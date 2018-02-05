17:41, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Almanya'da TÃ¼rk aile evlerinde Ã¶lÃ¼ bulundu





Esslingen kentindeki evlerinde cansÄ±z bedenleri bulunan 2'si Ã§ocuk 4 kiÅŸilik ailenin, ilk incelemelere gÃ¶re karbonmonoksitten zehirlendikleri ihtimali Ã¼zerinde durulduÄŸu belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±n Baden-WÃ¼rttemberg eyaletinde 4 kiÅŸilik TÃ¼rk ailenin evlerinde Ã¶lÃ¼ bulunduÄŸu bildirildi. Reutlingen Polis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Christian WÃ¶rner, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2'si Ã§ocuk 4 kiÅŸilik ailenin Esslingen kentindeki evlerinde Ã¶lÃ¼ bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Trajik bir olayÄ±n meydana geldiÄŸini belirten WÃ¶rner, ilk incelemelere gÃ¶re ailenin Ã¶lÃ¼m sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸini kaydetti. Polisin yerel saatle 12.00 sÄ±ralarÄ±nda olayÄ± haber aldÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren WÃ¶rner, cenazelerin bulunduÄŸu evde itfaiye ve kurtarma ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

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