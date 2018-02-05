15:43, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Fransa'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 45 bÃ¶lgede turuncu alarm verildi





Fransa'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle Ã¼lke genelinde 45 bÃ¶lgede turuncu alarm verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 45 bÃ¶lgede turuncu alarm verildi. Fransa Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Paris'in de iÃ§inde bulunduÄŸu 45 bÃ¶lgede, dÃ¶rt kademeli alarm sisteminden ikinci sÄ±radaki turuncu alarm seviyesinin geÃ§erli olduÄŸu bildirildi. AÃ§Ä±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¼lkenin batÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile alarm verilen ve Paris'in de iÃ§inde olduÄŸu Ile-de-France bÃ¶lgelerinde etkili olacaÄŸÄ± belirtildi. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ile-de-France bÃ¶lgesinde 10, Pays de la loire bÃ¶lgesinde ise 20 santimetreye ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. AÃ§Ä±klamada, sel nedeniyle de Ã¼lkenin 2 bÃ¶lgesinde turuncu alarm verildiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±. BaÅŸkent Paris'te yaklaÅŸÄ±k 15 gÃ¼n Ã¶nce ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Seine Nehri'nin taÅŸmasÄ± sonucu 7 banliyÃ¶ treni istasyonu kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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