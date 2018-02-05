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Esad ve DEAÅž Ä°dlib'de 3 bin km ele geÃ§irildi
Esad ve DEAÅž Ä°dlib'de 3 bin km ele geÃ§irildi

Rejim ve DEAÅž, koordineli saldÄ±rÄ±larla 3 bin kilometrekare alanÄ± ele geÃ§irdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Esad rejimi ve DEAÅž'Ä±n, Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde muhaliflere karÅŸÄ± ilerlemek iÃ§in taktik iÅŸbirliÄŸi sÃ¼rÃ¼yor.

Rejim ve DEAÅž, koordineli saldÄ±rÄ±larla 3 bin kilometrekare alanÄ± ele geÃ§irdi. Rusya, Ä°dlib'in gÃ¼ney ve gÃ¼neydoÄŸusundaki ilerlemede rejime hava desteÄŸi saÄŸlÄ±yor. Rejim gÃ¼Ã§leri, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ateÅŸkes gÃ¶zlem hattÄ±nÄ±n Ã¶tesine geÃ§ti.



Ä°lgili Konular suriye esad
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