Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
00:06, 06 Şubat 2018 Salı
Avrupa
17:32, 05 Şubat 2018 Pazartesi

  • Paylaş
Alman ekonomistler, "büyük koalisyon"a şüpheyle yaklaşıyor
Alman ekonomistler,

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün 131 Alman ekonomi profesörünün katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin çoğu ülkede kurulması beklenen büyük koalisyon hükumetine şüpheyle bakıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Alman ekonomi profesörlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin çoğu ülkede kurulması beklenen büyük koalisyon hükumetine şüpheyle bakıyor.

Ifo, Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) “büyük koalisyon” olarak da adlandırılan bir koalisyon hükumeti kurması konusunda Alman ekonomistlerin tutumuna ilişkin Frankfurter Allgeimeine Zeitung gazetesiyle ortaklaşa gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı.

131 Alman ekonomi profesörünün katıldığı anket sonuçlarına göre, Almanya’da ekonomi profesörleri olası bir büyük koalisyona ilişkin çok hevesli değiller.

Ekonomistler, olası koalisyon hükumetinin hem vergilendirme politikası hem de yüksek hızda internetin yaygınlaştırılması yönündeki isteksizliğini eleştirdiler. Sığınma politikasındaki kısıtlamalar geniş bir şekilde onay gördü. Ayrıca ankete katılan ekonomistlerin birçoğu daha ağır kısıtlamaları destekliyor.

Ankete katılanların yüzde 31'i büyük koalisyonun lehine oy kullanırken, yüzde 40'ı azınlık hükümetini bir birlik partisinin başkanlığında destekliyor. Katılımcıların yüzde 25'i ise yeni seçim istiyor.

Ekonomistlerin yüzde 41'i Almanya'yı AB bütçesine katkısını artırma düşüncelerini önceden açıklamasını eleştirdi. Buna karşın, anket katılımcılarının yüzde 34'ü bunu destekledi.

Ekonomi profesörlerinin çoğunluğu göçe ilişkin daha fazla kısıtlamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Anket katılımcılarının yüzde 52'si bir kısıtlamayı doğru adım olarak görürken, yüzde 33'ü bunun yanlış olduğuna inanıyor ve yüzde 11'i de bu konuda kararsız kaldı.

Ayrıca ankete katılan ekonomistler, büyük bir koalisyonun ülkeyi geleceğe hazırlayıp hazırlamayacağı konusunda şüpheli olduklarını da bildirdi.

Öte yandan, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz başkanlığındaki partilerin müzakere heyetleri dün Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Söz konusu partilerin yeniden bir hükümet kurmak için yaptığı ve dün tamamlanması beklenen görüşmelerin bugün de devam edeceği bildirildi.



İlgili Konular Almanya ekonomi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Guterres'den 'Kudüs' açıklaması
Guterres'den 'Kudüs' açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres, ''Her ikisinin de başkentleri Kudüs olan Filistin ve İsrail devletleri görmek istiyorum." dedi.
PYD PKK Afrin'den Azez'deki sivilleri füzeyle vurdu
PYD/PKK Afrin'den Azez'deki sivilleri füzeyle vurdu

PYD/PKK, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde sivilleri vurdu. saldırısında 1 sivil öldü, 5'i yaralandı
Kıbrıs Türk tarafı yeni müzakereci atamayacak
Kıbrıs Türk tarafı yeni müzakereci atamayacak

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum kesimi ile yapılan müzakerelere ilişkin, "Şu an itibariyle yeni bir müzakereci atamayı düşünmüyorum." dedi.
PYD PKK yandaşları Alman Meclisi önünde çadır kurdu
PYD/PKK yandaşları Alman Meclisi önünde çadır kurdu!

Almanya'da PYD/PKK yandaşları başkent Berlin'de Federal Meclis önünde çadır açarak, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı propaganda yaptı
İngiliz bankasından kredi kartıyla Bitcoin alımına yasak
İngiliz bankasından kredi kartıyla Bitcoin alımına yasak

İngiliz Lloyds Bankacılık Grubu, müşterilerinin bugünden itibaren sanal kripto para birimlerini kredi kartı üzerinden satın almasına izin verilmeyeceğini açıkladı
Tunuslular devrimlerinin baltalanmasına izin vermeyecek'
'Tunuslular devrimlerinin baltalanmasına izin vermeyecek'

Arap Baharı'nın beşiği olan Tunus'un eski Başbakanı Ali el-Urayyid, Tunus'ta halkın devrime sahip çıktığını belirterek, "Tunus halkı içeriden veya dışarıdan hiç kimsenin devrimlerini baltalamasına izin vermeyecek." dedi.
Rus savaş uçakları bir haftada dördüncü kez İdlib'de hastane vurdu
Rus savaş uçakları bir haftada dördüncü kez İdlib'de hastane vurdu

Rus savaş uçakları, Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Kefrenbil beldesinde bir hastaneyi hedef aldı. Son bombardıman, Rusya ve Esad rejimi savaş uçaklarının bir hafta içinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde hastaneleri hedef aldığı dördüncü saldırı oldu
Doğu Guta'da 30 sivil daha öldürüldü
Doğu Guta'da 30 sivil daha öldürüldü

Esad rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği hava saldırılarında 30 sivil öldü, 170 sivil yaralandı
Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu
Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu

Esslingen kentindeki evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si çocuk 4 kişilik ailenin, ilk incelemelere göre karbonmonoksitten zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi
Azez'e roketli saldırı 8 yaralı
Azez'e roketli saldırı: 8 yaralı

Afrin kentindeki PKK/YPG mevzilerinden, Kilis'in karşısındaki ÖSO kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi.
Alman ekonomistler quot büyük koalisyon quot a şüpheyle yaklaşıyor
Alman ekonomistler, "büyük koalisyon"a şüpheyle yaklaşıyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün 131 Alman ekonomi profesörünün katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin çoğu ülkede kurulması beklenen büyük koalisyon hükumetine şüpheyle bakıyor
Filistin'de işgalci bir Yahudi öldürüldü
Filistin'de işgalci bir Yahudi öldürüldü

Batı Şeria'da bir işgalci bir Yahudi bıçaklı saldırı ile öldürüldü
Fransız iş adamı Avusturya daki quot burka cezaları quot nı
Fransız iş adamı, Avusturya’daki "burka cezaları"nı ödedi

Cezayir asıllı Fransız iş adamı Raşid Nekkaz, Avusturya'nın başkenti Viyana’da, geçen yılın ekim ayında yürürlüğe giren burka yasağı nedeniyle kesilen 10 cezayı ödedi.
Fransa'da kar yağışı nedeniyle 45 bölgede turuncu alarm verildi
Fransa'da kar yağışı nedeniyle 45 bölgede turuncu alarm verildi

Fransa'da etkili olan kar yağışı sebebiyle ülke genelinde 45 bölgede turuncu alarm verildi
Japonya'da askeri helikopter düştü
Japonya'da askeri helikopter düştü

Japonya'da bir askeri helikopter, ülkenin güneybatısındaki bir yerleşim yerine düştü
Saraybosna'daki Markale katliamı kurbanları unutulmadı
Saraybosna'daki Markale katliamı kurbanları unutulmadı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Markale pazar yerine 5 Şubat 1994'te yapılan havan topu saldırısının 68 kurbanı törenle anıldı

Haberler

Air Berlin bin kişiyi işten çıkaracak
Air Berlin bin kişiyi işten çıkaracak

Avro düştü Almanya ihracat rekoru kırdı
Avro düştü Almanya ihracat rekoru kırdı

Alman ekonomisi büyüyemiyor
Alman ekonomisi büyüyemiyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 