Diyanet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Adnan Oktar'a suÃ§ duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Memur SendikalarÄ± Konfederasyonuna (Memur-Sen) baÄŸlÄ± TÃ¼rkiye Diyanet ve VakÄ±f GÃ¶revlileri SendikasÄ± (Diyanet-Sen) Ã¼yeleri, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle Adnan Oktar hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
Ankara Adliyesi Ã¶nÃ¼nde, Diyanet-Sen Ã¼yeleri adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Genel BaÅŸkan Vekili Osman AydÄ±n, TÃ¼rk milletinin istiklal mÃ¼cadelesi verdiÄŸi bugÃ¼nlerde bazÄ± mahfillerin, bu mÃ¼cadeleyi akamete uÄŸratmak istercesine suni gÃ¼ndemler oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
AydÄ±n, Ä°slam ahlakÄ±yla baÄŸdaÅŸmayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Adnan Oktar ve sahibi olduÄŸu A9 kanalÄ±na, duyarlÄ± MÃ¼slÃ¼man ailelerin tepkilerinin her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°slam'Ä±n kadÄ±n ve erkeklerin giyim, tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸÄ± konusundaki hÃ¼kÃ¼mlerinin aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirten AydÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ä°slam dininin, Yahudi ve Hristiyan inancÄ±nÄ±n dahi tasvip etmeyeceÄŸi nahoÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle ekranlarda boy gÃ¶sterip toplumun sinir uÃ§larÄ±na dokunmak normal karÅŸÄ±lanacak bir durum deÄŸildir. Bu nahoÅŸ durumu normalmiÅŸ gibi sunmanÄ±n arka planÄ±nda kimlerin olduÄŸunu tahmin etmekle birlikte Ä°slam ahlakÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorlayarak nahoÅŸ tutumlarÄ± toplumda yaymak adÄ±na gÃ¶sterdiÄŸi Ã§aba, kimsenin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mamaktadÄ±r ve oynanan oyunun herkes farkÄ±ndadÄ±r."
SÃ¼slÃ¼ ifadeler, hipnoz yÃ¶ntemleri, algÄ± operasyonlarÄ± ve tehditlerle genÃ§leri kendi menfaatlerine alet eden her tÃ¼r yapÄ±dan rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± ve bu tÃ¼r yapÄ±lara karÅŸÄ± var gÃ¼Ã§leriyle mÃ¼cadele edeceklerini belirten AydÄ±n, "YÃ¼ce dinimizin hizmetkarlarÄ± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± alÃ§akÃ§a cÃ¼mleleri kendilerine iade ediyor, kurmuÅŸ olduÄŸu 'kerhane' iÃ§erikli ifadenin kendisine has bir yaÅŸam ÅŸekli olduÄŸunu hatÄ±rlatarak dÃ¼nyayÄ± kendi penceresinden gÃ¶rÃ¼p algÄ±lamamasÄ±nÄ± tavsiye ediyoruz." dedi.
Adnan Oktar'Ä±n, Diyanet'in, fasid yapÄ±lara geÃ§it vermeyen halinden rahatsÄ±z olan birtakÄ±m yapÄ±larÄ±n uzantÄ±sÄ± olduÄŸunu beyan eden AydÄ±n, "Adnan Oktar'Ä±n ne yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. Bu bir kalkÄ±ÅŸmadÄ±r. Ä°slam'a ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± isyandÄ±r. Bunlar; dilleri zehirli, yÃ¼rekleri zincirli, beyinleri uyuÅŸturulmuÅŸ, mankurtlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir ruh hali ile MÃ¼slÃ¼man Anadolu halkÄ±ndan ve tarihinden intikam alma uÄŸruna kurulan gizli ajandalÄ± organize Ã¶rgÃ¼tlerdir." ifadelerini kullandÄ±.
AydÄ±n, bir soru Ã¼zerine A9 kanalÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini kaydetti.
Osman AydÄ±n ve beraberindekiler, aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Oktar hakkÄ±ndaki suÃ§ duyurusu dilekÃ§esini teslim etti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vergi konularÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eren reform paketini Bakanlar Kuruluna sunduÄŸunu bildirdi.
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, Ä°dlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan DSÄ° mensubu Mahmut PakyÃ¼rek, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, Kars Belediye BaÅŸkanÄ± Murtaza KaraÃ§anta'nÄ±n partiden istifasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸini ve iÅŸleme konulduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡ukurambar'daki Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda meydana gelen patlamayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ±nÄ±n 19'a yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, 180 kÄ±rsal mahallede Ã§ocuk parkÄ± inÅŸa ediyor
Rejim ve DEAÅž, koordineli saldÄ±rÄ±larla 3 bin kilometrekare alanÄ± ele geÃ§irdi
Diyanet-Sen Ã¼yeleri, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle Adnan Oktar hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, BangladeÅŸ Sivil HavacÄ±lÄ±k ve Turizm BakanÄ± Kemal ile bir araya geldi
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§erÃ§evesinde Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'nde oluÅŸturulacak gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ olan 6 No'lu gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n tesisi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin vefatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Kartal YakacÄ±k'taki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Vali ZorluoÄŸlu, "EÄŸitimde temel hedefimiz var. Bunlardan biri hÃ¼kÃ¼metimizin de TÃ¼rkiye genelinde hedef olarak koyduÄŸu tam gÃ¼n eÄŸitimidir. 2020 yÄ±lÄ±na kadar il genelinde tam gÃ¼n eÄŸitime geÃ§mek istiyoruz" dedi
TSK konvoyu, Astana anlaÅŸmasÄ± uyarÄ±nca Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde oluÅŸturulacak 4. gÃ¶zlem noktasÄ± iÃ§in bÃ¶lgeye intikal etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ilen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu kutladÄ±
Trabzon'un Ortahisar ilÃ§esinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n park ettiÄŸi rampadan geri kayarak yolun alt kÄ±smÄ±ndaki parka dÃ¼ÅŸen otobÃ¼s, vinÃ§le kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza sÄ±rasÄ±nda parkta kimsenin olmamasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir faciayÄ± Ã¶nledi.
59 yÄ±l sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zeyinde Vatikan'a ilk ziyareti gerÃ§ekleÅŸtiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile 1 saat baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Ä°slam Ä°ÅŸleri, Davet ve Ä°rÅŸat Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyh Abdurrahman Gannam ile bir araya geldi.