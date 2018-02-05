15:30, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Bakan KurtulmuÅŸ BangladeÅŸ'te

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, BangladeÅŸ Sivil HavacÄ±lÄ±k ve Turizm BakanÄ± Åžahcihan Kemal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) 10. Turizm BakanlarÄ± KonferansÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere BangladeÅŸ'in baÅŸkenti Dakka'da bulunan Bakan KurtulmuÅŸ, BangladeÅŸ Sivil HavacÄ±lÄ±k ve Turizm BakanÄ± A. Åžahcihan Kemal ile bir araya geldi.

BangladeÅŸ'in maÄŸdur ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik kucaklayÄ±cÄ± tavrÄ±nÄ± takdir ettiklerini belirten KurtulmuÅŸ, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¶Ã§men konumuna gelmesi dolayÄ±sÄ±yla iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n daha da geliÅŸtiÄŸini aktardÄ±.

BangladeÅŸ ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda turizm iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalanacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden KurtulmuÅŸ, Ã¼lkenin Cox Bazaar gibi turistik yerleÅŸim birimlerinde tesisleÅŸme gibi konularda yardÄ±m istediÄŸini, Ã§eÅŸitli eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla Ã¼lkede turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸimine katkÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± ve BangladeÅŸ'in kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±nÄ±n imarÄ± konusunda da destek vereceklerini sÃ¶yledi.

KurtulmuÅŸ, BangladeÅŸ Sivil HavacÄ±lÄ±k ve Turizm BakanÄ± Kemal'i Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek DÃ¼nya Turizm Ã–rgÃ¼tÃ¼ ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (UNESCO) ortak yÄ±llÄ±k toplantÄ±sÄ±na davet etti.

Bakan Kemal de ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye mÃ¼teÅŸekkir olduklarÄ±nÄ± belirtti.

KurtulmuÅŸ, gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesinde Lalbagh Kalesi, Ahsen Menzil MÃ¼zesi ve YÄ±ldÄ±z Mescidi gibi Dakka'nÄ±n Ã¶nemli tarihi turistik yerlerini de ziyaret etti. KurtulmuÅŸ, ziyaret sÄ±rasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenci ve vatandaÅŸlarla sohbet ederek hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.