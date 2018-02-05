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Asya
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Japonya'da askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼
Japonya'da askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼

Japonya'da bir askeri helikopter, Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki bir yerleÅŸim yerine dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya'nÄ±n Saga bÃ¶lgesindeki Kanzaki kentinde, iki mÃ¼rettebatlÄ± askeri helikopter, bir anaokulunun yakÄ±nlarÄ±ndaki evin Ã§atÄ±sÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

HayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinden endiÅŸe duyulan mÃ¼rettebatÄ±n durumu hakkÄ±nda henÃ¼z net bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Olay yeri inceleyen ekipler, helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ evin alev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kaza sÄ±rasÄ±nda evde kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Savunma BakanÄ± Itsunori Onodera da basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kazada Ã¶len ya da yaralanan olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz." dedi.

MÃ¼rettebatÄ±n bazÄ± aksaklÄ±klarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± irtibat kulesine ilettikten sonra iniÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Onodera, helikopterin hava trafik kontrolÃ¼ ile irtibatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan burun Ã¼stÃ¼ Ã§akÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu arada, BaÅŸbakan Åžinzo Abe'nin, gÃ¼venlik kontrolÃ¼ iÃ§in bÃ¶lgeye 12 helikopter gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi.



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