17:10, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Filistin'de iÅŸgalci bir Yahudi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





BatÄ± Åžeria'da bir iÅŸgalci bir Yahudi bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Selfit kenti yakÄ±nlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da iÅŸgalci bir Yahudi'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Ä°srail'deki yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bÄ±Ã§aklanan Yahudi yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°srail polisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ise Ariel Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nlarÄ±nda bÄ±Ã§aklanan Yahudinin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, Filistinli olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in polisin bÃ¶lgede geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. KÄ±zÄ±l Davud YÄ±ldÄ±zÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ise "BatÄ± Åžeria'nÄ±n Selfit kentinde bulunan Ariel Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nlarÄ±nda 30 yaÅŸlarÄ±ndaki bir Yahudi yerleÅŸimcinin aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ±" aktarÄ±ldÄ±. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, iÅŸgalci Yahudinin yaralanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail askerlerinin, Selfit kenti Ã§evresindeki birÃ§ok Filistin beldesine baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸini ve kentin giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ä°srail makamlarÄ±ndan ise saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

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