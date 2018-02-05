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15:51, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

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15 Afrika Ã¼lkesine HavacÄ±lÄ±k ve Uydu Meteorolojisi eÄŸitimi
15 Afrika Ã¼lkesine HavacÄ±lÄ±k ve Uydu Meteorolojisi eÄŸitimi

TÄ°KA ve Singapur Ä°ÅŸbirliÄŸi AjansÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda, 15 Afrika Ã¼lkesinden meteoroloji uzmanlarÄ±na HavacÄ±lÄ±k ve Uydu Meteorolojisi konulu eÄŸitim verilmeye baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA) ve Singapur Ä°ÅŸbirliÄŸi AjansÄ±nÄ±n (SCP) ortaklÄ±ÄŸÄ±nda, 15 Afrika Ã¼lkesinden meteoroloji uzmanlarÄ±na HavacÄ±lÄ±k ve Uydu Meteorolojisi konulu 5 gÃ¼nlÃ¼k eÄŸitim veriliyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ankara bÃ¶lge mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde baÅŸlayan eÄŸitimlerde katÄ±lÄ±mcÄ±lar, kalite yÃ¶netimi, uydu sistemlerinin kullanÄ±mÄ±, havacÄ±lÄ±k ve meteorolojinin entegre Ã§alÄ±ÅŸabilmesi gibi konularda eÄŸitimler alÄ±yor.

Singapurlu ve TÃ¼rk uzmanlar tarafÄ±ndan verilen 5 gÃ¼nlÃ¼k eÄŸitime Benin, Orta Afrika Cumhuriyeti, Komorlar, Kongo, Cibuti, â€‹Gine, Etiyopya, Gambia, Gana, Gine-Bissau, Kenya, Libya, Moritanya, Fas ve Senegal'den 15 meteoroloji uzmanÄ± katÄ±lÄ±yor.

ProgramÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Singapur'un Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi A Selverajah, TÄ°KA ile ortaklaÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmaktan mutlu olduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye ve Singapur stratejik ortak ancak sadece ekonomik konularda deÄŸil, geliÅŸmekte olan Ã¼lkelere yardÄ±m etme konusunda da ortak." diye konuÅŸtu.

Ä°klimle ilgili konularda birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak gerektiÄŸini kaydeden Selverajah, geÃ§en yÄ±lÄ±n Singapur'da en sÄ±cak sene olarak kayda geÃ§tiÄŸini bildirdi.

Selverajah, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler de kÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin mÃ¼cadele edilmesi gereken en Ã¶nemli konulardan biri olduÄŸunu belirtiyor. Bu konuda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±. KÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi bir Ã¼lkenin tek baÅŸÄ±na Ã§Ã¶zeceÄŸi bir sorun deÄŸil." dedi.

TÄ°KA'nÄ±n geniÅŸ yardÄ±m ve teÅŸkilat aÄŸÄ±na sahip olmasÄ±yla tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Selverajah, "Bu proje bizim ortaklaÅŸa yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk proje deÄŸil. Daha Ã¶nce de Afrika Ã¼lkelerine gÄ±da gÃ¼venliÄŸi ve temiz su kullanÄ±mÄ±yla ilgili eÄŸitimler vermiÅŸtik." ifadelerini kullandÄ±.

Selverajah, TÃ¼rkiye'nin Ã¶zellikle Afrika Ã¼lkelerine yardÄ±mlarÄ±na da deÄŸinerek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"TÃ¼rkiye insani yardÄ±m konusunda Ã§ok fazla Ã§aba sarf eden bir Ã¼lke. 2,7 milyon Suriyeli, 300 bin IraklÄ± mÃ¼lteciyi aÄŸÄ±rlamasÄ±, TÃ¼rkiye'nin cÃ¶mertliÄŸini en iyi gÃ¶steren Ã¶rnekler. TÃ¼rkiye'nin aldÄ±ÄŸÄ± bu sorumluluk ve ÅŸefkatli tutumu, Singapur olarak bizim gÄ±pta ve takdirle izlediÄŸimiz konular."

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°smail GÃ¼neÅŸ, meteorolojinin diÄŸer konulardan farklÄ± olarak kÃ¼resel iÅŸ birliÄŸi gerektirdiÄŸini kaydetti.

GÃ¼neÅŸ, "Bulutlara ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havaya vize uygulayamÄ±yorsak kÃ¼resel iÅŸ birliÄŸi yapma zorunluluÄŸumuz var." diye konuÅŸtu.

HavacÄ±lÄ±k ve meteoroloji hizmetlerinin birbiriyle iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde ilerlemesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen GÃ¼neÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Her yÄ±l TÃ¼rkiye'de bulunan 73 havalimanÄ±nÄ±n mÃ¼dÃ¼rleri, havayolu ÅŸirketleri ve pilotlarla toplantÄ±lar yapÄ±yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ bir pilotun beklediÄŸiyle bizim sunduÄŸumuz hizmet arasÄ±nda bir fark olmamasÄ± lazÄ±m. Bu yÃ¼zden bu alanda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã§ok tecrÃ¼beli ve bilgili olmasÄ± lazÄ±m. DÃ¼nyada bu iÅŸi yapan insanlar iÃ§in uluslararasÄ± kriterler var. Bu sebeple burada dÃ¼zenlediÄŸimiz eÄŸitimi destekliyoruz ve bu alanda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n belli bir seviyeye gelmesini arzu ediyoruz."

TÄ°KA DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve OrtaklÄ±klar Daire BaÅŸkanÄ± Mehmet YÄ±lmaz da SCP ile daha Ã¶nce yapÄ±lan ortak projeleri hatÄ±rlatarak, HavacÄ±lÄ±k ve Uydu Meteorolojisi eÄŸitiminin iÅŸ birliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli Ã¶rnek oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.

EÄŸitimde kalite yÃ¶netim sitemleri konusunu anlatacak Singapurlu meteoroloji uzmanÄ± Chow Kwok Wah, eÄŸitimin amaÃ§larÄ±ndan birinin de tropikal iklime sahip Singapur'un, Afrika'nÄ±n aynÄ± iklime sahip Ã¼lkeleriyle tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Programa Benin'den katÄ±lan Boris Polynice Anato, uydu sistemlerini kullanarak meteorolojik veri elde etme Ã¼zerine eÄŸitim almaya geldiklerini kaydederek, "Ãœlkemde bu teknolojileri kullanÄ±yoruz ancak uzmanlaÅŸmak iÃ§in bu programa katÄ±ldÄ±m." dedi.

EÄŸitim iÃ§in Fas'tan gelen Jamila Rhilmane, "Uydu teknolojilerini kullanarak uzaydan gelecek meteor, gÃ¼neÅŸ patlamalarÄ± ve uydu dÃ¼ÅŸmesi tehlikelerini Ã¶nceden gÃ¶rerek Ã¶nlem almayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz ve bu eÄŸitimde de uydunun kullanÄ±mÄ± ile ilgili bilgiler edineceÄŸiz." diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular TÄ°KA Singapur uydu meteorolojisi
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