saat baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Ä°slam Ä°ÅŸleri, Davet ve Ä°rÅŸat Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyh Abdurrahman Gannam ile bir araya geldi.