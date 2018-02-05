17:36, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Azez'e roketli saldÄ±rÄ±: 8 yaralÄ±





Afrin kentindeki PKK/YPG mevzilerinden, Kilis'in karÅŸÄ±sÄ±ndaki Ã–SO kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§e merkezine roketli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/YPG mevzilerinden, Kilis'in karÅŸÄ±sÄ±ndaki Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§e merkezine roketli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da roketin isabet ettiÄŸi bir kamyonette bulunan aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 8 kiÅŸi yaralandÄ±. BÃ¶lgedeki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lar tedaviye alÄ±ndÄ±.

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