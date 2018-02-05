16:14, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Diyanet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Adnan Oktar'a suÃ§ duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Memur SendikalarÄ± Konfederasyonuna (Memur-Sen) baÄŸlÄ± TÃ¼rkiye Diyanet ve VakÄ±f GÃ¶revlileri SendikasÄ± (Diyanet-Sen) Ã¼yeleri, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle Adnan Oktar hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi Ã¶nÃ¼nde, Diyanet-Sen Ã¼yeleri adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Genel BaÅŸkan Vekili Osman AydÄ±n, TÃ¼rk milletinin istiklal mÃ¼cadelesi verdiÄŸi bugÃ¼nlerde bazÄ± mahfillerin, bu mÃ¼cadeleyi akamete uÄŸratmak istercesine suni gÃ¼ndemler oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

AydÄ±n, Ä°slam ahlakÄ±yla baÄŸdaÅŸmayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Adnan Oktar ve sahibi olduÄŸu A9 kanalÄ±na, duyarlÄ± MÃ¼slÃ¼man ailelerin tepkilerinin her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°slam'Ä±n kadÄ±n ve erkeklerin giyim, tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸÄ± konusundaki hÃ¼kÃ¼mlerinin aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirten AydÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°slam dininin, Yahudi ve Hristiyan inancÄ±nÄ±n dahi tasvip etmeyeceÄŸi nahoÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle ekranlarda boy gÃ¶sterip toplumun sinir uÃ§larÄ±na dokunmak normal karÅŸÄ±lanacak bir durum deÄŸildir. Bu nahoÅŸ durumu normalmiÅŸ gibi sunmanÄ±n arka planÄ±nda kimlerin olduÄŸunu tahmin etmekle birlikte Ä°slam ahlakÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorlayarak nahoÅŸ tutumlarÄ± toplumda yaymak adÄ±na gÃ¶sterdiÄŸi Ã§aba, kimsenin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mamaktadÄ±r ve oynanan oyunun herkes farkÄ±ndadÄ±r."

SÃ¼slÃ¼ ifadeler, hipnoz yÃ¶ntemleri, algÄ± operasyonlarÄ± ve tehditlerle genÃ§leri kendi menfaatlerine alet eden her tÃ¼r yapÄ±dan rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± ve bu tÃ¼r yapÄ±lara karÅŸÄ± var gÃ¼Ã§leriyle mÃ¼cadele edeceklerini belirten AydÄ±n, "YÃ¼ce dinimizin hizmetkarlarÄ± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± alÃ§akÃ§a cÃ¼mleleri kendilerine iade ediyor, kurmuÅŸ olduÄŸu 'kerhane' iÃ§erikli ifadenin kendisine has bir yaÅŸam ÅŸekli olduÄŸunu hatÄ±rlatarak dÃ¼nyayÄ± kendi penceresinden gÃ¶rÃ¼p algÄ±lamamasÄ±nÄ± tavsiye ediyoruz." dedi.

Adnan Oktar'Ä±n, Diyanet'in, fasid yapÄ±lara geÃ§it vermeyen halinden rahatsÄ±z olan birtakÄ±m yapÄ±larÄ±n uzantÄ±sÄ± olduÄŸunu beyan eden AydÄ±n, "Adnan Oktar'Ä±n ne yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. Bu bir kalkÄ±ÅŸmadÄ±r. Ä°slam'a ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± isyandÄ±r. Bunlar; dilleri zehirli, yÃ¼rekleri zincirli, beyinleri uyuÅŸturulmuÅŸ, mankurtlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir ruh hali ile MÃ¼slÃ¼man Anadolu halkÄ±ndan ve tarihinden intikam alma uÄŸruna kurulan gizli ajandalÄ± organize Ã¶rgÃ¼tlerdir." ifadelerini kullandÄ±.

AydÄ±n, bir soru Ã¼zerine A9 kanalÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini kaydetti.

Osman AydÄ±n ve beraberindekiler, aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Oktar hakkÄ±ndaki suÃ§ duyurusu dilekÃ§esini teslim etti.