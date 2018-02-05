17:02, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Mardin'de kÄ±rsal mahallelere Ã§ocuk parkÄ±





GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, 180 kÄ±rsal mahallede Ã§ocuk parkÄ± inÅŸa ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, 180 kÄ±rsal mahallede Ã§ocuk park inÅŸa ediyor. GeÃ§en yÄ±l kent merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi altÄ± yapÄ± ve sosyal projelerle bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde eden belediye yÃ¶netimi, kÄ±rsal mahallelerdeki yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf ediyor. Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkan Vekili Vali Mustafa Yaman yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentte yeÅŸil alan miktarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶sterdiklerini sÃ¶yledi. Kendilerinden Ã¶nceki belediye yÃ¶netiminin Ã§ocuk parklarÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Yaman, bu nedenle Ã§ocuklarÄ± mutlu etmek iÃ§in kÄ±rsal mahallelerde park yapÄ±lmasÄ± iÃ§in projeleri hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Belediye imkanlarÄ±nÄ±n vatandaÅŸa kaliteli hizmet olarak dÃ¶nmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Yaman, "GeÃ§en yÄ±l 220 yeni parkÄ± ilimize kazandÄ±rdÄ±k. AtÄ±l durumda olan Kamor ParkÄ±'nÄ±, Kamor YaÅŸam AlanÄ± ve Spor Kompleksi Projesi ile yeniden inÅŸa ediyoruz. KÄ±rsal mahallelerimiz 180 yeni Ã§ocuk parkÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za baÅŸladÄ±k. KÄ±sa sÃ¼rede bu parklarÄ± bitireceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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